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台北西湖站美食！隱藏版屋台日式關東煮　老饕必吃九層塔花枝丸

水晶安蹄 不務正業過生活

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我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

▲▼台北內湖屋台日式關東煮，悠閒日式氛圍，種類豐富多元，炸物也好吃。（圖／水晶安蹄提供）

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者黃亭詠

西湖捷運站美食非常多元，這次路過時發現一間路邊的關東煮小店「屋台日式關東煮」，原以為是外帶店形式，沒想到有內用座位區。關東煮種類豐富多元，看起來賣相非常好，還有炸物、生啤酒，氣氛營造得很好，老闆幽默風趣，店內人手不多，生意非常好，這次失心瘋點太多，老闆還招待甜點。

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屋台日式關東煮 位置環境

▲▼台北內湖屋台日式關東煮，悠閒日式氛圍，種類豐富多元，炸物也好吃。（圖／水晶安蹄提供）

交通位置相當便利
屋台日式關東煮就位於西湖國小旁，從捷運站走過來不到三分鐘就到，西湖市場有附設地下停車場，騎車來的話路邊也有很多機車格，交通非常方便。

▲▼台北內湖屋台日式關東煮，悠閒日式氛圍，種類豐富多元，炸物也好吃。（圖／水晶安蹄提供）

▲▼台北內湖屋台日式關東煮，悠閒日式氛圍，種類豐富多元，炸物也好吃。（圖／水晶安蹄提供）

▲內用環境布置得還不錯，以這種平價的價位來說，環境算舒適乾淨。

▲▼台北內湖屋台日式關東煮，悠閒日式氛圍，種類豐富多元，炸物也好吃。（圖／水晶安蹄提供）

▲▼台北內湖屋台日式關東煮，悠閒日式氛圍，種類豐富多元，炸物也好吃。（圖／水晶安蹄提供）

▲餐具跟醬料自取，關東煮的湯也可以自己舀來喝。

▲▼台北內湖屋台日式關東煮，悠閒日式氛圍，種類豐富多元，炸物也好吃。（圖／水晶安蹄提供）

▲▼台北內湖屋台日式關東煮，悠閒日式氛圍，種類豐富多元，炸物也好吃。（圖／水晶安蹄提供）

屋台日式關東煮 菜單
點餐方式就是直接跟老闆講，餐點品項都用小木牌掛在攤車旁，有關東煮與炸物，像是九層塔花枝丸、東石蚵捲、明太子福袋，價格介於15至65元之間，生啤酒第一杯120元，續杯100元。

▲▼台北內湖屋台日式關東煮，悠閒日式氛圍，種類豐富多元，炸物也好吃。（圖／水晶安蹄提供）

屋台日式關東煮 餐點
記得起來的品項點了白玉大根、九層塔花枝丸、東石蚵捲、手作白玉苦瓜封、明太子福袋、魚豆腐、娃娃菜、蔬菜串、炸牛蒡、米腸，再加一杯生啤酒，另外還有老闆招待的小點心。

▲▼台北內湖屋台日式關東煮，悠閒日式氛圍，種類豐富多元，炸物也好吃。（圖／水晶安蹄提供）

▲▼台北內湖屋台日式關東煮，悠閒日式氛圍，種類豐富多元，炸物也好吃。（圖／水晶安蹄提供）

▲▼台北內湖屋台日式關東煮，悠閒日式氛圍，種類豐富多元，炸物也好吃。（圖／水晶安蹄提供）

▲▼台北內湖屋台日式關東煮，悠閒日式氛圍，種類豐富多元，炸物也好吃。（圖／水晶安蹄提供）

▲▼台北內湖屋台日式關東煮，悠閒日式氛圍，種類豐富多元，炸物也好吃。（圖／水晶安蹄提供）

▲▼台北內湖屋台日式關東煮，悠閒日式氛圍，種類豐富多元，炸物也好吃。（圖／水晶安蹄提供）

▲個人很愛九層塔花枝丸、魚豆腐、明太子福袋，炸物也很出色，灑點胡椒粉就很香很夠味。

▲▼台北內湖屋台日式關東煮，悠閒日式氛圍，種類豐富多元，炸物也好吃。（圖／水晶安蹄提供）

▲▼台北內湖屋台日式關東煮，悠閒日式氛圍，種類豐富多元，炸物也好吃。（圖／水晶安蹄提供）

▲▼台北內湖屋台日式關東煮，悠閒日式氛圍，種類豐富多元，炸物也好吃。（圖／水晶安蹄提供）

▲雖說不算是非常日式氛圍感，但是質感算起來還不差，重點是好吃。

屋台日式關東煮

地址：台北市內湖區內湖路一段285巷59弄1號
電話：0935－032268
營業時間：16：30 － 22：00（周日周一休息）

水晶安蹄 不務正業過生活
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