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楊枝甘露買一送一！大直美麗華新開烤鴨餐廳祭優惠　內湖居民95折

▲御嵿國際旗下全新品牌「鴨覓」進駐大直美麗華本館5樓。（圖／取自鴨覓臉書）

▲御嵿國際旗下全新品牌「鴨覓」進駐大直美麗華本館5樓。（圖／取自鴨覓臉書）

記者黃士原／台北報導

御嵿國際旗下全新品牌「鴨覓」進駐大直美麗華本館5樓，上周六正式開幕，餐廳同時推出多項優惠，包括用餐贈送南乳炸雞翼兌換券、楊枝甘露可享買一送一，以及內湖生活圈居民享95折。

旗下共擁有頂鮮台南擔仔麵、晶宴會館、海峽會等多個品牌的御嵿國際，近期再推出全新品牌「鴨覓」，上周六正式開幕，餐廳以烤鴨作為核心料理，結合港式點心與台式小吃，片皮鴨一隻1880元，半隻980元。另有一鴨多吃可加選，包含十三香酥鴨架、薑蔥炒鴨架、胡椒酸菜鴨架湯、港式老火鴨骨粥、芋頭米粉鴨骨鍋，以及麻辣風味的鴨覓冒烤鴨，加購價198元。

▲御嵿國際旗下全新品牌「鴨覓」進駐大直美麗華本館5樓。（圖／取自鴨覓臉書）

▲鴨覓另有一鴨多吃可加選，加購價198元。

其中，鴨覓冒烤鴨是主廚特別推薦菜色，將經典的冒菜結合烤鴨料理，選用特製麻辣湯底，搭配各種新鮮蔬菜與鴨架燉煮入味，湯汁香氣四溢、麻辣帶勁。另一道經典料理胡椒酸菜鴨架湯，則以鴨骨熬煮8小時，呈現濃郁順滑的湯頭，同時融合酸菜的酸香與胡椒的辛辣。

▲御嵿國際旗下全新品牌「鴨覓」進駐大直美麗華本館5樓。（圖／取自鴨覓臉書）

▲鴨覓也推出二人、四人及六人的多人套餐，價格1818元至4588元，上圖為二人套餐。（圖／取自鴨覓臉書）

為滿足現代消費者各式聚會場合，鴨覓也推出二人、四人及六人的多人套餐，價格1818元至4588元，每份套餐均附涼菜三拼，包括芒果南瓜、洛神花西洋梨及黃金泡菜。至於港式點心與台式小吃等菜色，單點價格100元至600元之間。

為慶祝開幕，鴨覓推出多項好禮回饋，1月26日前到店內用餐，即可獲贈南乳炸雞翼兌換券，若點選楊枝甘露可再享買一送一。2月28日前是祭出「內湖生活圈在地優惠」，當地居民出示證件即可享95折優惠。

▲台南人氣名店「山記魚仔店」復活。（圖／取自山記魚仔店老闆蔡頂山臉書）

另外，曾是台南市長推薦名單的人氣小吃「山記魚仔店」，今年8月無預警熄燈，讓許多老客人直呼「好可惜喔」。不過停業4個月後，日前有網友發現重新開業，正在試營中，明年1月18日正式開幕。

位於台南市府前路一段的山記魚仔店，開業已有25年，老闆蔡頂山因為愛吃魚，因此決定開一家鮮魚湯店，供應深海石斑、海鱸新鮮魚湯，有魚頭、下巴、魚肚、魚肉等不同部位可選擇。另外，店裡也有各式生魚片、壽司、手捲、日本小菜與炸烤類料理，其中鮭魚飯是許多客人來店必點。
 

關鍵字： 美食雲 烤鴨餐廳 台北市美食 御嵿國際

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