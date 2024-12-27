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台北流行音樂中心周邊美食！完美融合書店的茶屋、東方美人茶布丁

▲▼台北流行音樂中心週邊美食推薦，還有異國美食。（圖／ReadyGo提供）

首圖／IG@taroball20200115、IG@kewpiebay

文／ReadyGo

每到周末假日便人潮聚集，現在的北流不僅是流行音樂表演場所，更是以流行音樂產業出發、描述流行文化與生活型態的機能型園區。來到北流，美食也必須有，因為這裡有文青茶食小店、結合音樂表演的餐廳，網美最愛的新泰式料理，玩得開心也要吃的開心，必吃的美食餐廳推薦給你。

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Hui Fu Teas Concept 薈福村茶
走日式喫茶風格的Hui Fu Teas Concept 薈福村茶，原本在高雄鹽埕區開業3年，後來以音樂喫茶型態進駐北流。空間設計成兩種風格，點餐區是簡潔工業風，用餐區則以木台架高，木質裝潢帶點溫暖的日系懷舊風格。點餐的方式很有趣，客人可先透過店家自錄的卡帶聆聽Menu餐點介紹再做選擇。餐點使用台灣茶入菜，店內也有販售罐裝茶葉和茶具器皿。推薦必點不含扣東方美人茶布丁，帶著茶香的綿密布丁口感滑嫩，可是常常銷售一空。

▲▼台北流行音樂中心週邊美食推薦，還有異國美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@taroball20200115

▲▼台北流行音樂中心週邊美食推薦，還有異國美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@a66853341

Hui Fu Teas Concept 薈福村茶

地址：台北市南港區忠孝東路七段99號之E108
電話：0958－086318
營業時間：12：00－19：00（周一、二公休）

北流卡夫卡Kafka by TMC
超寬敞的大空間、工業風裝潢和桌椅，北流卡夫卡，一個讓你可以同時享受美食和音樂的地方。以啤酒、多國料理和Live演出結合的複合式餐飲空間，不定期會舉辦音樂活動、人文展演，周末會有Live Band帶來音樂表演與現場熱情互動，也讓喜愛音樂與藝文的人多了個交流場所。

餐點由高雄樂樂庵研發，招牌餐點酥烤脆皮德國豬腳、鹽燒香烤豬肋排、椒香麻辣炸雞等，再配上北流卡夫卡精釀啤酒，是周末的夜晚和三五好友小酌最佳去處 。

▲▼台北流行音樂中心週邊美食推薦，還有異國美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@kewpiebay

▲▼台北流行音樂中心週邊美食推薦，還有異國美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@pi.pi_huang

北流卡夫卡Kafka by TMC

地址：台北市南港區市民大道8段99號5F
電話：02－27851777
營業時間：11：30－22：00（周一公休）

Lady nara Taiwan
裝潢時尚又帶著度假風，以粉、白做為主要色調，營造出溫柔浪漫的氛圍，深受女性顧客的喜愛。新泰式料理Lady nara，將泰國料理融入各國的料理特色，打破傳統泰食文化，掀起一股新泰食風潮，賞心悅目的擺盤、精緻細膩的料理，每一口都猶如舌尖漫遊世界般的令人驚艷。

菜單選擇很多元，有開胃菜、沙拉、主食排餐、義大利麵、特色飲品與甜點等，意想不到的搭配迸發出全新的美味，讓人如同置身曼谷悠閒的午后。

▲▼台北流行音樂中心週邊美食推薦，還有異國美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@flycat0819

Lady nara Taiwan

地址：台北市南港區忠孝東路七段299號C棟10樓
電話：02－26517338
營業時間：11：00－21：30

Wired Chaya南港店
一間與書店完美融合的茶屋，整體以溫暖木質調打造出一方能靜靜休憩的角落，一整面的書牆可以挑選三本書籍入內閱讀，悠閒的午後能在書香與咖啡香中渡過真的很幸福。菜單有咖啡、風味茶飲、沙拉、點心、甜點等品項，主餐的部分以日式和食為主，也有個人鍋物的選項，料理多樣豐富讓人難以抉擇。

特別要推薦這裡的甜點，聖代、日式蕨餅、日式丸子、鬆餅、蛋糕，擺盤美到每一樣都想嘗試看看，就算發福也心甘情願。

▲▼台北流行音樂中心週邊美食推薦，還有異國美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@timefortea2pm

▲▼台北流行音樂中心週邊美食推薦，還有異國美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@wired_taiwan_official

Wired Chaya南港店

地址：台北市南港區忠孝東路七段369號A棟2F
電話：02－27862899
營業時間：11：00－21：30

BELLINI Pasta Pasta 南港潤泰店
義籍顧問與日籍主廚攜手合作的創新義大利料理，以經典傳統為基底再用細膩和心來提味，秉持職人的精神與堅持，帶給顧客最好的用餐體驗。店內菜單從沙拉、披薩、義大利麵、燉飯、排餐、甜點飲品都有，必點的前菜和風照燒醬雞腿鮮蔬串。

以及煙燻鴨胸陳年黑醋沙拉、和風軟絲明太子鮪魚起司披薩、東京風蒜辣牛蒡雞肉麵，還有螞蟻人最愛的香草慕斯蘋果塔，這可是留法日本糕點名師加藤正人指導研發而成。滿滿的香甜奶油，中間的自製蘋果泥，吃起來有著濃濃肉桂香，剛剛好為大餐做個收尾。

▲▼台北流行音樂中心週邊美食推薦，還有異國美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／＠Bellini Pasta Pasta

BELLINI Pasta Pasta 南港潤泰店

地址：台北市南港區忠孝東路七段369號C棟8樓
電話：02－26510811
營業時間：11：00－21：30

田野咖啡
隱身在南港巷弄中，超有質感的日系復古風的田野咖啡，木質調的空間裝潢，搭上暖黃燈光，聽著輕輕柔柔的音樂，坐在靠窗的位置能看見外頭的綠意，有種鬧中取靜的愜意感。咖啡、茶飲、花草茶，飲品的選擇蠻豐富的。

餐點只有簡單的可頌和鬆餅，甜點每天會更換就寫在櫃台前方的小黑板上，找好位子再到櫃台點餐結帳，只收現金喔！平日不限時，假日客滿則限時兩小時，點杯咖啡，就這樣靜靜坐上一下午非常舒服。

▲▼台北流行音樂中心週邊美食推薦，還有異國美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@pigieat

▲▼台北流行音樂中心週邊美食推薦，還有異國美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@pigieat

田野咖啡

地址：台北市南港區南港路二段178巷26號1樓
營業時間：10：00－17：00（周二公休）

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