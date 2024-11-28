蒙古包吃甜點！陽明山腳下的清幽森林餐廳　松葉蟹肉蒸蛋香甜滑嫩

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者黃鄒承恩

士林美食推薦「潼 鐵板料理至善店」，位在台北陽明山國家公園管制區範圍內的至善店，像秘境一樣的清幽環境，吃完鐵板料理還可以順遊陽明山，或是直接散步到附近的聖人瀑布、平頂古圳步道，很適合作為台北一日遊美食行程推薦。

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交通＆停車

「潼 鐵板料理至善店」位在台北市士林內雙溪、至善路三段聖人橋旁邊，可以從捷運劍潭站或捷運士林站搭乘台北市公車「小18路線」至聖人橋站下車；餐廳有提供免費停車場，周邊馬路也很多停車格，開車騎車都方便。

環境

▲餐廳園區入口有一條長長走道，好像要通往秘境似的。

▲走進餐廳就像一座小森林，周圍種滿大樹和植物，讓人想一一探索。

▲像蒙古包的小房間是餐後吃甜點的空間，吃完鐵板燒也不用趕著走。

菜單

套餐算中價位，適合慶生、升官慶祝或者家庭慶祝節日聚餐推薦。

餐點介紹

餐前開胃

清爽解膩的蜂蜜醋洋蔥吃完還可以續，中間是搭配海鮮的蜂蜜芥末醬，以及一杯熱茶。

鐵板燒料理

師傅拿出這天會吃到的海鮮，包括活體龍蝦和超大顆活鮑魚，旁邊還有花枝、生食級大干貝和帝王蟹。

松葉蟹肉蒸蛋

開場暖胃的蒸蛋，香甜滑嫩充滿迷人蛋香，最上面加上松葉蟹肉和魚卵，甜味鮮味一次滿足。

鮭魚卵北海道干貝佐花枝魚子醬

經過師傅的擺盤更為精緻，兩顆大干貝上面堆疊滿滿鮭魚卵，一旁還有花枝、魚子醬和配菜，師傅用乾煎的方式料理，讓人嚐到食材原本的風味。

▲Q嫩的花枝加了味道鹹香的魚子醬，上面還擺放奢華感的金箔。

香煎魚片佐三色胡椒

香煎的澎湖青衣魚外層帶點酥香，魚肉保有細嫩的口感，加上三色胡椒辛香的提味，一旁還有我最喜歡皇宮菜搭配。

A5和牛蔥鹽牛舌

帶點厚度的牛舌，口感厚實，表面帶點脆度，帶有嚼勁和肉汁，搭配一旁附的蔥鹽，味道更棒。

A5和牛翼板燒肉片

和牛的翼板部位較為鬆軟，帶點細筋有咬勁，入口軟嫩多汁，除了搭配蔥鹽也有芥末可轉換風味。

日本A5和牛牛排

煎到外酥內軟的牛排，肉質Q彈有嚼感，咬下去還有肉汁，味道很香，搭配一旁的蒜片可以轉換味道。

每日湯品

這天提供的湯品有羅宋湯、牛肝菌菇濃湯。羅宋湯是用番茄為基底的湯頭，加上牛肉和蔬菜熬製，味道濃郁酸甜，和剛才的牛排味道很搭。

▲口感滑順香濃的牛肝菌菇濃湯，吃得到一顆顆的菇類碎粒，味道香濃。

▲隨湯還附有現烤麵包，可以沾湯一起享用。

▲看著師傅在鐵板擺上一整排龍蝦，隨後加上水，並蓋上鐵板燒蓋悶煎。

北海道鱈場蟹 鮮活龍蝦半尾

活龍蝦的肉質彈牙，松葉蟹肉細嫩鮮甜，多汁飽滿，再加上松葉蟹腳，一次滿足兩種海鮮。

白鰻燒海苔手捲

烤過的白燒鰻酥脆帶著鹹香，細嫩的魚肉加上帶點脆度的海苔跟醋飯。

飯後甜點

銅鑼燒

甜點是現煎的銅鑼燒，看著師傅在鐵板上倒入自製麵糊，熟練的製作銅鑼燒麵皮，畫面療癒。

▲隨後店員帶我們到餐廳一旁像是蒙古包的包廂享用甜點，享用餐點和甜點分開的儀式感。



▲飯後甜點除了銅鑼燒還有水果和飲料。

潼 鐵板料理至善店

地址：台北市士林區至善路三段342號

營業時間：11：30－15：00、17：30－21：30（周二公休）

訂位電話：02－28411655

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