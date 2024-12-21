仁川機場轉機過夜小秘笈！NAP Zone免費用　美食免稅店24小時營業

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撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者黃亭詠

今年九月飛美國時是搭乘韓亞航空，回程需要在仁川機場轉機過夜，大約要快12個小時。仁川機場內好吃好逛的很多，這次韓亞航空還給了免費休息室，這篇就來分享一下這次在仁川機場長時間轉機，使用了淋浴間、Sky Hub Lounge 休息室的經驗。

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仁川機場Sky Hub Lounge休息室 T1

機場第一航廈各航空公司的貴賓室以及付費休息室、免費休息室這些提供旅客休息睡覺的區域都是在四樓，三樓就是過了海關後逛街的免稅店區域。

▲Sky Hub Lounge 在 T1、T2都有，第一航站有兩間，42號登機口附近的是24小時開放的。

▲韓亞航空提供的免費休息室需要先上機場的官網先輸入資訊預約，預約成功會給編號，當天直接給櫃台即可。

▲約半夜一點多才去Sky Hub Lounge，裡頭沒什麼人，櫃台人員人超好，一次給了快五小時。

▲內有提供飲食，不過半夜就只有輕食，像是水果、麵包、義大利麵，還有泡麵無限吃。

Sky Hub Lounge評價

整體說來Sky Hub Lounge晚上還蠻安靜的，在沙發上用頸枕很好睡，又有食物飲料可以吃，廁所是在休息室外面比較麻煩一點就是了，半夜沒什麼人，不過大約早上五、六點旅客就爆滿。

仁川機場淋浴間 T1

淋浴間也是在四樓，一般旅客13美金，轉機旅客6美金，付款後阿姨還會給毛巾、牙刷以及潤髮乳。

▲淋浴間內很乾淨，行李推進去也不會覺得擁擠，有大衣物間可以掛衣服，乾濕分離淋浴間很寬敞。

仁川機場旅客休息區 T1

旅客休息區其實做得真的蠻好的，就算不進付費休息區，能睡的地方也是很多，到了晚上十一點後就變得非常安靜，三樓候機室的座位中間沒有扶手，椅面都很平其實都可以躺著睡。

▲四樓還有NAP Zone是給轉機旅客睡覺使用的，躺椅旁還有插座可以充電；Relax Zone則是沙發區，比候機室的椅子好坐，在這就是要保持安靜，大多數的人都在睡覺休息。

仁川機場美食免稅店

之前都沒在仁川機場內待到那麼晚過，也從來沒像這樣一次將第一航廈逛得徹底，因為轉機時間真的太長了，吃東西方面像是儂特利、星巴克、DUNKIN甜甜圈都有24小時營業，半夜可能會有一小時打掃時間。

▲就連免稅店都有24小時營業喔，但是不是每一間啦！基本上免稅店門口會拉起線，只開放入口區域。

▲9號登機口還有CU便利商店，不想花太多錢吃美食街的餐點的話，可以在這買食物。

水晶安蹄 不務正業過生活

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