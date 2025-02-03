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藏身左營舊城深夜冰菓室！草莓與肉鬆奇妙組合、濃郁木瓜牛奶必點

美熊很愛吃

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嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

▲▼一天賣14小時左營舊城老牌牛乳大王。（圖／部落客美熊提供）

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者柯珮萱

高雄左營區的舊城老牌牛乳大王是在地的人氣冰菓室，鄰近蓮池潭、龍虎塔和海軍左營基地、半屏山，菜單提供法國土司、飲品、牛奶、鍋燒意麵等餐點，口味傳統、營業到凌晨，是不少人的高雄冰菓室、高雄法國土司、左營冰品、舊城小吃好選擇。

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▲▼一天賣14小時左營舊城老牌牛乳大王。（圖／部落客美熊提供）

▲▼一天賣14小時左營舊城老牌牛乳大王。（圖／部落客美熊提供）

左營舊城老牌牛乳大王菜單

▲▼一天賣14小時左營舊城老牌牛乳大王。（圖／部落客美熊提供）

▲提供蛋炸土司火腿蛋、烤草莓土司、木瓜牛奶聞名，提供熱飲、冷飲、法國土司、烤土司、鍋燒意麵、炸物等種類餐點。

▲▼一天賣14小時左營舊城老牌牛乳大王。（圖／部落客美熊提供）

▲▼一天賣14小時左營舊城老牌牛乳大王。（圖／部落客美熊提供）

▲▼一天賣14小時左營舊城老牌牛乳大王。（圖／部落客美熊提供）

左營舊城老牌牛乳大王料理過程
不僅傳承了50多年的好手藝，店內更有不少復古廚具相當有氛圍，像是冰品就是使用老式刨冰機；烤土司與炸吐司就差別在一個只有經過烤土司機，另一個則是有泡過雞蛋液下鍋酥炸，可以搭配上不同果醬，與肉鬆、火腿、雞蛋等不同配料；關東煮則是在檯面上可以自行夾取。

▲▼一天賣14小時左營舊城老牌牛乳大王。（圖／部落客美熊提供）

▲▼一天賣14小時左營舊城老牌牛乳大王。（圖／部落客美熊提供）

▲點了木瓜牛奶、蛋炸土司火腿蛋、草莓果醬烤土司。

▲▼一天賣14小時左營舊城老牌牛乳大王。（圖／部落客美熊提供）

蛋炸土司火腿蛋
是店內的招牌品項，也是不少在地人從小吃到大的回憶，吐司分為蛋炸土司與早餐店常見的烤土司；蛋炸吐司則是有泡過蛋奶液的吐司下鍋酥炸，接著會在抹上奶油與糖粉。

有點像是下午茶店常見的蜜糖吐司，不過這裡不是厚片也沒有加奶醬，外皮香酥帶香甜滋味，裡頭配料任君搭配，我們選擇有火腿與荷包蛋，內餡就是中規中矩，整體油了一些，趁熱吃才不會膩。

▲▼一天賣14小時左營舊城老牌牛乳大王。（圖／部落客美熊提供）

▲▼一天賣14小時左營舊城老牌牛乳大王。（圖／部落客美熊提供）

草莓果醬烤土司
不少朋友分享草莓吐司加肉鬆是他們的心頭好，不過個人覺得這種鹹甜口味有點跳tone，所以我們就是吃傳統的草莓奶油吐司，雖然都不是用天然的草莓，但是這種甜蜜的古早味也挺懷念。

▲▼一天賣14小時左營舊城老牌牛乳大王。（圖／部落客美熊提供）

▲▼一天賣14小時左營舊城老牌牛乳大王。（圖／部落客美熊提供）

木瓜牛奶
選用在地的高大鮮奶，在吃飯時正看到牛奶車將一整箱的小玻璃罐牛奶送到店裡頭，木瓜與牛奶香氣來得穠纖合度，整體的濃郁感挺實在，搭配上果醬吐司相當對味，也對得起不低的單價。

▲▼一天賣14小時左營舊城老牌牛乳大王。（圖／部落客美熊提供）

左營舊城老牌牛乳大王評價
法國土司一炸就是50多年，從早餐賣到宵夜一天14小時超長，藏身舊城的木瓜牛奶有夠濃，草莓吐司尬肉鬆在地人隱藏版。價格以現場為主，這些年來物價飆漲，蠻多小吃、餐廳常常拍完不到兩三個月就上漲了，以現場為主，資訊僅供參考，如果有異動歡迎留言分享。

左營舊城老牌牛乳大王

電話：07－5882329
營業時間：11：30－01：00（周三公休）
地址：高雄市左營區左營大路332號

*部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團部落格Instagram

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