ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

蒙古包吃甜點！陽明山腳下的清幽森林餐廳　松葉蟹肉蒸蛋香甜滑嫩

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼陽明山腳下的味覺饗宴，潼鐵板料理帶你走進森林餐廳。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者黃鄒承恩

士林美食推薦「潼　鐵板料理至善店」，位在台北陽明山國家公園管制區範圍內的至善店，像秘境一樣的清幽環境，吃完鐵板料理還可以順遊陽明山，或是直接散步到附近的聖人瀑布、平頂古圳步道，很適合作為台北一日遊美食行程推薦。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通＆停車
「潼　鐵板料理至善店」位在台北市士林內雙溪、至善路三段聖人橋旁邊，可以從捷運劍潭站或捷運士林站搭乘台北市公車「小18路線」至聖人橋站下車；餐廳有提供免費停車場，周邊馬路也很多停車格，開車騎車都方便。

▲▼陽明山腳下的味覺饗宴，潼鐵板料理帶你走進森林餐廳。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

環境

▲▼陽明山腳下的味覺饗宴，潼鐵板料理帶你走進森林餐廳。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲餐廳園區入口有一條長長走道，好像要通往秘境似的。

▲▼陽明山腳下的味覺饗宴，潼鐵板料理帶你走進森林餐廳。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼陽明山腳下的味覺饗宴，潼鐵板料理帶你走進森林餐廳。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲走進餐廳就像一座小森林，周圍種滿大樹和植物，讓人想一一探索。

▲▼陽明山腳下的味覺饗宴，潼鐵板料理帶你走進森林餐廳。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼陽明山腳下的味覺饗宴，潼鐵板料理帶你走進森林餐廳。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼陽明山腳下的味覺饗宴，潼鐵板料理帶你走進森林餐廳。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲像蒙古包的小房間是餐後吃甜點的空間，吃完鐵板燒也不用趕著走。

▲▼陽明山腳下的味覺饗宴，潼鐵板料理帶你走進森林餐廳。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼陽明山腳下的味覺饗宴，潼鐵板料理帶你走進森林餐廳。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

菜單
套餐算中價位，適合慶生、升官慶祝或者家庭慶祝節日聚餐推薦。

▲▼陽明山腳下的味覺饗宴，潼鐵板料理帶你走進森林餐廳。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

餐點介紹

▲▼陽明山腳下的味覺饗宴，潼鐵板料理帶你走進森林餐廳。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

餐前開胃
清爽解膩的蜂蜜醋洋蔥吃完還可以續，中間是搭配海鮮的蜂蜜芥末醬，以及一杯熱茶。

▲▼陽明山腳下的味覺饗宴，潼鐵板料理帶你走進森林餐廳。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

鐵板燒料理
師傅拿出這天會吃到的海鮮，包括活體龍蝦和超大顆活鮑魚，旁邊還有花枝、生食級大干貝和帝王蟹。

▲▼陽明山腳下的味覺饗宴，潼鐵板料理帶你走進森林餐廳。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

松葉蟹肉蒸蛋
開場暖胃的蒸蛋，香甜滑嫩充滿迷人蛋香，最上面加上松葉蟹肉和魚卵，甜味鮮味一次滿足。

▲▼陽明山腳下的味覺饗宴，潼鐵板料理帶你走進森林餐廳。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼陽明山腳下的味覺饗宴，潼鐵板料理帶你走進森林餐廳。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

鮭魚卵北海道干貝佐花枝魚子醬
經過師傅的擺盤更為精緻，兩顆大干貝上面堆疊滿滿鮭魚卵，一旁還有花枝、魚子醬和配菜，師傅用乾煎的方式料理，讓人嚐到食材原本的風味。

▲▼陽明山腳下的味覺饗宴，潼鐵板料理帶你走進森林餐廳。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼陽明山腳下的味覺饗宴，潼鐵板料理帶你走進森林餐廳。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼陽明山腳下的味覺饗宴，潼鐵板料理帶你走進森林餐廳。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲Q嫩的花枝加了味道鹹香的魚子醬，上面還擺放奢華感的金箔。

香煎魚片佐三色胡椒
香煎的澎湖青衣魚外層帶點酥香，魚肉保有細嫩的口感，加上三色胡椒辛香的提味，一旁還有我最喜歡皇宮菜搭配。

▲▼陽明山腳下的味覺饗宴，潼鐵板料理帶你走進森林餐廳。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼陽明山腳下的味覺饗宴，潼鐵板料理帶你走進森林餐廳。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

A5和牛蔥鹽牛舌
帶點厚度的牛舌，口感厚實，表面帶點脆度，帶有嚼勁和肉汁，搭配一旁附的蔥鹽，味道更棒。

▲▼陽明山腳下的味覺饗宴，潼鐵板料理帶你走進森林餐廳。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼陽明山腳下的味覺饗宴，潼鐵板料理帶你走進森林餐廳。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼陽明山腳下的味覺饗宴，潼鐵板料理帶你走進森林餐廳。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

A5和牛翼板燒肉片
和牛的翼板部位較為鬆軟，帶點細筋有咬勁，入口軟嫩多汁，除了搭配蔥鹽也有芥末可轉換風味。

▲▼陽明山腳下的味覺饗宴，潼鐵板料理帶你走進森林餐廳。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

日本A5和牛牛排
煎到外酥內軟的牛排，肉質Q彈有嚼感，咬下去還有肉汁，味道很香，搭配一旁的蒜片可以轉換味道。

▲▼陽明山腳下的味覺饗宴，潼鐵板料理帶你走進森林餐廳。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼陽明山腳下的味覺饗宴，潼鐵板料理帶你走進森林餐廳。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

每日湯品
這天提供的湯品有羅宋湯、牛肝菌菇濃湯。羅宋湯是用番茄為基底的湯頭，加上牛肉和蔬菜熬製，味道濃郁酸甜，和剛才的牛排味道很搭。

▲▼陽明山腳下的味覺饗宴，潼鐵板料理帶你走進森林餐廳。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼陽明山腳下的味覺饗宴，潼鐵板料理帶你走進森林餐廳。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲口感滑順香濃的牛肝菌菇濃湯，吃得到一顆顆的菇類碎粒，味道香濃。

▲▼陽明山腳下的味覺饗宴，潼鐵板料理帶你走進森林餐廳。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲隨湯還附有現烤麵包，可以沾湯一起享用。

▲▼陽明山腳下的味覺饗宴，潼鐵板料理帶你走進森林餐廳。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼陽明山腳下的味覺饗宴，潼鐵板料理帶你走進森林餐廳。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼陽明山腳下的味覺饗宴，潼鐵板料理帶你走進森林餐廳。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲看著師傅在鐵板擺上一整排龍蝦，隨後加上水，並蓋上鐵板燒蓋悶煎。

北海道鱈場蟹　鮮活龍蝦半尾
活龍蝦的肉質彈牙，松葉蟹肉細嫩鮮甜，多汁飽滿，再加上松葉蟹腳，一次滿足兩種海鮮。

▲▼陽明山腳下的味覺饗宴，潼鐵板料理帶你走進森林餐廳。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼陽明山腳下的味覺饗宴，潼鐵板料理帶你走進森林餐廳。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

白鰻燒海苔手捲
烤過的白燒鰻酥脆帶著鹹香，細嫩的魚肉加上帶點脆度的海苔跟醋飯。

▲▼陽明山腳下的味覺饗宴，潼鐵板料理帶你走進森林餐廳。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼陽明山腳下的味覺饗宴，潼鐵板料理帶你走進森林餐廳。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

飯後甜點

銅鑼燒
甜點是現煎的銅鑼燒，看著師傅在鐵板上倒入自製麵糊，熟練的製作銅鑼燒麵皮，畫面療癒。

▲▼陽明山腳下的味覺饗宴，潼鐵板料理帶你走進森林餐廳。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼陽明山腳下的味覺饗宴，潼鐵板料理帶你走進森林餐廳。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼陽明山腳下的味覺饗宴，潼鐵板料理帶你走進森林餐廳。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲隨後店員帶我們到餐廳一旁像是蒙古包的包廂享用甜點，享用餐點和甜點分開的儀式感。

▲▼陽明山腳下的味覺饗宴，潼鐵板料理帶你走進森林餐廳。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲飯後甜點除了銅鑼燒還有水果和飲料。

▲▼陽明山腳下的味覺饗宴，潼鐵板料理帶你走進森林餐廳。（圖／陳小可的吃喝玩樂授權提供）

潼　鐵板料理至善店

地址：台北市士林區至善路三段342號
營業時間：11：30－15：00、17：30－21：30（周二公休）
訂位電話：02－28411655

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

【你可能也想看】

►台北微醺地圖＋1！獨家清酒酒蔵超豐富　火焰捲包覆滿滿蟹肉必吃
►桃園479元「韓式火烤兩吃」6款肉肉吃到飽！石鍋拌飯生鮮蔬菜都有
►三重巷弄內獨特口味！獨門「滷鴨肉＋焗叉燒」燒臘便當老饕超愛

關鍵字： 潼鐵板料理至善店 台北市美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 陳小可的吃喝玩樂

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

推薦閱讀

招牌厚切豬肝煎至焦糖色、外脆內嫩零腥味超強！永康街20年台菜

招牌厚切豬肝煎至焦糖色、外脆內嫩零腥味超強！永康街20年台菜

老台北人的台式早餐！大龍市場附近超隱密油飯　只賣4個半小時

老台北人的台式早餐！大龍市場附近超隱密油飯　只賣4個半小時

巷弄神祕小窗餵飽夜貓胃！林森北超隱密深夜炸雞　脆皮咬下流肉汁

巷弄神祕小窗餵飽夜貓胃！林森北超隱密深夜炸雞　脆皮咬下流肉汁

凌晨3點半還大排長龍！萬華限定早餐蛋包麵　拌入烏醋辣椒超開胃

凌晨3點半還大排長龍！萬華限定早餐蛋包麵　拌入烏醋辣椒超開胃

「好市多黑五」今日優惠看這裡！

「好市多黑五」今日優惠看這裡！

繼光香香雞買1送1限定8天搶

繼光香香雞買1送1限定8天搶

出國過聖誕、跨年！日本機票8388元起

出國過聖誕、跨年！日本機票8388元起

陽明山腳下的清幽森林餐廳！

陽明山腳下的清幽森林餐廳！

胡同ｘ一牛楽進駐高雄承億24樓

胡同ｘ一牛楽進駐高雄承億24樓

北市「白雪聖誕秘境」免費拍！

北市「白雪聖誕秘境」免費拍！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

東京最強早午餐台灣首店11／28開幕

「士林官邸菊展」14區亮點搶先看

隱身地母廟旁的超夯韓系咖啡！

中華隊奪冠餐飲優惠懶人包

全台僅存「活化石炒麵」只賣50元！

林口低調「烘焙代工廠」24小時販售部

手搖飲3Q奶茶第2杯10元只有2天

王品5大鍋物發500元吃鍋金

壽司郎推「老奶奶檸檬蛋糕」！首度聯名法朋　全台分店都吃得到

「新竹紫爆花田秘境」最美觀賞期曝光

熱門行程

最新新聞更多

「好市多黑五」今日優惠看這裡！

繼光香香雞買1送1限定8天搶

出國過聖誕、跨年！日本機票8388元起

陽明山腳下的清幽森林餐廳！

胡同ｘ一牛楽進駐高雄承億24樓

北市「白雪聖誕秘境」免費拍！

「2大耶誕村」亮點一次看！40萬顆燈泡閃耀台中　聖誕小屋逛市集

開箱彰化最新「潔白工業風」旅宿！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366