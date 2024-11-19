台北微醺地圖＋1！獨家清酒酒蔵超豐富　火焰捲包覆滿滿蟹肉必吃

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者黃是瑀

「花酒蔵餐酒館」提供多種餐點料理選擇，想要小酌尋找下班喝酒好去處，花酒蔵也很推薦加入微醺地圖！花酒蔵是台灣第一家日式無國界料理，擁有最豐富清酒酒蔵和自家品牌清酒，來這用餐品酒也有唎酒師駐店提供侍酒建議，生意很好，記得先訂位。

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花酒蔵餐酒館 交通

花酒蔵餐酒館地點距離捷運忠孝敦化站步行約5分鐘，中午營業時間洽公、晚上閨密朋友聚餐的Pre-drink時光，想找靠近捷運方便的聚餐餐廳和大安區餐酒館可參考。

花酒蔵餐酒館 菜單價錢

餐點種類包含酒餚Tapas、日本料理、清酒、前菜、野菜、加州卷、湯品和麵飯類等，朋友約大安區日式料理下酒菜聚餐推薦，店家沒有低消，平均客單價約1000元每人（價格僅供參考，以實際點用為準），另收10％服務費。

花酒蔵餐酒館 環境

和朋友約花酒蔵餐酒館剛營業就來聚餐，這時候已經有不少人，吧台座位適合一個人，也有螢幕可觀看賽事，其他座位區適合多人聚餐，提供的沙發座椅相當舒適，燈光氛圍讓人享受美好的聚餐約會，打造放鬆愜意的空間，來這可以和朋友好好聚餐、聊天，渡過愉快的吃飯聚餐時光，公司辦聚餐、家庭聚餐也可以參考花酒蔵餐酒館提供16至20位獨立的用餐區，40至50位包半場或者70位以上包全場之包場服務，記得先打電話預約。

▲8人以上訂位、包場、或需要有獨立用餐區域的需求可電洽花酒蔵餐酒館預訂。



▲花酒蔵餐酒館日本酒サービス研究会（SSI）認證唎酒師駐店提供侍酒建議。



▲店家有豐富的清酒酒蔵，不知道怎麼選適合自己的也可以詢問駐店的唎酒師。

花酒蔵餐酒館 餐點評價

唎酒師推出餐車向我們介紹清酒的身份，三款清酒也有世界知名的白瀧酒造專為花酒蔵餐酒館釀造，只有在這才能喝到的獨家清酒，我們試喝三款清酒，有蘋果般的清澈口感、酵母發酵的微酸滋味和濃郁米香的清酒，超特別。

上善如水 花酒蔵 純米大吟釀 830元／壺

入口有著明顯的果香，清澈又輕盈的風味，餘韻帶有米的香甜滋味，讓喉間感到舒暢，搭配建議的餐點能將鮮甜提升，平衡感很棒的清酒，這款清酒只能在這喝到，是由世界知名的白瀧酒造專為花酒蔵餐酒館釀造的獨家清酒。

輕炙海鮮串 （3入）270元

擺盤精緻的酒餚，以鮮蝦、干貝和鮭魚三種海鮮搭配炙燒，中間夾入洋蔥和櫛瓜增添清爽多層次，自製紅醬和青醬豪邁淋上，滋味酸甜，是風味十足的經典開胃菜。

干貝佐海膽松露 （3入）390元

和朋友剛好三個人來用餐，貼心的份量剛好適合我們搭配，這樣可以點多道佳餚來品嚐小酌，大顆飽滿的生食級干貝加上奢華的海膽，直接將海苔包覆品嚐，充滿海味鮮美，尾韻帶有紫蘇香氣，好滿足。

鮭魚火焰捲 （8入） 380元

桌邊炙燒小表演，讓香氣撲鼻而來，日式作法的加州卷有鮭魚、酪梨、黃瓜、蜂蜜芥末和日式照燒醬，內餡包覆滿滿的熟蟹肉，食材豐富清爽，和清酒搭配口感極佳。

野菇鮮蝦蒜蓉燒 280元

配色吸睛豐富的熱食推薦，有蝦仁、杏鮑菇、蕈菇、小番茄、甜椒和櫛瓜等食蔬，蒜蓉香氣迷人，整道菜口感豐富好吃。

阿根廷櫛鯧椒鹽燒 460元

魚皮烤得香酥，魚肉緊實又細嫩，附上小碟黑胡椒醬轉換口味，但我更愛魚肉本身甜味加點檸檬就超好吃，這道真的是下酒菜推薦，和清酒超搭。

果香醋味魚肝（3入）180元

以酒杯盛裝上桌，優雅的酒餚推薦，魚肝滑嫩沒有腥味，搭配果醋的淡雅甜酸，讓香氣更顯出魚肝的鮮美。

慢燉和牛頰羅宋湯 160元

慢燉和牛頰羅宋湯有著清甜順口的蕃茄為基底，加上軟嫩不柴的牛頰肉，整碗湯口感新鮮好喝，鮮甜暖胃，很多女孩到餐酒館都會想點一碗熱湯來暖胃，花酒蔵餐酒館的熱湯有田園濃純雞湯、鮭魚腹食狩湯及這次我最愛的慢燉和牛頰羅宋湯，三款精心熬製的湯品很適合搭配餐酒後享用。

15蔵元銘酒品味盒

這是隔壁桌客人「15蔵元銘酒品味盒」，可以喝到日本從北到南15家知名酒造代表銘柄一次享用，這品味盒價錢990元，兩至三個人分享都可以。

用餐心得

生意很好的台北餐酒館「花酒蔵餐酒館」讓我和朋友有著很棒的聚餐回憶，餐廳內沈穩典雅的佈置，搭配柔和燈光，每一道結合日式精緻料理完美呈現在餐桌上，很適合各種特殊節日聚餐，平日想要小酌聚餐也很可以。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》



花酒蔵餐酒館



地址：台北市大安區安和路一段33號

營業時間：周一至周四15：00－22：00、周五至周六12：00－15：00、17：30－00：00（周日只營業到2200）

電話：02－27319266

＊部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

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