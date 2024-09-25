鶯歌精選5家美食！在地人推薦勇伯垃圾麵　飄香50年的秘密味道

人生就是一場體驗，像美食有酸甜苦辣，像徒步翻越高山河流，漫漫長路無論如何都要繼續向前行。喜歡到處探索新世界，熱愛分享生活燃燒生命，像風一樣的野貓。

撰文攝影／胖貓咪的奇幻旅程、整理／實習記者黃亭詠

來到鶯歌，除了逛陶瓷老街，品嘗當地美食更是不可錯過的體驗，這篇鶯歌美食懶人包，精選了5家在地人推薦的必吃美食。從隱藏版的勇伯垃圾麵、滿滿古早味的阿婆壽司，到擁有澎湃排骨飯的厚道飲食店，趕快跟著胖貓咪的腳步，一起來探索。

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110元的超大排骨便當

110元的超大排骨便當，厚道飲食店的厚道不止於份量

厚道飲食店被許多人推薦為鶯歌的隱藏版便當店，這次點了他們的懷舊古早味排骨飯，來和大家分享一下這次的用餐經驗，懷舊古早味排骨飯：排骨澎湃，便當整個滿出來，第一眼就被那片超大的排骨震撼到。閱讀文章完整介紹

阿婆壽司隱藏版美味

阿婆壽司大綜合壽司、茶碗蒸、涼麵必點

來到鶯歌，大家都知道阿婆壽司絕對是本地的招牌，這次吃到的是超人氣的大綜合壽司、涼麵和茶碗蒸，除此之外他還有關東煮，大綜合真的是份量滿滿，種類也很多，有海苔壽司、蛋皮壽司、豆皮壽司。閱讀文章完整介紹

勇伯垃圾麵鶯歌在地飄香五十年的秘密味道

勇伯垃圾麵：鶯歌在地飄香五十年的秘密味道

大家有聽過垃圾麵嗎？如果沒聽過，光聽名字可能會嚇到，心裡會想「這真的是能吃的嗎」。賣相或許不怎麼樣，但味道可是讓人一試成主顧，平日來，人就已經很多，勇伯垃圾麵其實已經在鶯歌飄香五十年。閱讀文章完整介紹

Tina廚房蕃薯藤有機專賣鶯歌店

探索有機美食的絕佳選擇

特別來介紹一家，從小就很常光顧的美味又健康的餐廳「TINA廚房蕃薯藤有機專賣」，小時候很常跟家人，一起到桃園復興角板山兜風，而我們最常光顧的餐廳，不是山路邊的土雞城，而是這個特別的品牌「TINA廚房蕃薯藤有機專賣」。閱讀文章完整介紹

八條壽司鶯歌在地的傳奇日料

鶯歌在地的傳奇日料

過去對鶯歌的印象，心中唯一的美食大概就是阿婆壽司了，還未曾認真地研究過鶯歌的在地美食，永遠只去陶瓷老街逛街、手作陶器。這次在萊肯朋友的推薦下，才知道原來鶯歌有一間八條壽司，聽說很厲害，怕在現場等太久我們還提前訂了位子。 超愛吃日本料理的胖貓咪，超級期待八條壽司的餐點。閱讀文章完整介紹

＊以上圖片皆由部落客《胖貓咪的奇幻旅程》授權提供，現有經營：FB粉絲團、部落格

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