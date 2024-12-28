台北西湖站美食！隱藏版屋台日式關東煮　老饕必吃九層塔花枝丸

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撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者黃亭詠

西湖捷運站美食非常多元，這次路過時發現一間路邊的關東煮小店「屋台日式關東煮」，原以為是外帶店形式，沒想到有內用座位區。關東煮種類豐富多元，看起來賣相非常好，還有炸物、生啤酒，氣氛營造得很好，老闆幽默風趣，店內人手不多，生意非常好，這次失心瘋點太多，老闆還招待甜點。

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屋台日式關東煮 位置環境

交通位置相當便利

屋台日式關東煮就位於西湖國小旁，從捷運站走過來不到三分鐘就到，西湖市場有附設地下停車場，騎車來的話路邊也有很多機車格，交通非常方便。

▲內用環境布置得還不錯，以這種平價的價位來說，環境算舒適乾淨。

▲餐具跟醬料自取，關東煮的湯也可以自己舀來喝。

屋台日式關東煮 菜單

點餐方式就是直接跟老闆講，餐點品項都用小木牌掛在攤車旁，有關東煮與炸物，像是九層塔花枝丸、東石蚵捲、明太子福袋，價格介於15至65元之間，生啤酒第一杯120元，續杯100元。

屋台日式關東煮 餐點

記得起來的品項點了白玉大根、九層塔花枝丸、東石蚵捲、手作白玉苦瓜封、明太子福袋、魚豆腐、娃娃菜、蔬菜串、炸牛蒡、米腸，再加一杯生啤酒，另外還有老闆招待的小點心。

▲個人很愛九層塔花枝丸、魚豆腐、明太子福袋，炸物也很出色，灑點胡椒粉就很香很夠味。

▲雖說不算是非常日式氛圍感，但是質感算起來還不差，重點是好吃。

屋台日式關東煮

地址：台北市內湖區內湖路一段285巷59弄1號

電話：0935－032268

營業時間：16：30 － 22：00（周日周一休息）

水晶安蹄 不務正業過生活

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