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永和極隱密深夜咖啡甜食！藏身民治市場巷弄　螞蟻人專為布丁而來

水晶安蹄 不務正業過生活

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我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

▲▼灯火 AKARI 深夜咖啡廳，寵物友善店員也友善的優質咖啡廳。（圖／部落客水晶提供）

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者蘇相云

永和區小巷弄間的「灯火 AKARI 深夜咖啡」是在滑IG時出奇不意發現的好店，在Google Map上找不到，要特地打店名「灯火」才會跑出來；感覺起來有點隱密，而且營業時間到深夜，晚上睡不著可以來這喝咖啡甜點，帶電腦來工作也很可以，氣氛相當悠閒安靜。

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位置＆環境
距離捷運永安市場站比較近一些，但是還是要走一段距離，開車的話可以停在永和國小地下停車場，步行到店裡大約六分鐘。環境帶點日式風格，木質裝潢，晚上點起燈來更有溫暖的氛圍，一、二樓都有座位，是寵物友善咖啡廳，老闆也很友善，很年輕很好聊。

▲▼灯火 AKARI 深夜咖啡廳，寵物友善店員也友善的優質咖啡廳。（圖／部落客水晶提供）

▲▼灯火 AKARI 深夜咖啡廳，寵物友善店員也友善的優質咖啡廳。（圖／部落客水晶提供）

▲▼灯火 AKARI 深夜咖啡廳，寵物友善店員也友善的優質咖啡廳。（圖／部落客水晶提供）

▲▼灯火 AKARI 深夜咖啡廳，寵物友善店員也友善的優質咖啡廳。（圖／部落客水晶提供）

▲▼灯火 AKARI 深夜咖啡廳，寵物友善店員也友善的優質咖啡廳。（圖／部落客水晶提供）

▲▼灯火 AKARI 深夜咖啡廳，寵物友善店員也友善的優質咖啡廳。（圖／部落客水晶提供）

▲▼灯火 AKARI 深夜咖啡廳，寵物友善店員也友善的優質咖啡廳。（圖／部落客水晶提供）

▲▼灯火 AKARI 深夜咖啡廳，寵物友善店員也友善的優質咖啡廳。（圖／部落客水晶提供）

▲▼灯火 AKARI 深夜咖啡廳，寵物友善店員也友善的優質咖啡廳。（圖／部落客水晶提供）

菜單
飲料以咖啡為主，還有茶飲跟牛奶飲品，這次晚上才來喝咖啡，所以甜點只剩下布丁，沒吃到蛋糕有點可惜。

▲▼灯火 AKARI 深夜咖啡廳，寵物友善店員也友善的優質咖啡廳。（圖／部落客水晶提供）

▲▼灯火 AKARI 深夜咖啡廳，寵物友善店員也友善的優質咖啡廳。（圖／部落客水晶提供）

▲▼灯火 AKARI 深夜咖啡廳，寵物友善店員也友善的優質咖啡廳。（圖／部落客水晶提供）

▲▼灯火 AKARI 深夜咖啡廳，寵物友善店員也友善的優質咖啡廳。（圖／部落客水晶提供）

▲▼灯火 AKARI 深夜咖啡廳，寵物友善店員也友善的優質咖啡廳。（圖／部落客水晶提供）

卡布奇諾

▲▼灯火 AKARI 深夜咖啡廳，寵物友善店員也友善的優質咖啡廳。（圖／部落客水晶提供）

▲奶泡部分非常香濃綿密，味道很好。

美式咖啡

▲▼灯火 AKARI 深夜咖啡廳，寵物友善店員也友善的優質咖啡廳。（圖／部落客水晶提供）

▲美式咖啡也不錯，只是熱的美式真的很燙，喝的時候要小心一點。

焦糖布丁

▲▼灯火 AKARI 深夜咖啡廳，寵物友善店員也友善的優質咖啡廳。（圖／部落客水晶提供）

▲加了點奶油以及柳橙片，焦糖糖漿有點甜，但是布丁口感跟味道非常優秀，口感濃郁細緻，有著濃濃蛋香。

▲▼灯火 AKARI 深夜咖啡廳，寵物友善店員也友善的優質咖啡廳。（圖／部落客水晶提供）

▲▼灯火 AKARI 深夜咖啡廳，寵物友善店員也友善的優質咖啡廳。（圖／部落客水晶提供）

▲▼灯火 AKARI 深夜咖啡廳，寵物友善店員也友善的優質咖啡廳。（圖／部落客水晶提供）

心得
灯火 AKARI 深夜咖啡店內裝潢有些細節做得很可愛，咖啡跟布丁也都算好吃，特別喜歡他們家營造的氣氛跟氛圍，沒有吃到蛋糕太可惜了，下次再來！

灯火 AKARI 深夜咖啡

地址：234新北市永和區智光街57號
電話：02－29406068
營業時間：周三～周五 14：00～00：00／周六、周日13：00～00：00（周一、周二公休）

水晶安蹄 不務正業過生活
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