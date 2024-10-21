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金門老店「山西拌麵」熄燈　網哭：當兵的回憶沒了

▲▼金門3天2夜爽玩攻略。（圖／台南好Food遊提供）

▲金門老店「山西拌麵」歇業。（圖／台南好Food遊提供）

記者黃士原／台北報導

金門老店「山西拌麵」是許多人軍旅生涯的回憶，也是觀光客必吃美食，不過卻在昨天低調熄燈。得知消息的網友不捨的說「好可惜」、「當兵時的回憶，好難過」、「以後吃不到了怎麼辦」。

位在金門金沙鎮的山西拌麵，原本是賣生活雜貨的商行，為了服務當地阿兵哥，後來才開始供應餐點。招牌必吃山西拌麵，上面鋪上滿滿的滷高麗菜及肉絲，最特別的是藏在碗底的荷包蛋，吸附湯汁後更加美味。除了拌麵外，必點的還有獨特風味的炒滷味跟麥芽雞，許多人一吃成主顧。

▲招牌必吃山西拌麵，上面鋪上滿滿的滷高麗菜及肉絲。（圖／台南好Food遊提供）

荷包蛋為何藏在麵的碗底？老闆之前接受媒體專訪時表示，早期有一位阿兵哥到店用餐，並且說「我今天生日」，所以老闆多煎了一顆荷包蛋（藏在碗底）幫他慶生，這件事在部隊傳開，許多軍人生日那天都會到店要求加蛋。後來，老闆感念軍人的辛勞，決定在每一碗麵裡都加一顆蛋，幫他們補充營養。

雖然山西拌麵已是金門旅遊必吃名店，不過為了能讓父母結束高壓的生活環境，享受下半餘生含飴弄孫的生活，店家昨日宣布結束營業。得知消息的網友不捨的說「好可惜」、「當兵時的回憶，好難過」、「以後吃不到了怎麼辦」、「晴天霹靂的消息」、「難忘的麥芽雞」、「退伍老兵返金的理由沒了」，不過也有人獻上祝福「謝謝老闆的陪伴，好好休息」、「祝福老闆身體健康」。

關鍵字： 美食雲 山西拌麵 熄燈 歇業

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