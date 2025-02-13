一覽全台8家室內遊樂場！彈跳工廠挑戰膽量、玩滑索體驗空中飛人

圖／IG＠lin3527、IG＠x_08_18_

文／ReadyGo

不喜歡夏天日曬、冬天風吹，真的就只想舒舒服服的待在室內度過美好的假期；想要玩耍、想要有趣、還想要大人小孩都能樂在其中，有沒有能一次滿足需求的好地方呢？今天小編為煩惱的你特別蒐集全台8家大型室內遊樂場，夢幻、有趣、寓教於樂還能有點刺激。

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全台景點：8家大型室內遊樂場推薦！

建築樂園（新北市）

位於中和環球購物中心3樓的建築樂園，請來韓國團隊打造出色彩繽紛又夢幻的造景，250坪的超大空間，規劃了13個主題遊樂區，廚房區、農場區、沙池區、寵物醫院、汽車維修站、公主換裝區等，讓孩子為之瘋狂。

尤其以夢幻城堡設計的球池區

包含愛心滑梯、攀爬區、螢幕互動投球、空氣砲槍、彈跳床、還有好玩的喇叭形狀滑梯讓寶貝們百玩不厭，這裡還是全台最大積木建築樂園，讓孩子們在玩樂中學習，培養出美感與創造力，絕對是親子同樂孩童社交的最佳選擇。

圖／＠建築樂園臉書

圖／＠建築樂園臉書

建築樂園

地址：新北市中和區中山路三段122號環球購物中心3F

電話：02－22287840

營業時間：11：00－21：00

木育森林 Wooderful life（新北市）

木育森林以木為起點，將現代木作工藝融入生活美學，以不同的風貌展現，打造出具有啟發、教育及傳承意義的室內遊憩空間。目前全台共有4間門市，2023裕隆城店開幕，是全台最大的室內木造森林樂園，提供50多種大人小孩都能玩的互動設施。

包含可多人互動與競賽的遊戲平台、超人氣滑索設施空中飛人、吸睛的天空步道，和獨家設施飛越鱷水、駕駛高手及體能類橡果大戰，從視覺、聽覺、嗅覺到觸覺，貫穿多重感知，讓小朋友們在玩樂中學習。而且現在只要購買自然素材DIY體驗，就享木育森林設施免費體驗兩小時乙次。

圖／＠木育森林臉書

圖／IG＠wooderfulland_official

木育森林 Wooderful life

地址：新北市新店區中興路三段70號5樓

電話：02－23581039

營業時間：周日至周一11：00至21：30、周五至周六11：00至22：00

歪歪球 Wild Wild Ball（宜蘭）

最潮最有趣的球類玩法，歪歪球要打破既定球類規則，趣味性十足的球類創意遊戲，12種球類運動一次滿足。蘇澳超好玩的室內遊樂場，有巨大真人彈珠台、乒乓狙擊王、魔力西瓜王、野蠻遊戲等，12種創意球類遊戲只要200元就能一票玩到底，瘋狂爆笑的同時還能訓練各種反應力、控制力，充滿歡笑的遊戲過程，壓力釋放的乾乾淨淨，快帶上大寶貝小寶貝還有家裡的毛寶貝，一塊來這裡嗨不停！

圖／IG＠lin3527



圖／IG＠liviya_y

歪歪球 Wild Wild Ball

地址：宜蘭縣蘇澳鎮海山西路275號

電話：03－9908808

營業時間：09：00－16：50（周三公休）

Jumps Airland 空氣島彈跳工廠（宜蘭）

近年來有著超高熱度的空氣島彈跳工廠，入館限年滿12歲以上或150公分以上，可以說是專為大朋友製造刺激快樂的室內遊樂場。館內提供九大彈跳極限設施，包括彈跳飛人、空氣滾筒、魔鬼滑梯、極限衝浪、蜘蛛塔、蹦床區等，每個設施都超級刺激也很消耗體力，像常在綜藝節目上看到的泡泡足球這裡也玩得到。

體驗在球中翻滾、跟好友碰撞的感覺，保證笑到停不下來，工作人員都會在旁協助，設施安全性絕對夠。累了還有種類眾多的遊戲機台可以消遣，肚子餓了自助式餐飲區免費吃到飽，刺激好玩又能吃飽，下次朋友聚會大推來這裡。

圖／IG＠chzhao__



圖／＠Jumps Airland 空氣島彈跳工廠

Jumps Airland 空氣島彈跳工廠

地址：宜蘭縣蘇澳鎮蘇澳港區8號之1

電話：0930－959799

營業時間：10：00－22：00

尚順育樂世界（苗栗）

主打一站式休憩主題樂園的尚順育樂世界，包括尚順購物中心、尚順君樂飯店及全台最大全室內體驗樂園尚順育樂世界，真的是吃住玩樂，一次全部滿足！萬坪的室內樂園提供了18項不同風格的主題遊樂設施，從一樓玩到六樓，就算天候不佳也可盡情玩樂。

結合5D虛擬實境、VR互動體感，用奇幻科技與經典童趣碰撞出全新遊玩體驗，還有旋轉木馬、飛行劇院、碰碰車、也有自由落體能感受迅速墜落心臟怦怦跳的感覺，還能走進魔法世界成為學園學生，精進魔法技能進行實戰訓練，並與3D地景藝術合影留下獨特美照，絕對是小朋友的放電天堂、全家出遊度假首選！

圖／IG＠x_08_18_

尚順育樂世界

地址：苗栗縣頭份市育樂街6號

電話：03－7539999

寶熊漁樂碼頭（台中）

寶熊漁樂碼頭是全球知名釣具品牌Okuma寶熊釣具的觀光工廠，也是全台唯一以釣魚為主題的園區。藍白色的地中海風情建築體驗館內設置了釣魚故事館，還有專業導覽、主題展覽、3D劇場，超可愛的北極熊還會介紹釣魚知識、並宣導教育愛護海洋。

1樓大廳擺放全球唯一巨無霸釣魚機，讓遊客實境體驗虛擬釣魚的樂趣，完全就是釣魚玩具的放大版！親子DIY課程可以彩繪BO熊撲滿、路亞鑰匙圈和魚拓提袋，商店街還有各式各樣的餐食、店鋪、遊戲娛樂等，真是好玩又有趣。

圖／IG＠butterfly_and_apple

圖／IG＠ciaoyen0506

寶熊漁樂碼頭

地址：台中市潭子區中山路三段11號

電話：04－35013338

營業時間：10：00－17：30（周二、三公休）

異想新樂園（台中）

適合闔家休閒的異想新樂園，位於台中軟體園區Dali Art藝術廣場裡，3000坪的超大空間，結合親子樂園及特殊科技光影展覽，8大主題園區79項遊樂設施區，可愛虛擬城市場景、宙影幻鏡、繩網迷宮、VR彈跳床、F2卡丁車還有超酷冰雪奇園，宙影幻鏡更結合光影與互動設計，每區都超夢幻酷炫。

並與醫學級兒童發展教育團隊合作打造，加強開發5大幼兒學習發展領域，感統力、注意力、學習力、肢體力、靈活力讓孩子在玩樂中，培養未來潛能、寓教於樂，大人小孩玩上一整天都不會膩！

圖／IG＠quin_1025



圖／IG＠quin_1025

異想新樂園

地址：台中市大里區科技路1號B2

電話：04－24919345

營業時間：平日10：00－20：00／假日10：00－21：00

十鼓文創園區（台南）

前身為1909年設立的車路墘製糖所，十鼓文創園區是亞洲第一座鼓樂主題的國際藝術村，結合了人文、歷史、音樂、藝術、休閒與生態教育，再加上獨特的鼓樂元素，成為一個獨具特色的旅遊勝地，讓老糖廠風華再現。園區內有刺激的5層樓高煙囪溜滑梯、7層樓高的自由落體、高空擺盪的鞦韆、攀岩、滑索、擊鼓、射擊等，喜歡極限運動的人一定不能錯過。

搭乘著魔法列車去體驗魔法魅力，網美打卡景點魔法工廠裡，上帝的畫作、飛天魔法書、魔法書牆等空間吸引大批魔法迷朝聖，神隱村裡的傳說美食、精靈村的夢幻奇遇、魔法市集裡的奇妙小物，樣樣都令人著迷。別忘了欣賞夢糖劇場的鼓樂表演，沉浸在磅礡的鼓聲裡，帶給你耳目一新的震撼。這麼充實的十鼓文創園區之旅，快帶著親朋好友們來感受魔法的力量！

圖／IG＠ling_ling0420

圖／IG＠baozi_0826

十鼓文創園區

地址：台南市仁德區文華路二段326號

電話：06－2662225

營業時間：平日10：00－17：30／假日09：30－20：20

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