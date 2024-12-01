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撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者張宜樺

每次來到高雄必逛苓雅夜市，有好多個人很愛的小吃通通在這！其中的「南豐魯肉飯」是路過時看到怎麼這麼多人在排隊才注意到的，原來是苓雅夜市的魯肉飯老店，用餐時間排隊排到誇張，不過還好內用的人雖多，但是不用在外面排隊，除了魯肉飯很經典外，獅子頭飯也好愛，搭配苦瓜封湯整個超對味！

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環境介紹

南豐魯肉飯在高雄好像有多家分店，不過看評論上不少人都說苓雅夜市這家最好吃，外帶需要排隊，內用就直接找座位填單子，內用環境還可以接受，記得外面騎樓的地板濕濕的就是了，不過整體環境還算可以，內用有冷氣就是天堂！

魯肉飯

魯肉飯的配菜是我愛的酸菜，吃起來很爽口，超級下飯，整體滷汁的味道是鹹甜鹹甜的，還帶著點中藥的香氣，攪拌均勻再吃有夠好吃！魯肉口感跟味道非常棒，軟嫩又不會覺得太油膩，瘦肉部分也不會覺得柴柴，很厲害！

獅子頭飯

獅子頭的口味偏鹹一點點，不過非常下飯，一顆塊頭不大，但是一咬開來還有肉汁，搭配經典的滷汁一下就把飯吃光光。

苦瓜封湯

甘甜的苦瓜封湯，湯頭清爽帶有自然的甜味，中間包了魚漿，很久沒吃到苦瓜封肉了，搭配魯肉飯非常清爽。

菜單價格

必點魯肉飯外，另外還有獨特的獅子頭飯，感覺很酷而且很少看到就點來吃吃看，一吃就超愛！店內主食除了飯類外，還有冬粉、雞絲意麵等麵時可選擇。

南豐魯肉飯

地址：高雄市苓雅區自強三路139號

電話：07－3312289

營業時間：09：00－23：30（周三公休）

水晶安蹄 不務正業過生活

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