深入電影魔戒哈比村！開箱紐西蘭北島必去景點　體驗哈比人的一天

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

撰文攝影／Mika、整理／實習記者黃亭詠

這趟來北島，最期待的就是這個行程，看很多人去過，都說爆炸美，一生必去一次，但也因為這裡離奧克蘭比較遠，所以我們決定報名一日遊行程，省得自己開車這麼辛苦，而且參加一日遊還有提供導遊跟便當、水等，GreatSights 提供了五十幾種紐西蘭觀光巴士行程，從奧克蘭出發的行程有懷托摩螢火蟲洞（Waitomo Caves）、哈比村（Hobbiton Movie set）、賞鯨船以及市區觀光巴士等。

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想參觀一定要預約

參觀哈比村一定要先預約，就算是自己前往參觀也要先預約，有中英文團可以選擇，不管是報哪一團一日遊，都必須在外圍的「The Shire’s Rest Cafe」附近集合，然後搭接駁車過去哈比村。

▲The Shire’s Rest Cafe。

▲哈比村這附近全都是農牧場，舉目望去都是高低起伏的綠油油山丘。

▲有等候接駁車的人都在這裡殺時間。

哈比村專屬接駁車

▲按照預約巴士的時間在預訂時間下排隊，等候開車。

▲巴士上也有導覽影片介紹哈比村的歷史背景以及電影場景。

▲再由在地導遊沿路導覽，必須說這裡的導遊非常活潑，生動並充滿熱情的講解。

▲矮到幾乎跟大自然融為一體的小村莊。

▲擺設也很講究，營照出一種真的有哈比人在這裡生活的模樣。

▲雖然大部分都不能走進去拍，不過還是有部分開放讓我們參觀。

▲看到正在曬的衣服真的可愛。

▲美到簡直不可思議欸！而且周邊全都是這種綠意盎然的農牧場。

▲遠方湖畔是綠龍酒館，最後會走到那裡然後在酒吧喝一杯，周邊是1,250 英畝的牧羊區。

▲進入哈比人的家，裡面擺設好溫馨可愛。

▲寶寶拍累了，各種擺拍，這裡的所有傢具都很合他尺寸。

▲怎麼可以美成這樣，秋天一定更夢幻。

▲可以來綠龍酒館換一杯啤酒是免費的，不喝酒的也有其他飲料可以選擇。

▲這趟選擇北島深度玩而不是去南島，其實有一大部分原因是為了哈比村，來紐西蘭怎可能不來。

哈比村 Hobbiton™ Movie Set Tours



地址： Buckland Road, Matamata 3472 紐西蘭

電話：+647 888 1505

官網：https://www.hobbitontours.com/

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