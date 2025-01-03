5個小金門玩法不藏私！上軍服摸擬射擊體驗、碉堡遺跡藏夕陽秘境

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文／ReadyGo

金門本島玩膩了嗎？今天跟著RG特派員一起暢遊小金門！帶你挖掘小金門更多好吃、好玩的地方。這裡不僅可以穿著迷彩軍服體驗射擊活動，還能吃到金門盛產芋頭製作的特色料理，來小金門絕對不能錯過賞日落的秘境景點，快揪你的朋友們來趟小金門一日遊吧！

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金門大橋

金門大橋為台灣第一座深水域的跨海大橋，是連結金門本島（大金門）與烈嶼（小金門）的一座橋，總長為5.41公里。想要前往小金門玩的旅客，現在除了搭船以外，還多了一項開車的選擇，穿越金門大橋還可以欣賞島上的風光！

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金門大橋

地址：金門縣金寧鄉慈湖路二段

嘉年華冰室

由理髮廳改造而成的復古冰果室，也是來小金門必訪的店之一！整體裝潢保留著許多復古的元素，這裡不僅好吃又好拍。特別推薦他們的招牌「蜜芋頭冰」，金門盛產芋頭，所以來這一定要嚐看看，芋泥吃起來綿密順口，上面加了芋圓、紅豆和鮮奶酪，咀嚼控不要錯過了！

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嘉年華冰室

地址：金門縣烈嶼鄉西口村西方社區19號

電話：08－2363126

營業時間：11：00～18：00

后麟模擬靶場

「后麟模擬靶場」是小金門非常值得造訪的景點，可以讓旅客穿上迷彩軍服，旅客可以拿著超仿真的步槍，透過模擬螢幕進行射擊遊戲。體驗結束後還有證書可以做紀念，證書上還會印有射擊的照片和成績，是不是超有趣！體驗時間約50分鐘，包含20分鐘換裝和30分鐘射擊體驗，快帶你的朋友一起來玩！

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后麟模擬靶場

地址：金門縣烈嶼鄉后頭后麟館1號

電話：08－2363455

營業時間：08：00～20：00

門票：酌收50元清潔費，限12歲以上參加。每梯次電話預約名額8位，現場報名4位

三層樓芋頭餐館

這間是小金門相當有人氣的美食，食材採用金門當地盛產的芋頭入菜，如果你是芋頭控，這間可以先收藏起來！外觀如其名，是一棟三層樓的建築，除了賣吃的還有民宿設施提供旅客入住。店內櫃台也擺設了不少金門特色伴手禮，說到金門紀念品絕對少不了風獅爺，還有分成健康、事業和愛情等等，十分有趣可愛！

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三層樓芋頭餐館

地址：金門縣烈嶼鄉黃厝23－1號

電話： 08－2362415

營業時間：09：00～18：00（周三11：00～14：00）

沙溪堡

據說沙溪堡是以前的軍事重地，現在重新規劃後變得超漂亮，也是賞日落的絕美景點！可以漫步在被海水包圍的步道上欣賞美景，也可以探索碉堡和坑道等軍事遺跡，現場還有投幣式的望遠鏡可以讓你清楚眺望廈門。

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沙溪堡

地址：金門縣烈嶼鄉青岐村附近

營業時間：24小時（服務台至下午五點）

影｜金門美食｜爆吃五家金門特色小吃！高粱酒釀煮的酒釀蛋、蛋香蛋狗你吃過嗎？

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