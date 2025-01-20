撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳莉玟

素食吃到飽推薦來這家「原素食府」網路評論近5000則，被鄉民封為平民版果然匯！原素食府鄰近捷運府中站，菜單提供百種以上蔬食料理，最划算的時段就是周一限定環保日優惠，下午茶現金價成人只要389元，CP值很高！

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交通

▲位於板橋府中路29—2號4樓，出捷運府中站1號出口對面就能看到招牌，入口位於板橋農會商業辦公大樓4樓。

自助百匯用餐時段價目表（以下價格需加收一成10%服務費）



中餐（11：45至14：00） 成人600元、兒童360元

下午茶（14：30至16：30） 成人420元、兒童240元

晚餐（17：45至21：00） 成人600元、兒童360元



未滿3歲（不含3歲）之幼兒免費，3歲（含）以上、未滿5歲之幼兒酌收150 元，5歲（含）以上、未滿12歲以兒童價計費；12歲（含）以上，以成人價計費，欲享有兒童優惠價，請出示記載生日之證明文件或健保卡。

星期一環保日優惠（國定假日不適用，用餐請提前訂位）



中餐 、晚餐現金價 成人499元、兒童360元

下午茶現金價 成人349元、兒童240元

店內環境

▲用餐環境寬敞明亮，自助吧台主要集中在中間的位置。

▲自助吧提供當令時蔬沙拉、私房菜餚、汆燙熱炒、切仔麵、蔬菜麻辣鍋、精緻手製時蔬、炒冰、異國料理、港式糕點區、湯品、現烤披薩、義大利麵及燉飯等等。

前菜冷盤沙拉區

這裡有各式生菜沙拉，也有多款前菜冷盤可以挑選，比較容易會錯過的是手卷，現點現做拿到手記得要趕緊吃，不然海苔會慢慢軟掉。

原素食府生魚片壽司區

▲生魚片壽司區就是素的生魚片，鮪魚生魚片看起來還真的有幾分像，其實就是蒟蒻，另外也有壽司米飯。

熱食料理區

▲主要就是中式料理為主，每道料理都很有水準，就連青菜也很好吃，這個區域可以說是我夾最多次的區域。

現煮麵食區

有烏龍麵、炸醬麵、意麵、米粉等等，現煮的另有麻辣蔬菜鍋、原味蔬菜鍋、紅燒意麵鍋等等。我點了炸醬麵意外好吃，雖然是素食但調味很棒值得一試，同個區域還有麵線以及豆腐。

炸物區

▲蘿蔔糕不錯吃，另外還有拔絲地瓜可以當作甜點，檯上炸物沒了會現炸，剛炸好的炸物趁熱吃比較好吃。

蒸籠區

現烤披薩義大利麵區

▲這個區域的手工披薩、脆餅、焗烤南瓜等等都不錯吃，尤其是焗烤南瓜香濃美味，我拿了三次。

關東煮湯品區

▲這天還看到不少師傅來這裡吃關東煮，還有其他湯品以及麻辣臭豆腐都有。

飲料區

▲喝了好幾杯大苑子的芒果冰沙，基本的飲料、咖啡、茶飲等都有。

冰品區

▲冰品區有明治冰淇淋以及泰椰Thai Coco，比較特別的是還有現做炒冰。

甜點水果區

▲甜點區種類也不少，份量不大可以多選擇不同品項，個人最喜歡提拉米蘇，好吃到直接吃了三個。

總結

原素食府主打蔬食Buffet吃到飽，自助區餐點選擇豐富，上百種美味料理；整體來說算是CP值還挺高，而且意外好吃，加上價錢實惠，難怪網路評價一直不錯，值得推薦。

原素食府



地址：220新北市板橋區府中路29—2號4樓

電話：02－22728999

營業時間：11：45－14：00、14：30－16：30、17：45－21：00

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

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