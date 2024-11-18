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桃園479元「韓式火烤兩吃」6款肉肉吃到飽！石鍋拌飯生鮮蔬菜都有

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼桃園美食餐廳，韓舍韓式烤肉，菜單469元起韓式燒肉吃到飽。（圖／陳小可提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者黃亭詠

桃園美食推薦韓舍韓式烤肉桃園店，吃到飽價格479元起，多種韓式燒肉、韓式小菜加上烤肉和大醬鍋一次滿足，是桃園高評價的韓式料理吃到飽推薦，除了這次用餐的韓舍桃園店，還有韓舍中壢店。

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韓舍韓式烤肉吃到飽交通

▲▼桃園美食餐廳，韓舍韓式烤肉，菜單469元起韓式燒肉吃到飽。（圖／陳小可提供）

餐廳位置在二樓，離桃園火車站步行約兩分鐘，周邊有付費停車場，開車、騎車或搭火車都方便，吃飽還可以逛逛周邊的桃園大遠百、新光三越和統領廣場等百貨公司。

▲▼桃園美食餐廳，韓舍韓式烤肉，菜單469元起韓式燒肉吃到飽。（圖／陳小可提供）

▲▼桃園美食餐廳，韓舍韓式烤肉，菜單469元起韓式燒肉吃到飽。（圖／陳小可提供）

▲內用空間大，有隔板的座位像半開放的包廂，平日來吃到飽的人也不少。

韓舍韓式烤肉是一間火烤兩吃的吃到飽餐廳
除了韓式烤肉還有火鍋，菜單還有提供石鍋拌飯、韓式炸醬麵等熱食，平日午餐479元、平日晚餐及假日全天549元。

韓舍韓式烤肉吃到飽評價

▲▼桃園美食餐廳，韓舍韓式烤肉，菜單469元起韓式燒肉吃到飽。（圖／陳小可提供）

▲入座後，服務人員先上正宗韓國大醬鍋裡面有蔬菜、豆腐和洋蔥。

▲▼桃園美食餐廳，韓舍韓式烤肉，菜單469元起韓式燒肉吃到飽。（圖／陳小可提供）

▲有味噌沾醬、韓舍辣醬和水果沾醬，吃烤肉時可轉換風味。

▲▼桃園美食餐廳，韓舍韓式烤肉，菜單469元起韓式燒肉吃到飽。（圖／陳小可提供）

▲提供多種韓式小菜吃到飽。

▲▼桃園美食餐廳，韓舍韓式烤肉，菜單469元起韓式燒肉吃到飽。（圖／陳小可提供）

▲餐車有黑餐車和紅餐車兩台，食材不同，服務人員將餐車推到桌邊服務，詢問有沒有需要的食材，主要是各式生鮮蔬菜、火鍋料跟小菜。

▲▼桃園美食餐廳，韓舍韓式烤肉，菜單469元起韓式燒肉吃到飽。（圖／陳小可提供）

▲▼桃園美食餐廳，韓舍韓式烤肉，菜單469元起韓式燒肉吃到飽。（圖／陳小可提供）

▲▼桃園美食餐廳，韓舍韓式烤肉，菜單469元起韓式燒肉吃到飽。（圖／陳小可提供）

▲熱呼呼的大醬鍋，朋友加了超多泡菜、豆腐和杏鮑菇。

▲▼桃園美食餐廳，韓舍韓式烤肉，菜單469元起韓式燒肉吃到飽。（圖／陳小可提供）

▲吃到飽肉品有五花豬、特級梅花豬、頂級豬里肌、頂級無骨牛小排、黑毛安格斯背肩牛和嚴選熟成小肥牛等六種，豬五花還有分厚度選擇。

▲▼桃園美食餐廳，韓舍韓式烤肉，菜單469元起韓式燒肉吃到飽。（圖／陳小可提供）

▲不管是豬肉還是牛肉，肉的品質都相當不錯。

▲▼桃園美食餐廳，韓舍韓式烤肉，菜單469元起韓式燒肉吃到飽。（圖／陳小可提供）

▲▼桃園美食餐廳，韓舍韓式烤肉，菜單469元起韓式燒肉吃到飽。（圖／陳小可提供）

▲口感Q彈、軟嫩帶點咬勁的豬五花，搭配隨桌附的沾醬，真的很好吃。

▲▼桃園美食餐廳，韓舍韓式烤肉，菜單469元起韓式燒肉吃到飽。（圖／陳小可提供）

▲烤肉也可以搭配生菜加一點泡菜或蒜片一起享用，生菜包肉讓整起來口感更清爽。

▲▼桃園美食餐廳，韓舍韓式烤肉，菜單469元起韓式燒肉吃到飽。（圖／陳小可提供）

▲用餐期間，服務人員送上紫蘇梅冰沙，冰涼酸甜的滋味讓大家轉換一下口中的味道。

▲▼桃園美食餐廳，韓舍韓式烤肉，菜單469元起韓式燒肉吃到飽。（圖／陳小可提供）

▲烤爐邊邊有小格是用來放韓式起司蛋或韓式烘蛋，有兩種吃法，吃完還可以續，蛋液的熟度可以自己控制，好吃又好玩。

▲▼桃園美食餐廳，韓舍韓式烤肉，菜單469元起韓式燒肉吃到飽。（圖／陳小可提供）

▲好吃的韓式炸醬麵將醬料均勻攪拌後，味道很香。

▲▼桃園美食餐廳，韓舍韓式烤肉，菜單469元起韓式燒肉吃到飽。（圖／陳小可提供）

▲石鍋拌飯剛上桌熱呼呼的要小心鍋邊很燙，裡面有青菜、泡菜、豆芽、海苔和生蛋，想吃米飯的鍋巴可以等一下再攪拌。

▲▼桃園美食餐廳，韓舍韓式烤肉，菜單469元起韓式燒肉吃到飽。（圖／陳小可提供）

▲有飲料自助區冷、熱飲都可以無限續杯。

▲▼桃園美食餐廳，韓舍韓式烤肉，菜單469元起韓式燒肉吃到飽。（圖／陳小可提供）

▲餐後甜點是隨餐依照人數附贈一份，點了黑糖寒天凍，桂圓紅棗綠豆仁甜。

▲▼桃園美食餐廳，韓舍韓式烤肉，菜單469元起韓式燒肉吃到飽。（圖／陳小可提供）

▲壽星還有贈送冰淇淋跟銅鑼燒。

韓舍韓式烤肉 桃園店

電話：03－3381010
地址：桃園市桃園區復興路83號2樓
營業時間：星期一至星期四 11：00－15：30、17：00－21：30（周五22：00）、星期六11：00－22：00（周日21：30）

＊部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

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