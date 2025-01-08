基隆半山腰隱密老宅裡躲雨！享受Q彈手工布丁＆不限時放空耍廢

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者蘇相云

基隆咖啡館推薦「隱山所」，來基隆一日遊品嚐基隆美食後，搜尋基隆咖啡廳找到這間開在半山腰的低調咖啡館，這裡最吸引我的就是老宅咖啡館的環境氛圍還有布丁，這裡有賣布丁！

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隱山所交通

地址在基隆獅球嶺下方，從基隆開車上國道一號，轉進一旁的巷弄就可以到達，停車可以停在附近路邊或獅球嶺平安宮停車場，還可以順道到附近的獅球嶺景觀台欣賞美麗的基隆夜景。

▲從高速公路往隱山所的入口。

環境

老宅改建的隱山所位在基隆獅球嶺山腳下，建築保有老宅風貌的空間感，入口擺設了各式植栽，加上基隆雨都綿綿細雨，此刻的氛圍相當迷人。

▲一進門就看到隱山所的吧台，老闆是一位年輕小鮮肉，客氣有禮。

▲吧台擺放各式咖啡器材，旁邊還有放甜點的冷藏小冰箱，店裡只有老闆一個人作業，人多一起點餐時要等一下。

▲提供免費的Wi-Fi。

▲書架上擺放雜誌跟書本提供閱讀。

▲室內空間保留老屋原本風貌，經過整理加上各種老物件呈現的風格，相當有質感。

▲另一邊的空間有著不錯的採光，也是最先被挑選的座位，下午來的時候是客滿的。

多雨的城市 150元

是一杯名稱很基隆的飲品叫做多雨的城市，來的這天也下著雨；什麼是多雨的城市，真的讓人好奇，氣泡水加上酸甜的莓果醬，風味清新的氣泡口感，酸甜奔放，讓午後有清醒的瞬間。

拿鐵 130元

▲咖啡溫醇的苦味加上牛奶的香氣，比例順口好喝，冰拿鐵的呈現也好美。

▲點了兩杯飲料都很優秀。

日式焦糖布丁 130元

▲手工布丁細緻，有點Q彈嫩嫩的口感，焦糖香氣甜蜜，上面還有香草冰淇淋，整體風味還不錯。

心得

聽說基隆很常下雨，但其實來了好多次，穿梭巷弄品嚐基隆美食小吃，還真的很少遇到下雨的時候；這天下著雨，開車躲進這間低調的「隱山所」，氛圍愜意舒服，是一間不限時間咖啡館，提供網路，部分座位有插座可使用。

隱山所

地址：基隆市仁愛區獅球路48巷116號

營業時間：11：30～19：30（周四休息）

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