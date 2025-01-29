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旗山老街近百年傳奇小吃攤！老饕搶吃紅糟肉　老闆剁肉聲沒停過

美熊很愛吃

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嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

▲▼旗山一賣就快100年的紅糟肉。（圖／部落客美熊提供）

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者柯珮萱

高雄旗山區的旗山紅糟肉位於旗山延平一路，鄰旗山老街、南實踐已經在地經營近百年。菜單提供紅糟肉、肉燥飯、炒麵、粉腸等餐點，口味特殊、用料實在，是不少人的高雄第一名紅糟肉、旗山小吃、旗山市場美食、旗山老街必吃好選擇。

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▲▼旗山一賣就快100年的紅糟肉。（圖／部落客美熊提供）

▲▼旗山一賣就快100年的紅糟肉。（圖／部落客美熊提供）

旗山紅糟肉價目表

▲▼旗山一賣就快100年的紅糟肉。（圖／部落客美熊提供）

▲紅糟肉最小份100元、150元、200元也可以秤斤來買。

旗山紅糟肉料理過程
傳承四代的好手藝，主食與羹湯多是在檯面料理，待客人前來再盛入碗中，紅糟肉則以整片厚實的豬五花肉為底，裹上地瓜粉醃漬後，下鍋高溫油炸出酥脆感，接著在砧板上分切。

▲▼旗山一賣就快100年的紅糟肉。（圖／部落客美熊提供）

▲▼旗山一賣就快100年的紅糟肉。（圖／部落客美熊提供）

旗山紅糟肉調味料

▲▼旗山一賣就快100年的紅糟肉。（圖／部落客美熊提供）

▲調味料除了紅糟肉的特製辣醬，還有提供胡椒粉、烏醋、醬油、豆瓣醬等。

旗山紅糟肉環境
內用環境不大，內用僅提供紙巾，除了幾桌室內座位區，還有提供店門前的半露天座席，算是懷舊的小吃攤風格，如果要舒適的吃可以外帶回車上或包回家吃。

▲▼旗山一賣就快100年的紅糟肉。（圖／部落客美熊提供）

▲▼旗山一賣就快100年的紅糟肉。（圖／部落客美熊提供）

旗山紅糟肉吃什麼

▲▼旗山一賣就快100年的紅糟肉。（圖／部落客美熊提供）

▲這次來到了高雄旗山找美食，我們前往旗山老街的旗山紅糟肉吃晚餐，在旗山紅糟肉我們點了紅糟肉兩盤與一碗肉燥飯。

紅糟肉

▲▼旗山一賣就快100年的紅糟肉。（圖／部落客美熊提供）

▲紅糟肉不少人400、500元在外帶回家，晚來了就吃不到，看著師傅的手在砧板上手起刀落，除了選份量也可以選肥瘦。

▲▼旗山一賣就快100年的紅糟肉。（圖／部落客美熊提供）

▲▼旗山一賣就快100年的紅糟肉。（圖／部落客美熊提供）

▲▼旗山一賣就快100年的紅糟肉。（圖／部落客美熊提供）

紅糟肉口感介紹
深紅色的紅糟肉兩盤上桌，大口咬下卡滋卡滋，外皮酥脆裡頭彈牙而軟嫩，飽滿肉汁綻開在口中，店內還有特製辣醬可以搭配，但紅糟肉本身偏甜了一些，如果吃習慣中北部紅糟肉的會覺得味道不太一樣。

▲▼旗山一賣就快100年的紅糟肉。（圖／部落客美熊提供）

肉燥飯
這碗肉燥飯挺特別，看似來更像是台南流派的米糕，肉燥飯還有搭配上魚鬆，肉燥算是肥瘦肉皆有，但肥肉則多了一些，鹹甜感帶油脂香氣，伴隨米粒下肚非常治癒系。

▲▼旗山一賣就快100年的紅糟肉。（圖／部落客美熊提供）

▲▼旗山一賣就快100年的紅糟肉。（圖／部落客美熊提供）

整體心得
一賣就快100年的紅糟肉也太狂，排隊半小時老闆的菜刀從來沒停過，藏身小鎮還是大排長龍，但在地人直呼是被紅糟肉的粉腸，米粉、炒麵與肉燥飯都吃得到。價格以現場為主，這些年來物價飆漲，蠻多小吃、餐廳常常拍完不到兩三個月就上漲了，營業時間、公休時間、電話地址以現場為主，資訊僅供參考，如果有異動歡迎留言分享。

旗山紅糟肉

電話：07－6623256
營業時間：05：00－19：00（周一公休）
地址：高雄市旗山區延平一路435號

＊部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團部落格Instagram

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