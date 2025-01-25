虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者陳莉玟

內惟森林親水河道是可以接近大自然戲水的高雄景點，就在靠近兒童美術館的迷霧森林旁。河道深度大約30公分，大人小孩都能開心遊玩，河流水聲加上綠色景觀，非常愜意放鬆！迷霧森林10分鐘左右就會噴霧，形成夢幻的氛圍感，很適合散步拍美照；想出門走走又不想跑太遠，就安排來這裡為自己充電，附近還有內惟藝術中心、內惟市場可以逛逛，也有烤鴨、糯米腸、手工饅頭、古早麵、烤肉及許多好吃的在地美食！

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▲從兒童美術館入口處往北100公尺就能抵達內惟森林親水河道。

▲會先經過迷霧森林，這裡會噴霧，觀察下來大約是每10分鐘左右一次。

▲內惟森林親水河道結合迷霧森林真的超美、超夢幻！

▲傍晚來這裡有夕陽拍起來更好看。

▲河道水深約30公分，非常適合大人、小孩接近大自然。

▲河道有設置石頭步道，可以在上面行走。

▲外側的河道較深，有警示牌告知不能進入。

▲這裡還有觀景台。

▲放假想要在市區走走放鬆一下，可以安排來內惟森林親水河道。

內惟森林親水河道



地址：高雄市鼓山區美術館路80號

營業時間：24小時（免費）

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

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