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逃離都市一日遊！八斗子周邊7處療癒景點　無敵海景綠地散步放空

▲▼基隆一日遊懶人包，八斗子必訪7大景點。（圖／ReadyGo提供）

首圖／IG＠taiwan.4fun、網路

文／ReadyGo

厭倦了城市的喧囂與繁忙嗎？是時候到戶外走走了！位於台灣東北角的八斗子，屬於基隆市中正區，依山傍水的景色非常美麗，足以療癒人心。如果假日不知道要做什麼或去哪裡，不妨來基隆一日遊，以八斗子為主軸，順遊周邊必訪景點，吹海風、看美景、散散步、吃美食，重拾對生活的熱情。

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▲▼基隆一日遊懶人包，八斗子必訪7大景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／網路

基隆八斗子一日遊：吹海風、看美景、散散步、吃美食
在這次的一日遊中，我們精選了幾個不可錯過的景點，讓您能夠盡情享受海風、欣賞壯麗的風景，並品嚐在地美食。以下是詳細的景點介紹：

潮境公園－八斗子必訪的無敵海景綠地
位於八斗子半島東側岬角處的「潮境公園」，有一大片的綠地，還有無敵海景！令人驚訝的是，潮境公園原為垃圾集放地，後來經海洋科技博物館籌備處規劃並改建後，設有草皮、步道、停車場、腳踏車道、溜滑梯、觀景座椅、涼亭、沙池等設施，在這裡還可以近距離欣賞海岸地質、生態景觀，並遠眺基隆山的風光，相信無論是大朋友還是小朋友都會很開心。

▲▼基隆一日遊懶人包，八斗子必訪7大景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG＠taiwan.4fun

▲▼基隆一日遊懶人包，八斗子必訪7大景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG＠emmayang1017

潮境公園

地址：基隆市中正區北寧路369巷61號
電話：02－24696000

基隆恐龍AR生態園區
基隆最新景點！「基隆恐龍AR生態園區」結合了5G技術與擴增實境應用，將億萬年前的生物與環境重現在自然地景中，打造出全新型態的AR實境探索體驗，園區內有多組史前AR生態探索區，分別棲息著白堊紀與侏羅紀的恐龍，只要依照App的指示，栩栩如生的恐龍就會出現在你眼前，與你互動，親身體會穿越到遠古時代的奇幻氛圍！

▲▼基隆一日遊懶人包，八斗子必訪7大景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG＠uzi_una_fan2021

▲▼基隆一日遊懶人包，八斗子必訪7大景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG＠uzi_una_fan2021

▲▼基隆一日遊懶人包，八斗子必訪7大景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG＠uzi_una_fan2021

基隆恐龍AR生態園區

地址：基隆市中正區北寧路369巷61號後段
電話：02－25936383
營業時間：14：00－18：00（周一公休）

八斗子海濱公園
在海浪、風雨經年累月的侵蝕下，造就「八斗子海濱公園」奇特的海蝕地形，是著名的基隆景點之一，造訪旅客可說是絡繹不絕，而我們特別推薦大家到這裡看日出或日落。值得一提的是，八斗子海濱公園附近有個V型山谷「望幽谷」，由於長年綠草如茵，且因正對基隆嶼有著絕佳的海景，被形容為就像是走進宮崎駿的動畫裡！

▲▼基隆一日遊懶人包，八斗子必訪7大景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG＠amylin0yo0

八斗子海濱公園

地址：基隆市中正區北寧路21號
電話：02－24696000

深澳鐵道自行車
喜歡運動嗎？由過去廢棄的鐵道重新改造，打造成山海連線的「深澳鐵道自行車」，月台橫跨了基隆市和新北市，是全台唯一橫跨兩縣市的車站！你可以選擇從八斗子站或深澳站出發，而整段單趟車程25分鐘距離1.3公里，沿途欣賞八斗子海景、海洋生態、建基礦坑、深澳鐵道等，感受海天一色的景致，其中燈光隧道更是浪漫又好拍，很多人都表示值回票價。

▲▼基隆一日遊懶人包，八斗子必訪7大景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG＠sheng_wen0517

深澳鐵道自行車

地址：新北市瑞芳區建基路二段121號（八斗子火車站旁）
電話：02－24062200
營業時間：10：30－17：00

槓子寮砲台
地處基隆市信義區與中正區交界處的「槓子寮砲台」，過去曾為日治時期基隆要塞司令部的要塞轄內設施，遺跡保存相當完整；仍保留當時的崗哨、交誼廳、營舍、指揮所、碉堡、彈藥庫等設施。來到這裡，建議沿著砲台區右側的石階步道而上，就能遠眺基隆嶼以及俯瞰八斗子漁港，懷古、賞美景。

▲▼基隆一日遊懶人包，八斗子必訪7大景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG＠david.chang.0917

▲▼基隆一日遊懶人包，八斗子必訪7大景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG＠rivendell_wu

▲▼基隆一日遊懶人包，八斗子必訪7大景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG＠rivendell_wu

槓子寮砲台

地址：基隆市信義區教忠街141巷
電話：02－24282101

望海巷跨海景觀橋
「望海巷跨海景觀橋」素有「全台最美跨海大橋」之稱，它銜接了基隆、東北角海岸、新北市水金九，能將山海美景盡收眼底！全長約168公尺的望海巷跨海景觀橋，主要以清水模建築結構作為設計，其自然又低調的風格，搭配視覺穿透的欄杆設計，巧妙地融入於當地地景。如果是晚上前來的話，入夜之後的燈飾也很值得一看。

▲▼基隆一日遊懶人包，八斗子必訪7大景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG＠a_zhu_zhu_

▲▼基隆一日遊懶人包，八斗子必訪7大景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG＠yayayxc

望海巷跨海景觀橋

地址：基隆市中正區北寧路373號

八斗子夜市
只有星期六、星期日營業的「八斗子夜市」，攤販重複性較少，是深受在地人愛戴的假日夜市。八斗子夜市必吃有可免費加麵的牛魔王夜市牛排、王記麻辣鹹水雞、10元串燒、真好吃好口味章魚燒等等，而除了美食之外，也有許多遊戲攤販，邊吃邊玩，為一日遊畫下完美的句點。

▲▼基隆一日遊懶人包，八斗子必訪7大景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG＠ann5070

▲▼基隆一日遊懶人包，八斗子必訪7大景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG＠syuaneat.food

八斗子夜市

地址：基隆市中正區北寧路262號
營業時間：假日17：00－00：00

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