炭烤老麵燒餅超Q越嚼會越香！士林夜市排隊美食　出爐夠快免久等

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撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者蘇相云

不論是南港或是士林的「老張燒餅」排隊人潮都很多！之前住在南港老張燒餅斜對面，已經覺得排隊人潮很多了，不過士林夜市的老張燒餅排隊人潮更誇張，還好出爐的時間夠快，而且品項夠多，不過雖然寫的是南港老張胡椒餅士林店，但是吃起來味道真的不太一樣！

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位置＆環境

士林「老張燒餅」位於基河路上、大南路口，距離劍潭捷運站步行約十分鐘，斜對面就是承德公園停車場，旁邊就是士林夜市入口，每次都是從這裡開始逛夜市，經過老張燒餅人都非常多。

▲士林「老張燒餅」同樣橫跨兩個店面，空間更大，早上有賣早餐，還有豆漿之類的飲料可以搭配。

▲現場工作人員非常多，揉麵團的、包內餡的，還有將燒餅們送入鍋爐，分工的很細；窯烤爐內都是用炭火烤燒餅，吃起來更多一分炭火香氣。

菜單

販售品項一共有六款，胡椒餅、糖糕酥餅、小酥餅（蟹殼黃）、老麵芝麻燒餅、老麵紅豆燒餅、老麵燒餅，跟南港老張不一樣的地方就是使用老麵。

胡椒餅

比南港老張小，外皮口感也比較薄，肉餡味道也不一樣，覺得肉塊口感比較小，而且拿到手還沒吃，就有一邊是缺角，連肉餡都露出來了，很落漆。

老麵燒餅

老麵系列很好吃，老麵餅皮非常Q，越咬越香；紅豆燒餅的內餡不甜不膩，燒餅外皮很有咬勁，老麵燒餅更強，吃得到炭香麵香，比胡椒餅好吃很多！

▲士林老張跟南港老張味道不一樣，士林老張的老麵燒餅好吃，胡椒餅還是南港老張大勝！

士林老張燒餅

地址：台北市士林區基河路181號

電話：02－28838922

營業時間： 05：30～10：30、14：30～23：00（周一公休）

水晶安蹄 不務正業過生活

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