ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

深入電影魔戒哈比村！開箱紐西蘭北島必去景點　體驗哈比人的一天

Mika出走美食日誌

Mika出走美食日誌 Mika

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

▲▼紐西蘭哈比村，北島必去，走入魔戒夢幻電影場景，體驗比人的一天天。（圖／Mika提供）

撰文攝影／Mika、整理／實習記者黃亭詠

這趟來北島，最期待的就是這個行程，看很多人去過，都說爆炸美，一生必去一次，但也因為這裡離奧克蘭比較遠，所以我們決定報名一日遊行程，省得自己開車這麼辛苦，而且參加一日遊還有提供導遊跟便當、水等，GreatSights 提供了五十幾種紐西蘭觀光巴士行程，從奧克蘭出發的行程有懷托摩螢火蟲洞（Waitomo Caves）、哈比村（Hobbiton Movie set）、賞鯨船以及市區觀光巴士等。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼紐西蘭哈比村，北島必去，走入魔戒夢幻電影場景，體驗比人的一天天。（圖／Mika提供）

▲▼紐西蘭哈比村，北島必去，走入魔戒夢幻電影場景，體驗比人的一天天。（圖／Mika提供）

想參觀一定要預約
參觀哈比村一定要先預約，就算是自己前往參觀也要先預約，有中英文團可以選擇，不管是報哪一團一日遊，都必須在外圍的「The Shire’s Rest Cafe」附近集合，然後搭接駁車過去哈比村。

▲▼紐西蘭哈比村，北島必去，走入魔戒夢幻電影場景，體驗比人的一天天。（圖／Mika提供）

▲The Shire’s Rest Cafe。

▲▼紐西蘭哈比村，北島必去，走入魔戒夢幻電影場景，體驗比人的一天天。（圖／Mika提供）

▲哈比村這附近全都是農牧場，舉目望去都是高低起伏的綠油油山丘。

▲▼紐西蘭哈比村，北島必去，走入魔戒夢幻電影場景，體驗比人的一天天。（圖／Mika提供）

▲▼紐西蘭哈比村，北島必去，走入魔戒夢幻電影場景，體驗比人的一天天。（圖／Mika提供）

▲有等候接駁車的人都在這裡殺時間。

▲▼紐西蘭哈比村，北島必去，走入魔戒夢幻電影場景，體驗比人的一天天。（圖／Mika提供）

▲▼紐西蘭哈比村，北島必去，走入魔戒夢幻電影場景，體驗比人的一天天。（圖／Mika提供）

哈比村專屬接駁車

▲▼紐西蘭哈比村，北島必去，走入魔戒夢幻電影場景，體驗比人的一天天。（圖／Mika提供）

▲按照預約巴士的時間在預訂時間下排隊，等候開車。

▲▼紐西蘭哈比村，北島必去，走入魔戒夢幻電影場景，體驗比人的一天天。（圖／Mika提供）

▲巴士上也有導覽影片介紹哈比村的歷史背景以及電影場景。

▲▼紐西蘭哈比村，北島必去，走入魔戒夢幻電影場景，體驗比人的一天天。（圖／Mika提供）

▲再由在地導遊沿路導覽，必須說這裡的導遊非常活潑，生動並充滿熱情的講解。

▲▼紐西蘭哈比村，北島必去，走入魔戒夢幻電影場景，體驗比人的一天天。（圖／Mika提供）

▲矮到幾乎跟大自然融為一體的小村莊。

▲▼紐西蘭哈比村，北島必去，走入魔戒夢幻電影場景，體驗比人的一天天。（圖／Mika提供）

▲擺設也很講究，營照出一種真的有哈比人在這裡生活的模樣。

▲▼紐西蘭哈比村，北島必去，走入魔戒夢幻電影場景，體驗比人的一天天。（圖／Mika提供）

▲▼紐西蘭哈比村，北島必去，走入魔戒夢幻電影場景，體驗比人的一天天。（圖／Mika提供）

▲▼紐西蘭哈比村，北島必去，走入魔戒夢幻電影場景，體驗比人的一天天。（圖／Mika提供）

▲雖然大部分都不能走進去拍，不過還是有部分開放讓我們參觀。

▲▼紐西蘭哈比村，北島必去，走入魔戒夢幻電影場景，體驗比人的一天天。（圖／Mika提供）

▲▼紐西蘭哈比村，北島必去，走入魔戒夢幻電影場景，體驗比人的一天天。（圖／Mika提供）

▲看到正在曬的衣服真的可愛。

▲▼紐西蘭哈比村，北島必去，走入魔戒夢幻電影場景，體驗比人的一天天。（圖／Mika提供）

▲美到簡直不可思議欸！而且周邊全都是這種綠意盎然的農牧場。

▲▼紐西蘭哈比村，北島必去，走入魔戒夢幻電影場景，體驗比人的一天天。（圖／Mika提供）

▲遠方湖畔是綠龍酒館，最後會走到那裡然後在酒吧喝一杯，周邊是1,250 英畝的牧羊區。

▲▼紐西蘭哈比村，北島必去，走入魔戒夢幻電影場景，體驗比人的一天天。（圖／Mika提供）

▲▼紐西蘭哈比村，北島必去，走入魔戒夢幻電影場景，體驗比人的一天天。（圖／Mika提供）

▲進入哈比人的家，裡面擺設好溫馨可愛。

▲▼紐西蘭哈比村，北島必去，走入魔戒夢幻電影場景，體驗比人的一天天。（圖／Mika提供）

▲▼紐西蘭哈比村，北島必去，走入魔戒夢幻電影場景，體驗比人的一天天。（圖／Mika提供）

▲▼紐西蘭哈比村，北島必去，走入魔戒夢幻電影場景，體驗比人的一天天。（圖／Mika提供）

▲寶寶拍累了，各種擺拍，這裡的所有傢具都很合他尺寸。

▲▼紐西蘭哈比村，北島必去，走入魔戒夢幻電影場景，體驗比人的一天天。（圖／Mika提供）

▲▼紐西蘭哈比村，北島必去，走入魔戒夢幻電影場景，體驗比人的一天天。（圖／Mika提供）

▲怎麼可以美成這樣，秋天一定更夢幻。

▲▼紐西蘭哈比村，北島必去，走入魔戒夢幻電影場景，體驗比人的一天天。（圖／Mika提供）

▲▼紐西蘭哈比村，北島必去，走入魔戒夢幻電影場景，體驗比人的一天天。（圖／Mika提供）

▲可以來綠龍酒館換一杯啤酒是免費的，不喝酒的也有其他飲料可以選擇。

▲▼紐西蘭哈比村，北島必去，走入魔戒夢幻電影場景，體驗比人的一天天。（圖／Mika提供）

▲▼紐西蘭哈比村，北島必去，走入魔戒夢幻電影場景，體驗比人的一天天。（圖／Mika提供）

▲▼紐西蘭哈比村，北島必去，走入魔戒夢幻電影場景，體驗比人的一天天。（圖／Mika提供）

▲這趟選擇北島深度玩而不是去南島，其實有一大部分原因是為了哈比村，來紐西蘭怎可能不來。

哈比村 Hobbiton™ Movie Set Tours

地址： Buckland Road, Matamata 3472 紐西蘭
電話：+647 888 1505
官網：https://www.hobbitontours.com/

出走是為了更深刻回到原來的位置
MIKA出走美食日誌部落格粉絲團

【你可能也想看】

►玩新竹城隍廟必吃90年肉燥飯！肥肉派重口味會愛　滷超透入口即化
►韓國望遠市場感受傳統小吃魅力！這家「角嗨＋炸辣椒」在地人也推
►平日一晚兩千有找！入住普吉島海灘Villa房　沙灘酒吧聽海放空

關鍵字： 哈比村 旅遊雲 旅遊情報 達人旅遊 紐西蘭旅遊 哈比村旅遊 魔戒 親子旅遊 國外特色系列 Mika

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

台東秘境快收藏！360度縱谷觀景視野　遠眺鹿野高台、台灣最尾端

台東秘境快收藏！360度縱谷觀景視野　遠眺鹿野高台、台灣最尾端

一站雙吃超方便！花蓮兩家老字號經典美食「就在隔壁」

一站雙吃超方便！花蓮兩家老字號經典美食「就在隔壁」

桃園機場親子友善設施指南！超好玩親子遊戲室　帶娃搭機更輕鬆了

桃園機場親子友善設施指南！超好玩親子遊戲室　帶娃搭機更輕鬆了

橫濱麵包超人博物館攻略！票價＆交通方式　超Q室內遊樂場一次看

橫濱麵包超人博物館攻略！票價＆交通方式　超Q室內遊樂場一次看

達人揭12月到北海道滑雪3大優勢

達人揭12月到北海道滑雪3大優勢

香港旅遊界大佬蔡百泰：花蓮，恢復了！

香港旅遊界大佬蔡百泰：花蓮，恢復了！

開箱／瑞芳最新「金水361」空間3作品

開箱／瑞芳最新「金水361」空間3作品

門前隱味台中舊城店9／6試營運

門前隱味台中舊城店9／6試營運

石壁秘境喝咖啡！部落達人帶路遊台東

石壁秘境喝咖啡！部落達人帶路遊台東

JR西日本最新觀光列車亮點先看

JR西日本最新觀光列車亮點先看

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

蒙古烤肉唐宮結束試營運調漲餐價

「新北嚴選」美食名店出爐！北海岸占3成　石碇獲4家最多

日本東北5大必去賞楓景點懶人包

腳下8k就是岩漿！親睹「火山爆裂口」

三重浮誇鍋燒！紅蟳滿滿蟹膏尬鱈場蟹

Mister Donut統一布丁甜甜圈9／3開賣

搞懂「聯營航班」秒變機票達人！

陽明山秘密景點！絕美石雕博物館開箱

「石垣島－基隆」定期渡輪明年秋天開

火鍋版饗食天堂「小福利」9/1起降價

熱門行程

最新新聞更多

達人揭12月到北海道滑雪3大優勢

香港旅遊界大佬蔡百泰：花蓮，恢復了！

開箱／瑞芳最新「金水361」空間3作品

門前隱味台中舊城店9／6試營運

石壁秘境喝咖啡！部落達人帶路遊台東

JR西日本最新觀光列車亮點先看

頂呱呱9塊雞桶限時68折起　還有隱藏代碼「享買1送1」

人氣燒肉「老井」插旗台北

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366