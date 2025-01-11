萬華「最暖心」小吃攤！米粉湯一碗20湯鮮味濃　黑白切也是超便宜

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者柯珮萱

在萬華美食社團看到在地人推薦「好款姨米粉湯」，黑白切小菜推薦必點，其中最吸引我的畫面就是好款姨親切的笑容，覺得好像自己阿嬤的年紀，應該是要休息卻還在攤位賣著米粉湯，或許是老人家停不下來還想找事情做。聽說好款姨的米粉湯和豬內臟等黑白切都很經典，也是萬華在地老饕都會專程來吃的美味，於是下午約了住在萬華的朋友一起小吃。

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好款姨米粉湯位置

雖然藏在巷弄，但順著Google導航其實很順利抵達，攤位就在金安宮前面，幾張簡單的桌椅擺設，傳統的小吃攤位樣貌，招牌除了米粉湯和黑白切，我想好款姨本人就是最大的招牌！

好款姨米粉湯菜單

沒有菜單，攤位就賣米粉湯和各種豬內臟黑白切小菜，萬華在地人應該比較知道要點什麼黑白切才經典，像我這種第一次來的觀光客，就直接請好款姨推薦，亂切都好吃。

▲黑白切看起來都好好吃，大腸、生腸、豬舌、豬心和嘴邊肉都是好款姨推薦，我就很隨意的請他出四樣小菜。

好款姨米粉湯黑白切推薦

黑白切的粉紅甜辣醬，聽說直接加在米粉湯很對味，如果要加記得先告訴好款姨！她真的相當客氣，我後來想加，自己端米粉湯過去，她除了提醒我小心燙之外，還說我們那桌有小孩要注意，超貼心的好款姨。

▲好款姨的米粉是細的，湯頭偏少，但要是想跟她加湯，我想她會是非常樂意的。

▲湯頭鮮甜，像是大骨熬出的甜味，加上油蔥的傳統滋味，另外加上甜辣醬別有一番風味，但因為甜辣醬味道有點重，會蓋掉胡椒和湯的香氣。



好款姨推薦的四樣黑白切

有大腸、生腸、豬心和嘴邊肉，結帳才知道每樣是50元，份量多真便宜！切好再另外加熱，現場吃還有熱熱的，口感超好的黑白切，豬心厚實又脆，生腸又脆又有嚼勁，難怪隔壁阿伯也有點！嘴邊肉切得也很厚，意外的是很好咬，非常Q彈，而且這幾樣處理得很棒，完全沒有奇怪的腥味。

▲大腸的味道也很好，搭配薑絲和甜辣醬好吃。

食後心得

這四樣小菜和三碗米粉湯才260元，我猜黑白切每樣50元，米粉湯一碗20元，在物價飆漲現在，真的便宜不貴！這價位就跟好款姨一樣親切，難怪萬華在地人這麼推薦，攤位只有好款姨一個人，如遇人多請多點體諒！

好款姨米粉湯

地址：台北市萬華區青山里華西街30巷10弄

營業時間：12：00－17：00（周一 休息）

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

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