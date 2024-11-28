台南最強「芭樂咖啡」終於北上！香氣濃郁近看世界拉花冠軍手藝

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者黃鄒承恩

原本只在台南的「Barista Ray Coffee」睿咖啡北上了！在台北第一間店地點是在捷運忠孝敦化站附近，老闆是2018年世界拉花冠軍，菜單以台灣燕巢「芭樂咖啡」打響名號，台北剛開幕就在網路造成轟動；必點的芭樂咖啡上面有一串真芭樂，也有許多以水果風味特調的咖啡也有不少人推薦。

除了芭樂咖啡，很推薦內用來一杯熱拿鐵，可以看到有世界拉花冠軍稱號的老闆現場拉花，拿鐵咖啡味道也是很棒！Barista Ray Coffee內用座位不多，但很多人來外帶芭樂咖啡。

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交通

Barista Ray Coffee睿咖啡地址位在熱鬧的台北東區，可搭乘捷運至忠孝敦化站4號出口，步行5分鐘。如果是開車，可以停在國父紀念館或台北大巨蛋的收費停車場，附近也有有路邊停車格可停機車，交通方便。

▲內用不提供訂位，以現場候位為主。

▲即便是下雨天，也是遠遠就看到買芭樂咖啡的排隊人潮，生意非常好。

▲內用候位可提供電話，店員會打電話通知，不用站在現場等候。

▲門口旁的小框框展示的招牌燕巢芭樂咖啡，很多外帶客人都拿外帶杯來這拍照。

▲從櫃台的窗口可以看到店員們正忙著製作咖啡飲品。

外帶菜單





▲外帶菜單跟內用的價格有差。

內用菜單

內用菜單走俏皮風，上面有很多可愛的圖案，內用的價格跟外帶不一樣，品項也比較多。重點是可以看到老闆美麗的拉花，也有內用限定的雪白杏仁奶酪和台南古早味豆干。





▲內用菜單，低消一杯飲料，限時90分鐘，且不提供廁所。





▲外帶杯子以天空藍為底，上面有可愛貓咪的圖案。





▲外帶最多的就是芭樂咖啡，上面擺著吸睛的芭樂串，櫃台也有提供杯蓋可自行拿取。





▲芭樂咖啡非常受歡迎，有人一次點了超多杯。





▲店內有販售多款精品咖啡豆跟濾掛咖啡包等。





▲雖然是以外帶為主，但室內還是提供少數的內用座位，有需要內用可以先到櫃台詢問，客滿時需要登記候位。





▲內用座位不多，想在店內享用咖啡大機率需要候位。





▲店內的咖啡機與音響設備營造出舒適氛圍。

台灣燕巢芭樂咖啡170元

以芭樂為基底的特調風味，美式咖啡完美融合芭樂味道，一點也不唐突。上面還有一串新鮮芭樂撒上梅粉，除了外觀吸睛，整體味道也讓人驚艷，芭樂香氣濃郁卻不會蓋掉咖啡味道，比例完美，非常順口。

▲Barista Ray Coffee排隊的人潮很多，都是為了這杯台灣燕巢芭樂咖啡而來。

▲芭樂咖啡的芭樂串，除了可以搭配梅粉直接吃，也可以泡進咖啡杯裡再拿出來品嚐。

拿鐵咖啡140元

在台北東區賣這價格真的便宜，而且還是世界冠軍拉花！這天的拉花圖案是一隻可愛的浣熊，拿鐵咖啡味道香醇濃厚順口，並使用禾香鮮乳，入口就可以嘗到明顯奶香，且沒有蓋掉咖啡風味。

▲內用可以欣賞美麗的拉花過程，也可詢問老闆是否可拍攝，老闆態度非常親切，還告訴我最佳拍攝位置。

Barista Ray Coffee 台北店



地址：台北市大安區忠孝東路四段248巷11號

營業時間：10：00～18：00（周三、周四公休）

電話：0955－390375

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