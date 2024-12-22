ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台北東區精緻火鍋再增1家！主打清酒湯頭、小菜甜點新鮮手作

▲精緻日式鍋物「SHABU ZEN」。（圖／記者黃士原攝）

▲位於東區SOGO商圈後巷的日式鍋物「SHABU ZEN」，昨日正式開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

高端火鍋戰場又新競爭者加入！位於東區SOGO商圈後巷的日式鍋物「SHABU ZEN」，昨日正式開幕，從小菜、主餐到甜點堅持新鮮手作，不使用加工再製品，而湯頭除了使用昆布、柴魚片煮出高湯基本味道外，還加入日本清酒，為肉類、海鮮帶出鮮腴的鮮味。

看好台灣潛力無窮的鍋物市場，一群具備國內、外米其林餐廳任職經驗的夥伴集資創設「SHABU ZEN」，廚藝團隊用精緻西餐的調味邏輯來呈現火鍋的另一面。餐廳以套餐形式供餐，內含開胃菜3式、綜合菜盤、主餐（肉品/海鮮）、雜炊與甜點，價格1250元至4100元，視主餐肉品、海鮮品項而定。

▲精緻日式鍋物「SHABU ZEN」。（圖／記者黃士原攝）

▲「SHABU ZEN」的湯頭除了使用昆布、柴魚片煮出高湯基本味道外，還加入日本清酒，為肉類、海鮮帶出鮮腴的旨味。（圖／記者黃士原攝）

SHABU ZEN相信湯頭是日式鍋物的精神所在，廚藝團隊使用日式昆布、柴魚片熬煮出高湯基本味道，並加入蟲草花取代香菇，帶來特殊的蕈類鮮香，卻仍覺得「欠一味」，靈機一動加入清酒，果然增添宜人芬芳，經過數十種不同酒款測試後，最後「東京藏人澤乃井」的純米吟釀脫穎而出，它不僅與湯頭對味，在長時間烹煮，酒精全數揮發後，米麴的清香仍在，能為肉類、海鮮帶出鮮腴的旨味。

▲精緻日式鍋物「SHABU ZEN」。（圖／記者黃士原攝）

▲▼餐廳裡的日本A5等級宮崎和牛，有紐約客、肋眼、沙朗3種部位可選。（圖／記者黃士原攝）

▲精緻日式鍋物「SHABU ZEN」。（圖／記者黃士原攝）

▲精緻日式鍋物「SHABU ZEN」。（圖／記者黃士原攝）

▲東寶黑豬里肌。（圖／記者黃士原攝）

▲精緻日式鍋物「SHABU ZEN」。（圖／記者黃士原攝）

▲日月潭紅玉雞腿肉。（圖／記者黃士原攝）

肉品部分，有日本A5等級宮崎和牛的紐約客、肋眼、沙朗3種部位，美國牛則供應PRIME肋眼、牛小排、背脊眼肉，其他還有澳洲M9+和牛後腿肉、東寶黑豬里肌、日月潭紅玉雞腿肉等。單點海鮮則有澳洲龍蝦、波士頓龍蝦、鮑魚、北海道干貝、牡蠣與花枝等等，價格350元起。

▲精緻日式鍋物「SHABU ZEN」。（圖／記者黃士原攝）

▲特製旗魚滑。（圖／記者黃士原攝）

SHABU ZEN堅持不使用加工、再製品的火鍋配料，手工製作的日式風味的「特製鮮蝦滑」，在蝦漿中加入炸蒜片、炸洋蔥，並以柚子胡椒調味；「雞軟骨手工丸」則是雞軟骨加上豬板油、炸蒜片、黑胡椒打至均勻，鹹香美味，口感細緻；「特製旗魚滑」選用油脂風味飽滿的旗魚肉加上魚露、白胡椒調味。

套餐最後的甜點（3選1），團隊使用風味油、醃漬物展現廚藝思維。由希臘優格、紫蘇製作的「雪酪」，點上紀州梅，溫和的酸香與雪酪達成優雅的平衡，「覆盆莓奶酪」加上綠胡椒油，「芒果西米露」則在芒果醬上撒滿咖啡粉與咖啡油。

▲牛排教父開賣和牛涮涮鍋。（圖／業者提供）

另外，「牛排教父」鄧有癸在高檔牛排市場占有一席之地，他7月在東區開設新品牌「Wagyu Club」，正式跨足和牛燒肉市場。而在歲末之際，同一店址也開賣和牛涮涮鍋，即日起試營運，套餐每人1480元起。

▲Wagyu Club和牛涮涮鍋提供蔬菜盤與附餐。（圖／業者提供）

Wagyu Club和牛涮涮鍋除全程專人桌邊服務，同時沿用西式套餐形式，提供前菜、和牛盛合、烏龍麵、野菜什錦盤與甜點，其中前菜「和牛赤味噌土手燒」以A5和牛、澳和牛舌的邊角肉與白蘿蔔共同燉煮，「蟹肉山藥蒸蛋白」靈感則是來自中式花雕蛋白，口感比茶碗蒸更為滑嫩細緻。

▲Wagyu Club和牛涮涮鍋前菜「和牛赤味噌土手燒」。（圖／業者提供）

附餐除了烏龍麵之外，還有米其林星級主廚劉子豪所設計、加價80元升級的「和牛海參滷肉飯」。劉子豪指出，單純和牛滷肉飯有油脂香氣卻少了膠質，所以添入海參豐富黏嘴口感，他先以蒜頭、薑、新鮮烏參丁炒香，再與和牛牛舌丁、烤過的和牛絞肉一起燉煮。

關鍵字： 美食雲 火鍋 精緻火鍋 SHABU ZEN 台北市美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

拉布拉多化身最暖鬧鐘叫爸起床　37KG炸床重壓媽嚇呆：要謀殺嗎？

推薦閱讀

洲際酒店開箱！坐擁港都雙邊無敵夜景

洲際酒店開箱！坐擁港都雙邊無敵夜景

台北東區精緻火鍋再增1家！主打清酒湯頭

台北東區精緻火鍋再增1家！主打清酒湯頭

日本「宮古島瑰麗酒店」明年3月開幕

日本「宮古島瑰麗酒店」明年3月開幕

蘆竹午後秘境！最推鮮奶油昭和布丁

蘆竹午後秘境！最推鮮奶油昭和布丁

礁溪老爺超嗨跨年趴　看150秒煙火秀

礁溪老爺超嗨跨年趴　看150秒煙火秀

板橋這家「黑金色滷味攤」飄香30年！

板橋這家「黑金色滷味攤」飄香30年！

超商哈根達斯下殺　最低54折！

超商哈根達斯下殺　最低54折！

捷星航空緊急轉降關西！乘客氣炸：根本丟包

捷星航空緊急轉降關西！乘客氣炸：根本丟包

吉隆坡耶誕、跨年「4大約會玩法」！

吉隆坡耶誕、跨年「4大約會玩法」！

開箱金門海洋藝術季6大展區

開箱金門海洋藝術季6大展區

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

父母掀「花掉給孩子遺產去旅行」熱潮

南投4萬坪農場「免費入園」剩5天

文華東方前主廚開麵包店！主打可頌和丹麥捲

台灣第一名！2024最繁忙國際航線出爐

牛肉麵節金牌隱藏招牌卻是蛤蜊雞湯麵！

全台首座「吉卜力木屋」進駐台中！可賞落羽松　最快農曆年前完工

7間台南諧音梗美食大集合！

台中新社下雪了！唯美白雪木隧道盛開

高雄港「巨大Moi娃娃」對尬英熙！

「福湯岩盤浴台中館」5區亮點一次看

熱門行程

新北耶誕城四大燈區獨特風采超吸睛

2024新北歡樂耶誕城 11/15(五)魔幻登場，邀請大家一同沉浸魔幻浪漫氛圍及欣賞璀璨絢麗燈飾！

最新新聞更多

洲際酒店開箱！坐擁港都雙邊無敵夜景

台北東區精緻火鍋再增1家！主打清酒湯頭

日本「宮古島瑰麗酒店」明年3月開幕

蘆竹午後秘境！最推鮮奶油昭和布丁

礁溪老爺超嗨跨年趴　看150秒煙火秀

板橋這家「黑金色滷味攤」飄香30年！

超商哈根達斯下殺　最低54折！

捷星航空緊急轉降關西！乘客氣炸：根本丟包

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366