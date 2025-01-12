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鑽進士林巷弄找秘密基地！不限時老屋咖啡　必吃「四茶抹醬」吐司

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼自烘咖啡自製抹醬專賣店！台北老屋咖啡廳菜單推薦必點四種茶吐司。（圖／部落客周花花提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者蘇相云

士林不限時咖啡廳推薦這家！隱身在中正路巷子內的老屋咖啡店「玄珠」，同時還是一間自烘咖啡x自製抹醬專賣店，菜單推薦必點好吃又有特色的四種茶抹醬吐司，鬧中取靜的地理位置與老宅空間更是讓人喜歡，可以悠閒品嚐美食，享受不被打擾的下午茶時光。

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怎麼去？
從捷運士林站2號出口出來，約步行150公尺、2分鐘左右即可抵達，因為隱身民宅小巷內的關係，建議初訪者還是開啟Google Map比較不會迷路。

▲▼自烘咖啡自製抹醬專賣店！台北老屋咖啡廳菜單推薦必點四種茶吐司。（圖／部落客周花花提供）

▲沒有顯眼的招牌，門面就是如此低調，建議大家要開導航，要不是同行朋友之前來過，我差一點就要直接錯過。

▲▼自烘咖啡自製抹醬專賣店！台北老屋咖啡廳菜單推薦必點四種茶吐司。（圖／部落客周花花提供）

▲隱身住宅區老房子內，是一家士林不限時咖啡店，營業時間沒有固定，建議出發前要先上臉書粉絲團上確認一下，每個月的營業日期都會提前做公布。

▲▼自烘咖啡自製抹醬專賣店！台北老屋咖啡廳菜單推薦必點四種茶吐司。（圖／部落客周花花提供）

▲▼自烘咖啡自製抹醬專賣店！台北老屋咖啡廳菜單推薦必點四種茶吐司。（圖／部落客周花花提供）

室內空間
採自由入座，店內座位數不多，平日下午來蠻悠閒的，只有陸續幾組客人；大家都有默契的降低音量，所以不會有吵雜的感覺，可以靜下心來休息一下，好好喝杯好咖啡。「玄珠」是自烘咖啡、自製抹醬專賣店，同時販售著水晶等選品，不知道是不是能量場所的緣故，走進這裡能感受心靈特別的放鬆，當然也跟老闆娘很親切有關。

▲▼自烘咖啡自製抹醬專賣店！台北老屋咖啡廳菜單推薦必點四種茶吐司。（圖／部落客周花花提供）

▲▼自烘咖啡自製抹醬專賣店！台北老屋咖啡廳菜單推薦必點四種茶吐司。（圖／部落客周花花提供）

▲▼自烘咖啡自製抹醬專賣店！台北老屋咖啡廳菜單推薦必點四種茶吐司。（圖／部落客周花花提供）

▲▼自烘咖啡自製抹醬專賣店！台北老屋咖啡廳菜單推薦必點四種茶吐司。（圖／部落客周花花提供）

菜單
內用低消每人一杯飲料，飲品有義式咖啡、手沖單品、牛奶、桂花釀、鮮奶茶、燕麥奶等選擇，輕食則有招牌抹醬吐司，目前有肉桂、四種茶、擂茶、香料茶幾種口味。

▲▼自烘咖啡自製抹醬專賣店！台北老屋咖啡廳菜單推薦必點四種茶吐司。（圖／部落客周花花提供）

▲▼自烘咖啡自製抹醬專賣店！台北老屋咖啡廳菜單推薦必點四種茶吐司。（圖／部落客周花花提供）

▲▼自烘咖啡自製抹醬專賣店！台北老屋咖啡廳菜單推薦必點四種茶吐司。（圖／部落客周花花提供）

▲▼自烘咖啡自製抹醬專賣店！台北老屋咖啡廳菜單推薦必點四種茶吐司。（圖／部落客周花花提供）

▲▼自烘咖啡自製抹醬專賣店！台北老屋咖啡廳菜單推薦必點四種茶吐司。（圖／部落客周花花提供）

▲雖然店內只有老闆娘一人作業，但出餐速度蠻快的，很快就把所點的餐點上齊了。

冰美式咖啡　130元
季節配方豆為宏都拉斯水洗、厄瓜多水洗、衣索比亞日曬、哥斯大黎加蜜處理，主調性為焦糖可可，帶點柑橘香氣、野莓甜感，整體風味還蠻順口的，很適合搭配抹醬吐司品嚐。

▲▼自烘咖啡自製抹醬專賣店！台北老屋咖啡廳菜單推薦必點四種茶吐司。（圖／部落客周花花提供）

壹加壹　150元
朋友點的1＋1，所選擇的配置為濃縮＋小拿鐵，我僅有淺嚐一口濃縮，風味萃取相當完整。

▲▼自烘咖啡自製抹醬專賣店！台北老屋咖啡廳菜單推薦必點四種茶吐司。（圖／部落客周花花提供）

▲▼自烘咖啡自製抹醬專賣店！台北老屋咖啡廳菜單推薦必點四種茶吐司。（圖／部落客周花花提供）

四種茶抹醬吐司　130元
玄珠最初會在台北咖啡店闖出知名度，就是因為這份吸睛的四種茶抹醬吐司，所有抹醬皆是店家自製，不是市售的現成款，口味會不定期輪替，這天來的時候是四季春、鐵觀音、蜜香紅茶、花粉茶。

▲▼自烘咖啡自製抹醬專賣店！台北老屋咖啡廳菜單推薦必點四種茶吐司。（圖／部落客周花花提供）

▲使用「穀日子」的玄米吐司 ，出餐前會先回烤至表面酥脆，口感濕潤Q彈，自製抹醬非常厲害，風味香濃、茶香濃厚，甚至帶點迷人的苦澀感，有著讓人驚艷的美味。

▲▼自烘咖啡自製抹醬專賣店！台北老屋咖啡廳菜單推薦必點四種茶吐司。（圖／部落客周花花提供）

▲▼自烘咖啡自製抹醬專賣店！台北老屋咖啡廳菜單推薦必點四種茶吐司。（圖／部落客周花花提供）

心得
玄珠無論咖啡、抹醬吐司，甚至是整個環境氛圍我都很喜歡，之後肯定會再回訪。真要說缺點的話，就是營業時間非固定，有時候會因故連休好幾天，比較無法想來就來，再次提醒大家，出發前請務必再次上粉絲團確認營業時間，確定有開門再出發。

玄珠 SʏᴜᴀɴDʀᴇᴡ

地址：台北市士林區中正路213巷58號1樓
營業時間：10：00～17：00（公休日請見粉絲團）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！
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