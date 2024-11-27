穿梭雪地森林、近看北極熊滾躺玩球！開箱北海道最古老動物園

Hello, 我是CJ夫人。是一個30+台北人、旅行專欄作家，喜歡推薦質感、動人又有趣的生活日常，熱衷透過訪談深入了解品牌初衷和經營理念，因此你經常會在我的文章看見除了度假故事以外的人人文觀察、風格趨勢。

撰文攝影／CJ夫人、整理／實習記者蘇相云

一直以來，若想看到來自雪國世界的北極熊、企鵝、海豹、雪兔或雪狐，總得專程前往動物園。走入與戶外溫差截然不同的室內展館，隔著厚厚玻璃觀賞著，當冬季來到北海道円山動物園，所有的一切彷彿都和諧了。

蝦夷動物的家

蝦夷泛指日本古代人對居住或來自東北方地區的稱呼，來自蝦夷地的一切，皆被冠上蝦夷之名，而今，蝦夷則多數用於北海道特有種的動物、植物、花卉，而旅人最常見的是蝦夷鹿、蝦夷松鼠或蝦夷棕熊。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

一座真正的雪國動物園

從札幌車站乘坐地下鐵東西線，在「円山公園站」下車，步行約15分鐘的林間步道，就可以抵達札幌円山動物園，踏入札幌市円山動物園的大門，一股清新的北海道空氣迎面而來，眼前的所有展館、步道、樹梢、草地或欄杆，都被覆蓋一層厚實的白雪，這一座動物園四周被原生的森林環抱，所有一切都那麼寒冷、靜謐、蕭瑟。

▲園內遊人零零星星，彷彿都市的喧囂都已隔絕在外，誤闖了一座原始而野外的雪地森林。

關於札幌市円山動物園

位於札幌市西區円山公園一側，跟北海道神宮比鄰旁，在1951年5月5日的日本兒童節開幕，是北海道最古老的動物園之一，園內有大約150種動物品種，設立多達10多個不同棲地與棲息環境的動物展區：北海道特有動物區、非洲區、亞洲區、兒童動物區、猛禽區、水鳥館、貓頭鷹館、大象館、老虎館、袋鼠館、猩猩館、熱帶雨林館等地，每個展區皆強調自然棲息地的氛圍，採用開放式設計，將動物的自然行為和習性以最真實的方式呈現。

北海道特有動物區：蝦夷棕熊館

展示屬於北海道特有種的動物們，蝦夷棕熊館模擬了北海道山林的地形，有高聳的岩壁與茂密的植被，與人身高相仿的棕熊，在此自由穿梭，甚至有時會與遊人嬉戲。

北海道特有動物區：狐與鹿

狐狸館則展示了北海道特有的紅色狐狸，牠們靈敏地在森林間跳躍，背上還染上一些雪，靜靜地窺探著來往的遊人，彷彿隨時都在戒備偵查一般；而蝦夷鹿則悠悠漫步白雪覆蓋的草地，精實而壯碩的體形在陽光下閃耀著微光，講述著北海道大地的古老故事。

北海道特有動物區：北極熊館

位於園區的深處，是園內最吸引人群的展館之一，也是觀賞人群最多以及我待最久的展館，北極熊在戶外雪地上走來走去，絲毫無謂零度的氣溫，時而玩球、時而滾躺、時而爬上爬下，時而在雪堆翻找不知道是食物或是玩具的舉動，就連一旁飛來想要分杯羹的烏鴉，也看不出個頭緒。

▲園方針對北極熊館的展廳設計也大量保留天然材質與水泥牆設計，既簡約，又保留足夠展示明確的北極熊科普知識。



海豹館

▲也是很多人停留的地方，海豹就像一顆深水炸彈一樣，在水裡衝來衝去。

▲很幸運地拍到牠頭探出水面的瞬間。

老虎館





▲老虎對於玻璃後方的小女娃特別感興趣，原本只是在園內繞來繞去，一看到小女娃靠近，牠也跟著靠近，好像很想近距離觀察一下這個小東西。

非洲館

▲從戶外零度的氣溫走入非洲館，實在是太熱了！原來這就是台灣木柵動物園平時的溫度，熟悉的大象、斑馬、羚羊、長頸鹿和獅子，都懶洋洋、慢悠悠地處著。

猛禽館

雪地裡的動物觀察與探險

円山動物園的各展區之間的小徑也相當講究，時而蜿蜒時而開闊，漫步高大樹木與自然植被之間，宛如走進真正富有北海道風情的原始林地，給人一種慢節奏的探險感。

食堂與賣店

札幌市円山動物園

地址： 3 Chome－1 Miyagaoka，Chuo Ward，Sapporo，Hokkaido 064－0959日本

營業時間：09：30～16：00

CJ夫人。喜愛度假。部落格、FB粉絲團

【你可能也想看】

►北海道鄂霍次克海破冰航行！震撼的破冰聲親自感受海域嚴酷壯麗

►直奔雪國大地盡頭！知床半島豪華度假村開箱 冰封世界泡露天溫泉

►登上170米高空、360度俯瞰大阪日常百態！開箱梅田藍天大廈展望台

