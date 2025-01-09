米其林公布1月5家新入選餐廳　大阪一星燒鳥台灣姊妹店進榜

▲「fumée」是大阪米其林一星燒鳥店「燒鳥市松」來台開設的姊妹店。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

迎接全新的2025年，米其林指南昨天公布每月的新入選餐廳，1月共有5家餐廳進榜，包括融合日本與台灣食材的日式酒食與無菜單料理、大阪燒鳥名店海外第一家姊妹店、傳承三代的肉圓與芋粿老店、揉合日美義風格的創新菜餐廳，以及提供現點現做家常菜的台灣料理店家。

「新入選」餐廳是米其林指南年度發布會之前，評審員在每個月第2個星期三，分享台灣值得推薦的餐廳新名單，這些餐廳有可能會獲得米其林星星、必比登推介以及綠星等獎項。

▲雞腿蔥串。（圖／記者黃士原攝）

fumée（台北）

大阪米其林一星「燒鳥市松」海外首家姊妹店，主廚竹田英人派遣得意弟子笠春介，來台擔任「fumée」主廚，經過挑選食材與試做，選用了竹地雞、文昌雞、蘆丁雞及黑羽土雞4種台灣雞種，其中竹地雞、文昌雞還會經過3到5天的熟成，讓雞肉的甜味更為明顯，烤出來的皮更為酥脆。

傳統的燒鳥調味，基本上分為「醬燒」與「鹽燒」，這兩種在「fumée」都各具特色，其中尤以「鹽燒」最為講究。為展現雞肉油脂的美味，「鹽燒」品項都會撒兩次鹽，第1次撒的是日本的伯方之鹽，第2次則是台灣洲南鹽場的鹽之花。

▲駄介「台灣黑豬培根」。（圖／取自季肴酒 駄介臉書粉專）

駄介（台北）

餐廳分為兩個區域，高腳吧檯提供單點的酒食料理，板前座位呈現的無菜單料理，當中不乏主廚結合家鄉風味與台灣食材的菜色。招牌餐點 Das Burger以店家自製的麵包搭配充滿肉汁的漢堡排。

▲蘇來傳肉圓與油粿。（圖／陳小可的吃喝玩樂）

蘇來傳（台北）

開業至今已有70年，原本在三水街，後來搬到和平西路三段巷弄內，菜單就賣肉圓、油粿、四神湯、肉粽、綜合湯、薏仁湯和豬肚湯這幾樣傳統小吃。形似杯子的肉圓以每日現磨的在來米糊製成，並以油泡保留其彈性，內餡是豬胛心肉、香菇、栗子等，加上店家自製的黑醬，鹹甜交織。

▲J Parc是家預約制無菜單法式餐廳。（圖／虎麗笑嗨嗨）

J Parc（高雄）

J Parc位於高雄美術館附近、鄰近中都濕地公園，是家預約制無菜單餐廳，摩登時尚的空間非常舒適自在。主廚Jimmy張虔茂曾任職於美國米其林餐廳，擅長經典美式手法及法式料理烹飪，將風味像樂高一樣層層堆疊，能夠品嚐到層次豐富的味道，也保留食材的自然鮮香，每一道餐點都有小巧思，帶給賓客驚喜的味蕾饗宴。

▲永筵小館的滑蛋蝦仁。（圖／捲捲＆土豆拿鐵）

永筵小館（高雄）

前身為雲來坊家鄉小館，第二代重新出發，將餐廳命名為「永筵小館」，地點位於前金區成功一路，空間比以往更加寬敞舒適，一樣是提供家常菜色，之前的招牌冰糖元蹄、滑蛋蝦仁也還保留在菜單上，老闆娘也一樣會依照人數與菜色提供建議。