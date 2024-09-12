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台灣客大推「沖繩必訪」咖啡老屋！走進藏身巷弄的療癒小空間

台南好Food遊

台南好Food遊 Lydia

我是Lydia，台南鄉下小孩，從旅行中愛上台灣，喜歡分享生活瑣事與旅行的美好，從台南在地美食出發，立志要踏遍全台灣走遍全世界。

▲▼沖繩必訪藏身巷弄的療癒咖啡小店，享受不匆忙的舒心早晨「あぐろ焙煎珈琲店」。（圖／部落客台南好Food遊提供）

撰文攝影／台南好food遊、整理／實習記者柯珮萱

「あぐろ焙煎珈琲店」是藏身在沖繩那霸一家很有特色的咖啡店，開店的赤嶺さん，家中三兄弟自小受父母影響對咖啡有很大興趣，三兄弟在沖繩分別各自都開有咖啡店但風格各不同，強調是自家烘焙的咖啡，從選豆到烘焙跟手工沖泡有自己的想法，三兄弟也會相互專研切磋。

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「あぐろ焙煎珈琲店」由三男經營
雖然是一間迷你的小店，但裝潢擺設非常有味道，除了咖啡、販售的餐點也很受歡迎，藏身在住宅區巷弄中的老屋，充滿特色的療癒咖啡小店，是來沖繩旅遊時想享受一下慢活早晨的旅人，最適合不過的必訪餐廳。

▲▼沖繩必訪藏身巷弄的療癒咖啡小店，享受不匆忙的舒心早晨「あぐろ焙煎珈琲店」。（圖／部落客台南好Food遊提供）

在Google Map上評價很高
在日本不像台灣早餐店開的那麼多，但習慣晨起吃早餐的我們，還是想悠閒的吃個早餐再前往我們的目的地DFS購物，搜尋到這家「あぐろ焙煎珈琲店」 距離我們入住的飯店那霸希爾頓逸林飯店僅有不到十分鐘的路程，網路評價頗高也是許多台灣人旅遊必訪，於是就循著導航步行前往。

▲▼沖繩必訪藏身巷弄的療癒咖啡小店，享受不匆忙的舒心早晨「あぐろ焙煎珈琲店」。（圖／部落客台南好Food遊提供）

▲▼沖繩必訪藏身巷弄的療癒咖啡小店，享受不匆忙的舒心早晨「あぐろ焙煎珈琲店」。（圖／部落客台南好Food遊提供）

あぐろ焙煎珈琲店內復古氛圍滿分
「あぐろ焙煎珈琲店」就開在住宅區的巷弄轉角，走過路過不注意還會錯過，小小的店面，是由老屋改裝，店內有著微黃的燈光，裝潢與陳列每個小角落都很有復古感，就像是在日劇中看到的小店一樣，讓人一鑽進就會很喜歡的氛圍，但店內座位不多，約僅能容納十人。

▲▼沖繩必訪藏身巷弄的療癒咖啡小店，享受不匆忙的舒心早晨「あぐろ焙煎珈琲店」。（圖／部落客台南好Food遊提供）

▲▼沖繩必訪藏身巷弄的療癒咖啡小店，享受不匆忙的舒心早晨「あぐろ焙煎珈琲店」。（圖／部落客台南好Food遊提供）

▲▼沖繩必訪藏身巷弄的療癒咖啡小店，享受不匆忙的舒心早晨「あぐろ焙煎珈琲店」。（圖／部落客台南好Food遊提供）

あぐろ焙煎珈琲店的菜單

▲▼沖繩必訪藏身巷弄的療癒咖啡小店，享受不匆忙的舒心早晨「あぐろ焙煎珈琲店」。（圖／部落客台南好Food遊提供）

▲販售的除了有咖啡也有吐司類餐點，都是現點現做，僅收現金。

▲▼沖繩必訪藏身巷弄的療癒咖啡小店，享受不匆忙的舒心早晨「あぐろ焙煎珈琲店」。（圖／部落客台南好Food遊提供）

あぐろ焙煎珈琲店餐點推薦
厚片土司上鋪上了厚培根跟邪惡太陽蛋，輕輕劃開蛋液就流出來的培根蛋吐司，真的讓人超愛，吐司蛋沙拉，中心柔軟四邊微酥，蛋沙拉輕盈嫩滑又香，完全不膩口，我也超愛。自家烘培的咖啡豆香氣迷人，讓我也隨手又帶了兩包500g的咖啡豆回台灣。

黑咖啡套餐－1000円　　

▲▼沖繩必訪藏身巷弄的療癒咖啡小店，享受不匆忙的舒心早晨「あぐろ焙煎珈琲店」。（圖／部落客台南好Food遊提供）

▲我們點了最受歡迎的培根蛋吐司搭冰咖啡套餐，另外單點蛋吐司三明治 、豆乳咖啡。

前往波上宮中繼站必訪
「あぐろ焙煎珈琲店」是這趟沖繩旅行中，讓我覺得很有特色也滿有溫度的一家店，咖啡夠水準，氛圍也很好。藏身巷弄的療癒咖啡，享受不匆忙的舒心早晨，啟動度假美好的一天，來沖繩旅行前往波上宮中繼站值得你來品嘗一番的一家店。

▲▼沖繩必訪藏身巷弄的療癒咖啡小店，享受不匆忙的舒心早晨「あぐろ焙煎珈琲店」。（圖／部落客台南好Food遊提供）

あぐろ焙煎 珈琲店

地址：沖縄県那覇市久米2丁目24－12
Chome-24－12 Kume, Naha, Okinawa 900－0033, Japan
電話：+81－988－621－995
營業時間：平日9：00～18：00 、周六10：00～18：00（周日公休）

台南好Food遊
我是Lydia，台南鄉下小孩，從旅行中愛上台灣，喜歡分享生活瑣事與旅行的美好，從台南在地美食出發，立志要踏遍全台灣走遍全世界。現有經營：粉絲團部落格Instagram

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