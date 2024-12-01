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苓雅夜市老字號最會排隊的魯肉飯！苦瓜封包魚漿一口咬下超甘甜

水晶安蹄 不務正業過生活

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我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

▲▼南豐魯肉飯是路過時看到怎麼這麼多人在排隊才注意到的，原來是苓雅夜市的魯肉飯老店，用餐時間排隊到誇張。。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者張宜樺

每次來到高雄必逛苓雅夜市，有好多個人很愛的小吃通通在這！其中的「南豐魯肉飯」是路過時看到怎麼這麼多人在排隊才注意到的，原來是苓雅夜市的魯肉飯老店，用餐時間排隊排到誇張，不過還好內用的人雖多，但是不用在外面排隊，除了魯肉飯很經典外，獅子頭飯也好愛，搭配苦瓜封湯整個超對味！

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環境介紹
南豐魯肉飯在高雄好像有多家分店，不過看評論上不少人都說苓雅夜市這家最好吃，外帶需要排隊，內用就直接找座位填單子，內用環境還可以接受，記得外面騎樓的地板濕濕的就是了，不過整體環境還算可以，內用有冷氣就是天堂！

▲▼南豐魯肉飯是路過時看到怎麼這麼多人在排隊才注意到的，原來是苓雅夜市的魯肉飯老店，用餐時間排隊到誇張。。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼南豐魯肉飯是路過時看到怎麼這麼多人在排隊才注意到的，原來是苓雅夜市的魯肉飯老店，用餐時間排隊到誇張。。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼南豐魯肉飯是路過時看到怎麼這麼多人在排隊才注意到的，原來是苓雅夜市的魯肉飯老店，用餐時間排隊到誇張。。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼南豐魯肉飯是路過時看到怎麼這麼多人在排隊才注意到的，原來是苓雅夜市的魯肉飯老店，用餐時間排隊到誇張。。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

魯肉飯
魯肉飯的配菜是我愛的酸菜，吃起來很爽口，超級下飯，整體滷汁的味道是鹹甜鹹甜的，還帶著點中藥的香氣，攪拌均勻再吃有夠好吃！魯肉口感跟味道非常棒，軟嫩又不會覺得太油膩，瘦肉部分也不會覺得柴柴，很厲害！

▲▼南豐魯肉飯是路過時看到怎麼這麼多人在排隊才注意到的，原來是苓雅夜市的魯肉飯老店，用餐時間排隊到誇張。。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼南豐魯肉飯是路過時看到怎麼這麼多人在排隊才注意到的，原來是苓雅夜市的魯肉飯老店，用餐時間排隊到誇張。。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼南豐魯肉飯是路過時看到怎麼這麼多人在排隊才注意到的，原來是苓雅夜市的魯肉飯老店，用餐時間排隊到誇張。。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼南豐魯肉飯是路過時看到怎麼這麼多人在排隊才注意到的，原來是苓雅夜市的魯肉飯老店，用餐時間排隊到誇張。。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

獅子頭飯
獅子頭的口味偏鹹一點點，不過非常下飯，一顆塊頭不大，但是一咬開來還有肉汁，搭配經典的滷汁一下就把飯吃光光。

▲▼南豐魯肉飯是路過時看到怎麼這麼多人在排隊才注意到的，原來是苓雅夜市的魯肉飯老店，用餐時間排隊到誇張。。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼南豐魯肉飯是路過時看到怎麼這麼多人在排隊才注意到的，原來是苓雅夜市的魯肉飯老店，用餐時間排隊到誇張。。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼南豐魯肉飯是路過時看到怎麼這麼多人在排隊才注意到的，原來是苓雅夜市的魯肉飯老店，用餐時間排隊到誇張。。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

苦瓜封湯
甘甜的苦瓜封湯，湯頭清爽帶有自然的甜味，中間包了魚漿，很久沒吃到苦瓜封肉了，搭配魯肉飯非常清爽。

▲▼南豐魯肉飯是路過時看到怎麼這麼多人在排隊才注意到的，原來是苓雅夜市的魯肉飯老店，用餐時間排隊到誇張。。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

菜單價格
必點魯肉飯外，另外還有獨特的獅子頭飯，感覺很酷而且很少看到就點來吃吃看，一吃就超愛！店內主食除了飯類外，還有冬粉、雞絲意麵等麵時可選擇。

▲▼南豐魯肉飯是路過時看到怎麼這麼多人在排隊才注意到的，原來是苓雅夜市的魯肉飯老店，用餐時間排隊到誇張。。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供，勿擅自翻攝）

南豐魯肉飯

地址：高雄市苓雅區自強三路139號
電話：07－3312289
營業時間：09：00－23：30（周三公休）

水晶安蹄 不務正業過生活
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