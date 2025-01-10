海鮮便宜到令人驚艷！靜岡當地人也愛逛「清水河岸魚市場」開箱

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者柯珮萱

喜歡吃海鮮、生魚片，尤其是鮪魚的人！來到靜岡推薦必去「清水河岸魚市場」，結合了海鮮市場、美食餐廳，份量不僅超澎湃，價格更是便宜到令人驚艷，從JR清水站走路僅需5分鐘路程，可以和「櫻桃小丸子樂園」排成清水半日遊行程，狂吃海鮮超過癮！

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清水河岸魚市場交通方式

可從JR清水站東口出來，接著步行5分鐘左右即可抵達，靜岡清水景點還有「櫻桃小丸子樂園」、「駿河灣遊船」、「三保松原」，大家可以自行安排清水一日遊、清水半日遊行程。交通部分建議可搭配「日本 JR PASS｜富士山＆靜岡地區周遊券 mini」這張票券，JR、巴士都可搭乘，能省下不少交通費。

分成「市場館（いちば館）」、「鮪魚館（まぐろ館）」

中間有走道可連通，「市場館」店鋪有21間，主要販售各式新鮮海鮮、冷凍食品、乾貨、蔬菜水果等，是在地人都會來逛的市場，也有一些外帶丼飯、生魚片、壽司可買，但如果你想舒適坐下來吃美食的話，建議可以至「鮪魚館」找間餐廳用餐。

▲在靜岡的這幾天，我幾乎是經過茶店就會買一杯來喝，價格大多落在200円（約台幣41元）左右，就能喝到杯靜岡好茶。

▲我在「市場館」買了杯靜岡綠茶，不得不說靜岡隨便一家茶店的茶都蠻好喝的。

▲接著來到餐廳聚集的「鮪魚館」，一樓二樓各有8間餐廳，周末前往即使已經過了午餐尖峰時段，仍舊幾乎每間店都客滿，可見生意有多好。

▲靠海鮮那側的餐廳還有著美美的海景可看。

海鮮料理份量大又新鮮

我有稍微查過，幾乎每家餐廳的評價都不錯，很棒的一點是，餐廳門口就擺有菜單、食物模型，讓大家可以參考餐點內容，再決定要吃哪家；清水市的冷凍鮪魚漁獲量是全日本第一，所以來到魚市場不知道吃什麼的話，推薦專攻鮪魚料理就對了。

▲吃過一次靜岡的海鮮，才會明白什麼叫用料澎湃。

▲好幾家餐廳門口擺的食物模型都超驚人，根本就是大胃王友善美食，每樣都像是照了放大燈一樣，說多浮誇就有多浮誇。

整體心得

每間餐廳的營業時間不太一樣，但大多只到傍晚而已，食材賣完也會提早打烊，建議大家可以把「清水河岸魚市場」排入清水景點的第一站，吃完以後再回JR清水站搭乘免費接駁車去「櫻桃小丸子樂園」。時間還充裕的人，也能再去「駿河灣遊船」、「三保松原」，清水一日遊把美食美景全都滿足！

清水河岸魚市場

地址：Shimazakicho, Shimizu Ward, Shizuoka, 424－0823日本

營業時間：09：30－17：30（周三公休）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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