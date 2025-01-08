ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

基隆半山腰隱密老宅裡躲雨！享受Q彈手工布丁＆不限時放空耍廢

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼低調隱密獅球嶺砲台旁的老宅咖啡館，手工布丁口感細緻彈嫩超好吃！（圖／部落客陳小可提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者蘇相云

基隆咖啡館推薦「隱山所」，來基隆一日遊品嚐基隆美食後，搜尋基隆咖啡廳找到這間開在半山腰的低調咖啡館，這裡最吸引我的就是老宅咖啡館的環境氛圍還有布丁，這裡有賣布丁！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

隱山所交通
地址在基隆獅球嶺下方，從基隆開車上國道一號，轉進一旁的巷弄就可以到達，停車可以停在附近路邊或獅球嶺平安宮停車場，還可以順道到附近的獅球嶺景觀台欣賞美麗的基隆夜景。

▲▼低調隱密獅球嶺砲台旁的老宅咖啡館，手工布丁口感細緻彈嫩超好吃！（圖／部落客陳小可提供）

▲▼低調隱密獅球嶺砲台旁的老宅咖啡館，手工布丁口感細緻彈嫩超好吃！（圖／部落客陳小可提供）

▲從高速公路往隱山所的入口。

環境
老宅改建的隱山所位在基隆獅球嶺山腳下，建築保有老宅風貌的空間感，入口擺設了各式植栽，加上基隆雨都綿綿細雨，此刻的氛圍相當迷人。

▲▼低調隱密獅球嶺砲台旁的老宅咖啡館，手工布丁口感細緻彈嫩超好吃！（圖／部落客陳小可提供）

▲▼低調隱密獅球嶺砲台旁的老宅咖啡館，手工布丁口感細緻彈嫩超好吃！（圖／部落客陳小可提供）

▲▼低調隱密獅球嶺砲台旁的老宅咖啡館，手工布丁口感細緻彈嫩超好吃！（圖／部落客陳小可提供）

▲一進門就看到隱山所的吧台，老闆是一位年輕小鮮肉，客氣有禮。

▲▼低調隱密獅球嶺砲台旁的老宅咖啡館，手工布丁口感細緻彈嫩超好吃！（圖／部落客陳小可提供）

▲吧台擺放各式咖啡器材，旁邊還有放甜點的冷藏小冰箱，店裡只有老闆一個人作業，人多一起點餐時要等一下。

▲▼低調隱密獅球嶺砲台旁的老宅咖啡館，手工布丁口感細緻彈嫩超好吃！（圖／部落客陳小可提供）

▲提供免費的Wi-Fi。

▲▼低調隱密獅球嶺砲台旁的老宅咖啡館，手工布丁口感細緻彈嫩超好吃！（圖／部落客陳小可提供）

▲書架上擺放雜誌跟書本提供閱讀。

▲▼低調隱密獅球嶺砲台旁的老宅咖啡館，手工布丁口感細緻彈嫩超好吃！（圖／部落客陳小可提供）

▲▼低調隱密獅球嶺砲台旁的老宅咖啡館，手工布丁口感細緻彈嫩超好吃！（圖／部落客陳小可提供）

▲▼低調隱密獅球嶺砲台旁的老宅咖啡館，手工布丁口感細緻彈嫩超好吃！（圖／部落客陳小可提供）

▲室內空間保留老屋原本風貌，經過整理加上各種老物件呈現的風格，相當有質感。

▲▼低調隱密獅球嶺砲台旁的老宅咖啡館，手工布丁口感細緻彈嫩超好吃！（圖／部落客陳小可提供）

▲另一邊的空間有著不錯的採光，也是最先被挑選的座位，下午來的時候是客滿的。

多雨的城市 150元
是一杯名稱很基隆的飲品叫做多雨的城市，來的這天也下著雨；什麼是多雨的城市，真的讓人好奇，氣泡水加上酸甜的莓果醬，風味清新的氣泡口感，酸甜奔放，讓午後有清醒的瞬間。

▲▼低調隱密獅球嶺砲台旁的老宅咖啡館，手工布丁口感細緻彈嫩超好吃！（圖／部落客陳小可提供）

拿鐵 130元

▲▼低調隱密獅球嶺砲台旁的老宅咖啡館，手工布丁口感細緻彈嫩超好吃！（圖／部落客陳小可提供）

▲咖啡溫醇的苦味加上牛奶的香氣，比例順口好喝，冰拿鐵的呈現也好美。

▲▼低調隱密獅球嶺砲台旁的老宅咖啡館，手工布丁口感細緻彈嫩超好吃！（圖／部落客陳小可提供）

▲點了兩杯飲料都很優秀。

日式焦糖布丁 130元

▲▼低調隱密獅球嶺砲台旁的老宅咖啡館，手工布丁口感細緻彈嫩超好吃！（圖／部落客陳小可提供）

▲手工布丁細緻，有點Q彈嫩嫩的口感，焦糖香氣甜蜜，上面還有香草冰淇淋，整體風味還不錯。

心得
聽說基隆很常下雨，但其實來了好多次，穿梭巷弄品嚐基隆美食小吃，還真的很少遇到下雨的時候；這天下著雨，開車躲進這間低調的「隱山所」，氛圍愜意舒服，是一間不限時間咖啡館，提供網路，部分座位有插座可使用。

隱山所

地址：基隆市仁愛區獅球路48巷116號
營業時間：11：30～19：30（周四休息）

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

【你可能也想看】

老饕吃法辣椒蒜頭九層塔一定鋪滿加爆！三重老牌羊肉飯嫩口涮嘴
滷透肥肉入口即化！被讚是「大台北最強刈包」超搶手　也有瘦肉版
跨年續攤餐廳懶人包！港式飲茶24小時營業　拉麵開到凌晨5點

關鍵字： 隱山所 基隆旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 陳小可

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

推薦閱讀

200元爽嗑沙朗牛＋佛心自助吧！現炒蔬菜、滷肉飯濃湯無限吃到飽

200元爽嗑沙朗牛＋佛心自助吧！現炒蔬菜、滷肉飯濃湯無限吃到飽

玉里橋頭臭豆腐正式插旗台北　分店地點、菜單一次看

玉里橋頭臭豆腐正式插旗台北　分店地點、菜單一次看

一咬下全是肉汁！天母巷弄車庫內的煙燻鵝肉店　必搭一碗切仔麵

一咬下全是肉汁！天母巷弄車庫內的煙燻鵝肉店　必搭一碗切仔麵

看到排隊機車行就是了！萬華超激推焢肉飯　皮Q含有迷人油脂香氣

看到排隊機車行就是了！萬華超激推焢肉飯　皮Q含有迷人油脂香氣

超商隱藏服務解鎖！7-11全台免口頭報電話

超商隱藏服務解鎖！7-11全台免口頭報電話

中山區新飲料店1／11開幕祭3大優惠

中山區新飲料店1／11開幕祭3大優惠

冬天草莓季最新盤點！

冬天草莓季最新盤點！

美式5折、10元喝卡布奇諾！超商咖啡優惠懶人包

美式5折、10元喝卡布奇諾！超商咖啡優惠懶人包

《紐時》票選全球必去52景點！　台灣「唯一上榜美景」出爐

《紐時》票選全球必去52景點！　台灣「唯一上榜美景」出爐

台南最新免費景點「汐見之丘」啟用

台南最新免費景點「汐見之丘」啟用

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台中最老自助餐1/17熄燈

埔里「免費落羽松秘境停車場」紅了！

早8就掃空！鳳山排隊碗粿開了40多年

三層崎花海「彩色浪花」1／17開幕

住礁溪捷絲旅每人1400起送行程、早餐

迷客夏「就是蜂蜜系列」新上市

京都市擬調漲住宿稅　最高收1萬日圓

桃園預約制「地下水宮殿」開箱！

桃園「角板山行館」夜間點燈更浪漫

苗栗梅園秘境「華陶窯」花開僅10天！

熱門行程

最新新聞更多

超商隱藏服務解鎖！7-11全台免口頭報電話

中山區新飲料店1／11開幕祭3大優惠

冬天草莓季最新盤點！

美式5折、10元喝卡布奇諾！超商咖啡優惠懶人包

《紐時》票選全球必去52景點！　台灣「唯一上榜美景」出爐

台南最新免費景點「汐見之丘」啟用

走進基隆半山腰「隱密老宅」裡躲雨！

日本人氣吐司專賣店「銀座仁志川」登台

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366