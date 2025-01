撰文攝影/虎麗笑嗨嗨、整理/實習記者陳品勻

「Error404 Bar」是一家茶酒特調餐酒館,有多種特色調酒和客製化風味,還有供應幾款適合配酒享用的宵夜小料理,店內空間氛圍佳,來店裡喝酒用餐聊天十分輕鬆。喜歡嚐鮮又想擁有專屬口味調酒,推薦點DIY的「TRY TO TASTE TEA」,可以自己選擇茶葉和辛香料,交給調酒師客製特調。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您:喝酒不開車,開車不喝酒。



其中台東紅烏龍搭配咖啡、桂花、果乾,喝起來酸甜帶有果香和咖啡香,很適合配著辛香麻辣的口水雞享用。如果想吃甜點,可以選擇觀音卡崩恐龍404套餐,是蘭姆酒加鐵觀音、美祿、葡萄柚風味調酒,搭配鐵觀音葡萄酒基底加馬茲卡彭起司製作的提拉米蘇,每一口都有濃郁酒香。

►更多吃喝玩樂大小事,快追隨旅遊雲官方Instagram

迎賓招待

▲迎賓招待焦糖瓜子和茶。

外帶生煎包

▲外帶生煎包 180元。鑄鐵鍋現煎的生煎包趁熱吃會爆汁,底層酥酥的帶有軟Q感,肉餡飽滿鮮香。

▲生煎包趁熱享用會爆汁,滋味香醇。

來自彼岸的口水雞

▲來自彼岸的口水雞 260元。口水雞肉質鮮嫩,搭配特製辣醬吃起來辛香麻辣,還有麻醬的香醇風味,非常開胃涮嘴。

客製化DIY調酒 TRY TO TASTE TEA

客製化DIY調酒 TRY TO TASTE TEA 450元

喜歡嚐鮮可以試試客製化DIY調酒 TRY TO TASTE TEA,自己選擇喜歡的茶葉和香料,交給調酒師客製特調,享受專屬自己的調酒。包含三種茶葉(台東紅烏龍/台茶18號/蜜香紅茶)選一、12種辛香料選三,虎麗自選咖啡、桂花、果乾。

▲三種茶葉選一個喜歡的風味。

▲再搭配三種辛香料

▲調酒師依照茶葉和辛香料特調。



▲茶酒裝在壺裡,還有附果乾和香料植物提升風味。

▲這杯使用台東紅烏龍茶酒調製,加上咖啡、果乾、桂花喝起來酸甜帶有果香味,還有淡淡咖啡香氣。

觀音卡崩恐龍404 套餐

▲觀音卡崩恐龍404 套餐,搭配提拉米蘇500元。這杯是蘭姆酒基底加上鐵觀音、美祿、葡萄柚特調,喝起來甜甜微酸有濃厚酒感,搭配一份提拉米蘇滿足甜食胃。

▲提拉米蘇使用鐵觀音葡萄酒基底加馬茲卡彭起司製作,口感綿密富含酒香味,還有鐵觀音粉的微苦和茶香。

菜單 MENU

空間外觀

Error404 Bar

地址:高雄市三民區自立一路324號

營業時間:周一至周日 20:00-03:00(凌晨02:00最後點單)/不定時公休

電話:07-3232404

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗,人生需要嘗試!「品味」是很主觀意識的東西,期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

部落格、粉絲團、Instagram

【你可能也想看】

►油潑麵疙瘩每一口都包覆濃郁麻辣醬!高雄自由黃昏市場麻辣手工菜

►高雄前鎮推薦美食!秘製香雞煲乾鍋 下酒菜「薑餅雞」每桌必點

►挖寶高雄美食!必吃「爆漿糖餡」蕃薯椪 經營30年的古早味點心攤