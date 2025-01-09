免人擠人的隱藏版神戶景點！24樓免費觀景台　神戶港夕陽一眼望盡

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者蘇相云

說到神戶夜景，很多人第一時間想到的，都是日本三大夜景之一的「神戶摩耶山掬星台」；如果不想跑太遠、不愛人擠人，推薦你這個神戶三宮站附近走路就能到的隱藏版景點「神戶市政府展望台」，24樓觀景台視野可眺望神戶港、美利堅公園，最棒的是不用門票、完全免費！

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在哪裡＆怎麼去

位在神戶三宮站附近，地理位置非常方便，無論是從JR三之宮站、阪急三宮站、阪神三宮站走過來，均是步行10分鐘內即可到達的距離，若是搭乘神戶市營地下鐵海岸線至「三宮、花鐘前車站」，出口出來僅需走3分鐘即可抵達。

▲大門口的入口處進來，就能看到前往「神戶市政府展望台」的專屬電梯，進去是不需要購買門票的，甚至連換證、安檢都不需要，大家都能免費參觀。

▲開放時間相當長，可以從白天日景，一路看到夕陽夜景，我最推薦在每天太陽下山前半小時抵達，這樣就能把一天裡最美的狀態，一次收集起來。

環境

佔地雖然不大，但每一片的景觀都蠻好的，加上屬於隱藏版神戶景點，所以不用擔心會有太多遊客的吵雜聲。我這天只遇到幾組日本人，和一組美國遊客，無論你是想靜靜的獨享夜景，或是情侶想浪漫約會，這裡的舒適度遠比「神戶摩耶山掬星台」來得寧靜很多。

▲觀景台有幾張椅子可坐，和一些介紹神戶的布置物，等待太陽下山時能夠稍作休息。

▲24樓雖然不算太高，加上神戶市區高樓也不少，但整體來說望出去的景色仍舊不錯，大家可別忘了這是個免費的神戶景點。

▲隨著太陽下山，街道上點起了萬家燈火，逐漸來到一天中最美的時刻。

▲較為可惜的是，這裡看不到神戶港塔，但神戶港、美利堅公園還是看得到的，以免費夜景觀景台來說，能欣賞到這幕美景，已經該知足及滿足。

▲天空中的不同色溫，配上摩天輪的七彩顏色，構成上帝最繽紛的畫布，時間彷彿瞬間走慢了，將永恆的美停留在相機裡頭，由衷感謝這天的好天氣。

心得

「神戶市政府展望台」夕陽夜景真的非常浪漫，不用門票的免費景點更是值得推薦，從神戶三宮站走路10分鐘內會到，無論是搭JR、阪急阪神電車、神戶市營地下鐵前往都很方便，我這天待了大概一小時，總計遇到的遊客數約莫10人左右，無需人擠人的隱藏版神戶景點，推薦給大家。

神戶市政府展望台 （神戸市役所展望ロビー）

地址：神戶市中央區加納町 6－5－1

開放時間：周一～周五09：00～22：00、周六周日10：00～22：00

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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