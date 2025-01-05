盤點亞洲8大特色建築！全球最醜大象大樓、挑戰全透明玻璃電梯

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文／ReadyGo

想要在社群平台上吸引所有人的目光？一定要來看看這些亞洲這8大特色建築！無論是充滿未來感的高樓大廈，還是融合傳統文化與現代設計的宗教建築，每一個都能為你帶來截然不同的視覺震撼。快來探索這些各具特色的亞洲地標！

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亞洲8大特色建築

泰國 MahaNakhon大樓

位於泰國曼谷的 MahaNakhon大樓是一座融合了現代藝術與創新設計的摩天大樓，其外觀仿佛被像素化一般，呈現獨特的螺旋式方塊外觀。這座大樓高314米，是曼谷市的地標之一。你可以乘坐全透明的玻璃電梯到達頂層觀景台，一覽無遺地俯瞰整個曼谷市區的壯麗景色。在這裡拍張照片，不僅時尚又具科技感！

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泰國 MahaNakhon大樓

地址：114 Narathiwas Road, Silom, Bang Rak, Bangkok, Thailand

營業時間：10：00～00：00

門票資訊：成人約1,050泰銖（台幣約992元）、兒童票價則約700泰銖（約台幣661元)

特色：頂樓透明地板觀景台，懼高者慎入！

泰國 大象大樓

來到泰國曼谷，怎能錯過這座獨特的大象大樓（Elephant Building）！這棟建築的外形酷似一頭巨型大象，是由三棟建築物組合而成，象徵著泰國的象徵動物大象。大樓內部集結了辦公室、住宅和商業空間，非常具有創意。有去的是，過去評選「全球最醜陋的24棟摩天大樓」還被排在第1名。

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泰國大象大樓

地址：Phaholyothin Road, Bangkok, Thailand

營業時間：24小時

特色：巨型大象造型建築，是曼谷的地標之一

新加坡 濱海灣金沙酒店

說到新加坡，大家一定聯想到濱海灣金沙酒店（Marina Bay Sands）的無邊際泳池。這座擁有三棟塔樓的摩天大廈頂部連接著一個船形空中平台，堪稱新加坡的城市天際線。無邊際泳池更是許多遊客的打卡首選！入住這裡，不僅能在泳池邊享受絕美夜景，還可以俯瞰整個新加坡市區。

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新加坡 濱海灣金沙酒店

地址：10 Bayfront Avenue, Singapore

營業時間：全天候（無邊際泳池僅限住客使用）

特色：世界最高的無邊際泳池，新加坡城市美景盡收眼底

新加坡 藝術科學博物館

新加坡的藝術科學博物館（ArtScience Museum）是一座結合藝術、科學和設計的建築瑰寶。外觀形狀如同盛開的蓮花，館內常年舉辦各種跨領域的展覽，從科技到藝術應有盡有。博物館外的荷花池更是拍照的好地方，既有現代科技感，也不失自然的韻味。

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新加坡 藝術科學博物館

地址：6 Bayfront Avenue, Singapore

營業時間：10：00～19：00

門票資訊：視展覽內容而定，通常約在16至38新幣之間（約台幣386～918元）

特色：外形如蓮花，象徵新加坡的創新精神。

泰國 真理寺

泰國的真理寺（Sanctuary of Truth）是一座令人驚嘆的木質建築，位於芭達雅。整座建築完全由木材構成，沒有使用任何一根釘子，雕刻精美，融合了佛教與印度教的建築元素。這裡不僅是一個拍照聖地，還能讓你體驗到泰國宗教文化的深厚底蘊。

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泰國 真理寺

地址：206, 2 Pattaya-Na Kluea Rd, Muang Pattaya, Bang Lamung District, Chon Buri 20150泰國

營業時間：08：00～18：00、18：20～20：30

門票資訊：成人約500泰銖（約台幣472元）、兒童約250泰銖（約台幣236元）

特色：全木結構建築，宗教與藝術的結合體

北京 鳳凰國際傳媒中心

北京的鳳凰國際傳媒中心是一座以鳳凰形象為靈感設計的建築，外觀充滿未來感。建築的外殼由鋼材與玻璃組成，呈現出彎曲而優雅的線條，象徵著傳播與飛翔。這裡經常成為時尚拍攝的熱點，夜晚時分更是燈光秀的最佳地點！

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北京 鳳凰國際傳媒中心

地址：北京朝陽區望京北路甲2號

營業時間：24小時（建築外觀打卡）

特色：鳳凰造型，適合夜拍的炫目燈光效果

印度 蓮花廟

印度新德里的蓮花廟（Lotus Temple）是一座著名的宗教建築，其外觀酷似一朵盛開的蓮花，由白色大理石構成，建築設計非常優雅。這座寺廟是巴哈伊教的禮拜場所，任何宗教信仰者都能自由進入。這裡是心靈平靜的好地方，也是一個絕佳的打卡地！

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印度 蓮花廟

地址：Lotus Temple Road, Bahapur, Shambhu Dayal Bagh, Kalkaji, New Delhi, Delhi, India

營業時間：09：00～17：30（周一閉館）

門票資訊：免費入場

特色：蓮花形建築，融合宗教信仰與建築藝術

廣州 圓大廈

最後來到中國廣州的圓大廈（Guangzhou Circle Mansion），這座建築的造型如同一個巨大的圓形銅幣。這座建築高138米，是廣州的標誌性建築之一，獨特的外觀象徵著繁榮與財富。這裡是愛好建築攝影者不能錯過的打卡地！

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廣州 圓大廈

地址：廣州市番禺區洛浦街迎賓大道南

營業時間：24小時（建築外觀打卡）

特色：獨特圓形設計，象徵財富與繁榮

這些亞洲的特色打卡建築每一座都擁有獨特的設計與故事，絕對值得你親身一探。準備好你的相機，快來一場說走就走的亞洲建築探索之旅！

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