從紐約紅回來「鳥人拉麵」進駐東湖！開箱限間限定軟殼蟹拉麵

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文／ReadyGo

台北的拉麵迷注意啦！來自紐約的鳥人拉麵終於進駐東湖，不用飛出國也能品嚐到濃郁的雞白湯拉麵！鳥人拉麵以濃厚順口的雞白湯聞名，搭配創意十足的配料，從湯頭到麵條，甚至是配菜，每一口都充滿心意與驚喜。不僅如此，這次東湖店更帶來期間限定的「軟殼蟹拉麵」，整隻金黃酥脆的軟殼蟹配上鮮香湯頭，絕對是海陸愛好者的夢幻組合！

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鳥人拉麵介紹

從紐約紅回來的鳥人拉麵進駐東湖啦！每次經過總能看到門口的大排長龍。店內以日式木質裝潢為主軸，搭配柔和燈光，營造出溫馨舒適的氛圍。店內湯底提供雞白湯和味噌兩種選擇，其中以「731白湯拉麵」最為經典。每日新鮮熬製的雞白湯濃郁不膩，香氣十足，讓人一試成主顧。

鳥人拉麵還有每月優惠活動

例如每月17日，將叉燒更換或加點成雞肉叉燒時，份量直接翻倍，讓你一次吃得過癮又滿足！來鳥人拉麵，不僅是為了品嘗濃郁的湯頭與精緻的拉麵，更是一次對日式料理的深刻體驗，絕對值得一試！

軟殼蟹拉麵

軟殼蟹拉麵強勢回歸！現在東湖店推出期間限定的「軟殼蟹拉麵」。金黃酥脆的整隻軟殼蟹搭配濃郁雞白湯，海陸結合的創意搭配，帶來絕妙風味。推薦給喜歡吃海鮮的人！每日現煮的新鮮雞湯，融合了軟殼蟹的鮮味，整碗喝起來很鮮甜，再加上酥脆的軟殼蟹香，外酥內嫩，整隻都可以吃，真的讓人一口接一口，這道限定的拉麵口味，大家千萬不要錯過了！

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731白湯拉麵

731白湯拉麵是鳥人拉麵最經典的招牌！7種配料層層堆疊，有叉燒、筍片、洋蔥、青蔥和手工製作的豬肉絲，還有3款麵體可以讓你挑選，一次滿足你的所有需求。雞白湯湯頭濃郁卻不膩口，搭配炙燒過的叉燒和店家特製的溏心蛋，每一口都充滿驚喜。

鳥人的特製溏心蛋使用生食級雞蛋，據說是每天凌晨六點使用傳統的配方烹煮，再經過店家的精緻調配，才會有濃郁滑嫩的溏心蛋！搭配白湯拉麵，蛋黃慢慢融入湯頭，增加濃稠度與香氣，為整碗麵增添層次感，是不容錯過的絕佳配角。

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招牌小菜－唐揚炸雞

唐揚炸雞是鳥人拉麵的另一大亮點！外皮酥脆，內裡鮮嫩多汁，是採用嚴選的上等雞肉，加入日式蜜醬調製，經過高溫油炸後，搭配檸檬或日式美乃滋，可以吃到不同的濃郁風味。這道經典日式炸物，無論是搭拉麵還是單獨享用，都會成為你的味蕾記憶點！

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招牌小菜－章魚燒

第一次看到拉麵店有賣章魚燒！點了一份嚐看看，章魚燒炸得金黃酥脆，飽滿的內餡更是章魚燒的靈魂！每一口都有濃厚的柴魚香氣與特製醬料的甜鹹交織，令人意猶未盡。想要作為開胃小點或搭配拉麵，這道招牌小菜都非常適合。

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鳥人拉麵 東湖店

地址：台北市內湖區東湖路43巷5號

營業時間：周一 17：00－00：00、周二～五 17：00－02：00、周六 12：00－02：00、周日 12：00－00：00

電話：02－26313390

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