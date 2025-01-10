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金門5間在地小吃推薦！家鄉味肉羹麵台灣吃不到、微甜酒釀蛋必買

▲▼爆吃五家金門特色小吃！。（圖／ReadyGo提供）

首圖／ReadyGo

文／ReadyGo

來到金門，一定要試試這裡的特色美食！這次我們推薦5家金門在地小吃，帶你從甜到鹹一網打盡。金門特產的高粱酒釀煮出的酒釀蛋，香氣濃郁、入口即化，還有讓人懷念的古早味小吃「蛋香蛋狗」口感超特別！趕快跟著我們一起探索金門美食，感受這座小島的獨特風味！

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葉氏酒釀蛋
這家百年老店的招牌－葉氏酒釀蛋，是選用手工釀製的米酒釀，搭配新鮮的蛋花，甜中帶著微微的酒香，非常順口。聽說還有養顏美食、促進消化的功效喔！無論是冬天暖胃還是夏天消暑，這碗香甜的酒釀蛋都能帶給你滿滿的幸福感。

▲▼爆吃五家金門特色小吃！。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

葉氏酒釀蛋

地址：金門縣金城鎮古城里金門城51－1 號
營業時間：09：30－18：30
電話：08－2327564

合泉購物中心
雖然名為購物中心，但合泉不僅僅是一個購物場所，更是一個美食天堂。這裡聚集了許多在地小吃，讓你可以一次品嚐到各式金門特色料理，合泉的鹹粥、蚵仔煎和金門高粱香腸都是當地人推薦的經典選擇，來到這裡必吃金門限定的蛋香蛋狗，也是最受遊客喜愛的品項。

▲▼爆吃五家金門特色小吃！。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

合泉購物中心

地址： 金門縣金湖鎮村63號
營業時間：09：00－17：00（周三公休）
電話： 08－2332908

蚵嗲之家
如果你是海鮮的愛好者，那麼蚵嗲之家一定是你的不二之選。這裡專賣新鮮的蚵仔料理，尤其是蚵嗲，由金門小巧鮮美的石蚵所製成，外皮酥脆、內餡飽滿，每一口都能品嚐到濃郁的海味。無論是單吃還是搭配醬料，味道都非常讚，讓人一試成主顧。

▲▼爆吃五家金門特色小吃！。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

蚵嗲之家

地址： 金門縣金城鎮莒光路一段59號
營業時間：14：30－19：00（周四公休）
電話： 08－2322210

福記肉羹麵
是當地的平民美食，擁有著濃厚的家常風味，使用金門獨特的做法，跟台灣本島吃起來的味道很不同。這裡的肉羹以新鮮的豬肉熬煮，搭配手工製作的麵條，湯頭香濃，麵條彈牙，讓人感受到濃濃的家鄉味。這家店經營多年，憑藉著親切的服務和實在的味道，成為當地居民和遊客的最愛。

▲▼爆吃五家金門特色小吃！。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

福記肉羹麵

地址： 金門縣民族路107號
營業時間：06：00－14：00
電話： 08－2326926

古寧頭老麵茶冰
古寧頭老麵茶冰這道甜品由金門傳統的麵茶粉製成，首推芋圓、地瓜圓，帶有獨特的芝麻和花生香氣，再搭配清涼的冰沙，每一口都讓人感受到古早味的清爽，而且還是老闆娘自製的超好吃！

▲▼爆吃五家金門特色小吃！。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

古寧頭老麵茶冰

地址：金門縣金寧鄉北山26號（振威第旁、面向北山古洋樓的左邊）
營業時間：09：00－11：59、13：00－17：00 （周四公休）
電話：0912－980963

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