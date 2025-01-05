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撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者蘇相云

最近去京都旅遊最喜歡的一餐就是這家「京都燒肉enen 先斗町本店」，平日周一到周五中午販售的生牛舌丼飯看照片實在是太吸引人了！有兩種口味的牛舌丼飯，做成像是生鮪魚丼一樣，上頭再打顆新鮮蛋黃，一份就是兩碗的份量，本來想說應該吃不完，沒想到一個人就把兩碗飯嗑光光，牛舌極度新鮮，搭配特製醬料跟口感無敵的白飯，真的吃了還想再吃！

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京都燒肉enen 先斗町本店 位置＆環境

位於先斗町內，先斗町晚上來點燈後比較美，古色古香的很好拍照，觀光客也比較多；午餐時間來就沒什麼人，很多餐廳也都是晚餐時間才開始營業，可能就是因為這樣才推出午餐才吃得到的生牛舌丼吸引人潮吧！

▲enen的外觀是古色古香的日本和風，但是內部裝潢還蠻新潮的，中午來用餐都是年輕人跟外國人。

京都燒肉enen 先斗町本店 菜單

午餐菜單在這。跟晚餐不一樣，晚餐是燒肉店，午餐有提供和牛丼飯，生食熟食都有，價格不貴；午餐的價位都在2000日幣以下（約台幣417元），之前去用餐沒有預約就直接衝去，不過現在看官網好像有限量，建議可以事先預約。

▲牛舌丼飯是完全生食，菜單上也有注意事項，兒童老人或是抵抗力不好的人建議還是不要點，雖然是非常新鮮的牛舌及生蛋黃，但腸胃不好的人還是不要嚐試。

和牛牛舌玉子丼飯 1980日幣（約台幣412元）

牛舌丼飯一組有兩種口味，一款是牛舌碎肉搭配蔥花搭配芥末與醬油，另一款則是牛舌切成絲搭配醬油，牛舌做成跟漢堡排一樣橢圓形放在白飯上，再打上兩顆生蛋黃，蛋黃顏色還不一樣，另外還會搭配一種小菜以及湯品。

▲兩款牛舌丼口味其實都很好吃，雖然是全生的但吃起來完全沒有腥味。



▲淋上醬油再跟蛋黃攪拌，吃起來是偏甜甜鹹鹹的味道，白飯也煮得很好，味道實在是非常棒。



▲硬要選一個的話應該是碎牛舌蔥花丼個人會更愛一些，有點像是在吃蔥花鮪魚丼的感覺，多了蔥花的香氣，吃起來味道更豐富。

▲另外還點了一杯檸檬沙瓦之類的，想說都是生肉生蛋黃要喝一點氣泡飲料減低一點生食吃太多的噁心感，其實吃起來根本就不會。

心得

上次去京都住了一星期，其中最愛的餐廳就是這家京都燒肉 enen的生牛丼飯，味道實在是令人出乎意料之外的好吃，真的要夠新鮮才有辦法這樣料理！

京都焼肉 enen 先斗町本店

地址：209-13 Nabeyacho, Nakagyo Ward, Kyoto, 604-8015日本

營業時間：周一到周五11：00～14：00、17：00～22：00、周六日16：00～22：00

水晶安蹄 不務正業過生活

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