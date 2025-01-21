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Google地圖5星推薦！開箱高雄「秘境茶酒吧」還提供寵物友善空間

虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨 虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

▲▼Error404 Bar。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者陳品勻

「Error404 Bar」是一家茶酒特調餐酒館，有多種特色調酒和客製化風味，還有供應幾款適合配酒享用的宵夜小料理，店內空間氛圍佳，來店裡喝酒用餐聊天十分輕鬆。喜歡嚐鮮又想擁有專屬口味調酒，推薦點DIY的「TRY TO TASTE TEA」，可以自己選擇茶葉和辛香料，交給調酒師客製特調。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

其中台東紅烏龍搭配咖啡、桂花、果乾，喝起來酸甜帶有果香和咖啡香，很適合配著辛香麻辣的口水雞享用。如果想吃甜點，可以選擇觀音卡崩恐龍404套餐，是蘭姆酒加鐵觀音、美祿、葡萄柚風味調酒，搭配鐵觀音葡萄酒基底加馬茲卡彭起司製作的提拉米蘇，每一口都有濃郁酒香。

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迎賓招待

▲▼Error404 Bar。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲迎賓招待焦糖瓜子和茶。

外帶生煎包

▲▼Error404 Bar。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲外帶生煎包 180元。鑄鐵鍋現煎的生煎包趁熱吃會爆汁，底層酥酥的帶有軟Q感，肉餡飽滿鮮香。

▲▼Error404 Bar。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼Error404 Bar。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲生煎包趁熱享用會爆汁，滋味香醇。

來自彼岸的口水雞

▲▼Error404 Bar。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲來自彼岸的口水雞 260元。口水雞肉質鮮嫩，搭配特製辣醬吃起來辛香麻辣，還有麻醬的香醇風味，非常開胃涮嘴。

▲▼Error404 Bar。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

客製化DIY調酒 TRY TO TASTE TEA

▲▼Error404 Bar。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

客製化DIY調酒 TRY TO TASTE TEA 450元
喜歡嚐鮮可以試試客製化DIY調酒 TRY TO TASTE TEA，自己選擇喜歡的茶葉和香料，交給調酒師客製特調，享受專屬自己的調酒。包含三種茶葉（台東紅烏龍／台茶18號／蜜香紅茶）選一、12種辛香料選三，虎麗自選咖啡、桂花、果乾。

▲▼Error404 Bar。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲三種茶葉選一個喜歡的風味。

▲▼Error404 Bar。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼Error404 Bar。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲再搭配三種辛香料

▲▼Error404 Bar。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲調酒師依照茶葉和辛香料特調。

▲▼Error404 Bar。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲茶酒裝在壺裡，還有附果乾和香料植物提升風味。

▲▼Error404 Bar。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲這杯使用台東紅烏龍茶酒調製，加上咖啡、果乾、桂花喝起來酸甜帶有果香味，還有淡淡咖啡香氣。

▲▼Error404 Bar。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

觀音卡崩恐龍404 套餐

▲▼Error404 Bar。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲觀音卡崩恐龍404 套餐，搭配提拉米蘇500元。這杯是蘭姆酒基底加上鐵觀音、美祿、葡萄柚特調，喝起來甜甜微酸有濃厚酒感，搭配一份提拉米蘇滿足甜食胃。

▲▼Error404 Bar。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼Error404 Bar。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲提拉米蘇使用鐵觀音葡萄酒基底加馬茲卡彭起司製作，口感綿密富含酒香味，還有鐵觀音粉的微苦和茶香。

菜單 MENU

▲▼Error404 Bar。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

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▲▼Error404 Bar。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

空間外觀

▲▼Error404 Bar。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

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▲▼Error404 Bar。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼Error404 Bar。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

Error404 Bar

地址：高雄市三民區自立一路324號
營業時間：周一至周日 20：00－03：00（凌晨02：00最後點單）／不定時公休
電話：07－3232404

虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
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