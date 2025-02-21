號稱全台第一家小火鍋店！寧夏夜市飄香40年　老台北人的口袋愛店

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者黃鄒承恩

寧夏夜市附近，南京西路這家「天喜迷你火鍋」，號稱是全台第一家迷你小火鍋店。只要是午餐、晚餐用餐時段，門口總是滿滿排隊人潮，超過2000則網路評價也有4.0的不錯分數。菜單主打一個人就能吃的石頭火鍋個人鍋，湯鮮味美吃的就是一種古早味美食。

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天喜迷你火鍋在哪裡？

天喜迷你火鍋距離台北建成圓環、寧夏夜市都很近，從捷運中山站、北門站步行過來約10多分鐘路程，大家選擇自己交通方便的即可。

尖峰時段須知

無論平日假日、夏天冬天，只要是午餐晚餐用餐尖峰時段，門口往往排滿候位人潮，因為無法訂位預約，所以想吃要做好等待的心理準備。客滿要候位的話，記得先入內向店家登記，輪到你的時候會出門叫號，記得要在現場等不要跑太遠。

用餐環境

用餐環境和多數老派涮涮鍋一樣，都是圍繞成一圈的吧檯座位。座位間的間距很窄，走道一次也只能容納一人通行，老實說確實不是那麼舒適，一不小心就會和鄰座客人碰在一塊。

全台第一家小火鍋

民國70年開業的「天喜迷你火鍋」，直接在門口招牌上寫著「全台第一家小火鍋店」。有沒有人比他更早，這點已經無從查證，至少已經開業超過40年是真的，是不少老台北人、大同區居民從小吃到大的回憶。

天喜迷你火鍋菜單

菜單如下，每人低消一鍋火鍋，共鍋一律加30元不能折抵單點消費。石頭火鍋、沙茶火鍋都有很多種肉品、海鮮可選擇，貼心提供素食鍋，讓不吃肉的人也能一同品嚐美食。

▲自助區的調味料、紅茶可自行取用。

豬肉石頭火鍋 280元

雖然是石頭火鍋，但不會有桌邊現炒服務，都是處理好再端上桌。肉量與火鍋份量較偏精緻，女生吃完是剛剛好的飽度，男生的話可能要再加點一些東西才吃得飽。

▲豬肉片的份量雖然不多，但品質蠻不錯的。

▲口感柔嫩、滋味鮮甜，與傳統沙茶醬的組合無比合拍，愛吃肉的人可以放心加點下去。

▲基底的高麗菜、各式火鍋料品質也不錯，吃得出來有特別挑過，甘甜湯頭清爽不死鹹，沒有石頭火鍋常見的油膩感，可以大口喝湯沒問題。

▲石頭火鍋都會附上一點冬粉，此外就沒有其他附餐了，如果想吃雞蛋、白飯的話，就必須額外單點，兩者都是15元一份。

心得

天喜迷你火鍋吃得就是一個古早味回憶，味道還不錯可惜份量較精緻，用餐環境也較為擁擠，很容易和隔壁客人的手肘產生碰撞，比較無法好好地舒服吃飯。大同區寧夏夜市火鍋店，我私心比較推薦「暴暴龍迷你火鍋城」，吃完的滿足感與飽足感都比較高啦。

天喜迷你火鍋

地址：台北市大同區南京西路306號

電話：02－25586781

營業時間：11：30－20：30（周二公休）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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