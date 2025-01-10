金門5間在地小吃推薦！家鄉味肉羹麵台灣吃不到、微甜酒釀蛋必買

首圖／ReadyGo

文／ReadyGo

來到金門，一定要試試這裡的特色美食！這次我們推薦5家金門在地小吃，帶你從甜到鹹一網打盡。金門特產的高粱酒釀煮出的酒釀蛋，香氣濃郁、入口即化，還有讓人懷念的古早味小吃「蛋香蛋狗」口感超特別！趕快跟著我們一起探索金門美食，感受這座小島的獨特風味！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方

葉氏酒釀蛋

這家百年老店的招牌－葉氏酒釀蛋，是選用手工釀製的米酒釀，搭配新鮮的蛋花，甜中帶著微微的酒香，非常順口。聽說還有養顏美食、促進消化的功效喔！無論是冬天暖胃還是夏天消暑，這碗香甜的酒釀蛋都能帶給你滿滿的幸福感。

圖／ReadyGo

葉氏酒釀蛋

地址：金門縣金城鎮古城里金門城51－1 號

營業時間：09：30－18：30

電話：08－2327564

合泉購物中心

雖然名為購物中心，但合泉不僅僅是一個購物場所，更是一個美食天堂。這裡聚集了許多在地小吃，讓你可以一次品嚐到各式金門特色料理，合泉的鹹粥、蚵仔煎和金門高粱香腸都是當地人推薦的經典選擇，來到這裡必吃金門限定的蛋香蛋狗，也是最受遊客喜愛的品項。

圖／ReadyGo



合泉購物中心

地址： 金門縣金湖鎮村63號

營業時間：09：00－17：00（周三公休）

電話： 08－2332908

蚵嗲之家

如果你是海鮮的愛好者，那麼蚵嗲之家一定是你的不二之選。這裡專賣新鮮的蚵仔料理，尤其是蚵嗲，由金門小巧鮮美的石蚵所製成，外皮酥脆、內餡飽滿，每一口都能品嚐到濃郁的海味。無論是單吃還是搭配醬料，味道都非常讚，讓人一試成主顧。

圖／ReadyGo

蚵嗲之家

地址： 金門縣金城鎮莒光路一段59號

營業時間：14：30－19：00（周四公休）

電話： 08－2322210

福記肉羹麵

是當地的平民美食，擁有著濃厚的家常風味，使用金門獨特的做法，跟台灣本島吃起來的味道很不同。這裡的肉羹以新鮮的豬肉熬煮，搭配手工製作的麵條，湯頭香濃，麵條彈牙，讓人感受到濃濃的家鄉味。這家店經營多年，憑藉著親切的服務和實在的味道，成為當地居民和遊客的最愛。

圖／ReadyGo



福記肉羹麵

地址： 金門縣民族路107號

營業時間：06：00－14：00

電話： 08－2326926



古寧頭老麵茶冰

古寧頭老麵茶冰這道甜品由金門傳統的麵茶粉製成，首推芋圓、地瓜圓，帶有獨特的芝麻和花生香氣，再搭配清涼的冰沙，每一口都讓人感受到古早味的清爽，而且還是老闆娘自製的超好吃！

圖／ReadyGo

古寧頭老麵茶冰

地址：金門縣金寧鄉北山26號（振威第旁、面向北山古洋樓的左邊）

營業時間：09：00－11：59、13：00－17：00 （周四公休）

電話：0912－980963

影｜金門一日遊｜解鎖小金門新玩法！拿著超仿真步槍體驗射擊、賞日落秘境

【你可能也想看】

►從紐約紅回來「鳥人拉麵」進駐東湖！開箱限間限定軟殼蟹拉麵

►油條不沾豆漿「夾茭白筍」、水上庭園餐廳！埔里特色美食懶人包

►台北流行音樂中心周邊美食！完美融合書店的茶屋、東方美人茶布丁