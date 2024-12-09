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高雄美食1959年創立老字號肉燥飯！肥而不膩　賣完收工想吃得趁早

陳小可的吃喝玩樂

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三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼高雄老字號肉燥飯推薦！肥而不膩、入口即化，搭配肉絲魚鬆超涮嘴。（圖／部落客陳小可提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者蘇相云

高雄米其林推薦美食「前金肉燥飯」早餐就能吃到！創立於1959年以肉燥飯為招牌，現在已傳承至第三代，雖然門面簡樸，但總是人潮不絕，餐點賣完便會關門，周末最好提前抵達；肉燥飯以豬背油製作，肥而不膩、入口即化，更可添加肉絲或魚鬆，令滋味更加豐富，建議搭配半熟的鴨蛋，以絲綢般的蛋黃液拌米飯同吃。

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交通
地址位在高雄市前金區，從高雄捷運前金站走路過來約5分鐘，走到六合夜市約7分鐘，附近有許多大型收費停車場，交通便利，吃飽還可以逛夜市的捷運前金站美食推薦。

▲▼高雄老字號肉燥飯推薦！肥而不膩、入口即化，搭配肉絲魚鬆超涮嘴。（圖／部落客陳小可提供）

內用環境
外帶和內用的人都超多，都要先填單再排隊，座位不多，平日早上10點多來吃肉燥飯，店內客滿但翻桌很快，過了11點外面的排隊人潮明顯變更多，想吃還是得早點來，才不用排那麼久，桌椅擺設簡單俐落，環境維持相當乾淨。

▲▼高雄老字號肉燥飯推薦！肥而不膩、入口即化，搭配肉絲魚鬆超涮嘴。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼高雄老字號肉燥飯推薦！肥而不膩、入口即化，搭配肉絲魚鬆超涮嘴。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼高雄老字號肉燥飯推薦！肥而不膩、入口即化，搭配肉絲魚鬆超涮嘴。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼高雄老字號肉燥飯推薦！肥而不膩、入口即化，搭配肉絲魚鬆超涮嘴。（圖／部落客陳小可提供）

▲滷鍋裡滿滿誘人的肉燥還有滷蛋，肥潤肥潤的看起來很好吃，這裡的肉燥跟滷肉，在口感上真的沒差別。

菜單
牆上貼著前金滷肉飯菜單還有營業時間，肉燥飯是這裡必點必吃品項，也有加肉絲和魚鬆的選項，高雄在地人推薦單點的半熟鴨蛋包必加，虱目魚肚湯也很受歡迎，很多來外帶的客人都會直接點便當類。

▲▼高雄老字號肉燥飯推薦！肥而不膩、入口即化，搭配肉絲魚鬆超涮嘴。（圖／部落客陳小可提供）

肉燥飯40元＋半熟鴨蛋包20元
肥肉較多，但肥而不膩、入口即化的口感相當不錯，以香菜提味，米飯粒粒分明，混著滲入其中的香濃滷汁，真的好吃！最經典的吃法，是在肉燥飯加上一顆單點的半熟鴨蛋包，蛋液緩緩流出融入米飯，吃起來更是美味，包覆著米飯的金黃蛋液和肥滋滋的肉燥一起入口，蛋香和肉香一次滿足。

▲▼高雄老字號肉燥飯推薦！肥而不膩、入口即化，搭配肉絲魚鬆超涮嘴。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼高雄老字號肉燥飯推薦！肥而不膩、入口即化，搭配肉絲魚鬆超涮嘴。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼高雄老字號肉燥飯推薦！肥而不膩、入口即化，搭配肉絲魚鬆超涮嘴。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼高雄老字號肉燥飯推薦！肥而不膩、入口即化，搭配肉絲魚鬆超涮嘴。（圖／部落客陳小可提供）

虱目魚肚湯 140元
在前金肉燥飯看菜單點餐時，聽到很多客人點肉燥飯會配一碗虱目魚肚湯，於是就跟著點，結果很幸運點到最後一碗，虱目魚肚份量大，而且還有兩塊，魚肉的口感細緻軟嫩很好入口，但是清淡的湯頭讓我加了不少胡椒粉，這碗湯的重點，完全在那又肥又嫩的虱目魚肚。

▲▼高雄老字號肉燥飯推薦！肥而不膩、入口即化，搭配肉絲魚鬆超涮嘴。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼高雄老字號肉燥飯推薦！肥而不膩、入口即化，搭配肉絲魚鬆超涮嘴。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼高雄老字號肉燥飯推薦！肥而不膩、入口即化，搭配肉絲魚鬆超涮嘴。（圖／部落客陳小可提供）

前金肉燥飯

地址：高雄市前金區大同二路26號
營業時間：07：15～17：30 （或賣完為止，周六營業到14：00、周日公休）
電話：07－2727263

＊部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

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關鍵字： 前金肉燥飯 高雄美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 陳小可

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