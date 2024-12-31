與天寒地凍世界形成對比的溫馨庇護所！藏王滑雪場秘境纜車才能到

Hello, 我是CJ夫人。是一個30+台北人、旅行專欄作家，喜歡推薦質感、動人又有趣的生活日常，熱衷透過訪談深入了解品牌初衷和經營理念，因此你經常會在我的文章看見除了度假故事以外的人人文觀察、風格趨勢。

撰文攝影／CJ夫人、整理／實習記者蘇相云

日本山形藏王山裡，有一座童話般的森林系木屋，瀰漫壁爐的熱度、柔和的燈光，與一份份美味飽足的巨無霸無敵大牛排，這間名為藏王三五郎小屋是冷冽雪地中的溫馨庇護所。

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藏王滑雪場的中央高原區

搭乘12號纜車抵達中央高原區，周圍積雪又更厚實了。除了樹木和纜車站，長距離視線幾乎看不見更具體的東西，微冷空氣帶著松木清香撲面而來，穿好滑雪板，隨著滑雪節奏進入雪道深處。隱隱可見深藏在雪白山林之中的木屋身影，那是藏王滑雪愛好者熟悉的地標「三五郎小屋」；從山上5條滑雪道會合，來到藏王滑雪場的三五郎小屋，建築外觀充滿日式木造風情，牆外覆著厚厚的雪，窗邊則是亮起一顆顆暖黃色的燈光，專門設立給旅人的驛站或庇護所。

藏王滑雪場的三五郎小屋

位於日本山形縣的藏王溫泉滑雪場內，一間集住宿、餐飲、雪具租借與冠名周邊商品販賣舖於一身的山中旅館，也是藏王滑雪者熱衷的聚集地；非雪季期間，可自駕前往，並在附近森林進行健行與賞楓，而到了雪季期間，因山路封閉，需搭乘纜車或滑雪才能抵達。

▲推開木屋的門，迎來壁爐火光的溫暖，壁爐周圍擺放著柔軟的座椅與厚毯子，牆上掛滿滑雪者的簽名與留言。

▲牆角處放置著各種滑雪板與雪鞋，展現滑雪文化與生活感的日常氛圍。

午餐吃什麼？

這次造訪，主要是來吃午餐，餐廳採自助販賣機點餐，主要供應日式定食、咖哩飯、烏龍麵、拉麵、披薩、漢堡、甜點、啤酒與自助飲料吧，完成點餐後，再按照取餐順序領取，若是幸運得到窗邊景觀座位，那一頓美景配美食的藏王饗宴，令人難忘！

巨無霸無敵大牛排

第一次來這裡，首推巨無霸無敵大牛排，每一片肉的紋理都被煎得完美，香氣瀰漫整間屋子，搭配薯片、生菜和飯，3800日圓（約台幣790元），三個女生吃剛剛好！

菜單

飲料吧

販賣舖

關於內部空間

內部擺設講究，提供烘乾設備，設備周圍掛滿正被烘烤著的手套、脖圍與衣物，而環繞牆上還有一些舊雪板、滑雪杖或陳舊照片，一些滑雪愛好者光是瞄一眼，就能開啟各式各樣關於滑雪的大小事。大家依照自己的滑雪行程安排，各自找了沙發區或壁爐區或坐或臥，喝著熱咖啡，翻閱桌上的滑雪雜誌，時而突然響起一陣的笑聲，如此舒適自在的氛圍，與外頭的天寒地凍世界形成對比。

總結

窗外是連綿的白雪，偶爾能看到滑雪者從山坡上呼嘯而下，三五郎小屋的每處細節充滿巧思，從建築的日式木屋風格到滑雪文化的深厚氛圍，無不讓人流連忘返。若不是滑雪天數有限，今天下午索性就待到滑雪場關門才走，有朝一日，我也要住在三五郎小屋，體會看看包月98000日圓（約台幣20387元）的月租方案，過過一回只有雪跟森林的冬天。

藏王滑雪場 三五郎小屋

地址：日本〒990-0017 Yamagata, Kamihozawa, 不動上国有林28 蔵王温泉スキー場中央ゲレンデ 冬季（１２月〜５月10日）道路閉鎖

營業時間：10：00～16：00

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