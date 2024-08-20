捷運中山站出口3分鐘步程！異國風早午餐　土耳其蛋讓人瞬間開胃

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者黃亭詠
位於台北南西商圈裡的Miss V Bakery Café 赤峰店，在近期有了全新的改裝和早午餐菜單，店家本身相鄰捷運中山站出口僅3分鐘的步程，是在地相當知名的特色美食烘焙咖啡廳。這回品嚐特色土耳其蛋及培根蛋哈尼吐司，都是很有特色的料理。
Miss V Bakery 赤峰店交通
赤峰店今年做了改裝，除了將原有的門面做了更換，看起來更加具有質感，除了保持原先的庭園綠意風格之外，全新招牌也讓視覺更添一些華麗感。
Miss V Bakery 赤峰店裝潢
▲另外一個有趣的地方，就是將自家招牌肉桂捲做了特色巧思在店內，不管是門把或是牆面玻璃窗，都可以看到不同方式的呈現。
在這裡用餐採半自助式，座位不多會建議先預約，飲水採自助式有提供洗手間；用餐限時90分鐘，整體環境乾淨整潔文青風，而且服務速度也很迅速。
最有名的肉桂捲有多達6種可選擇，而且招牌麵包與蛋糕會依照季節時令做更換推出，有些可能晚去就會買不到，並在節慶時也會推出對應的禮盒。
Miss V Bakery 赤峰店早午餐
土耳其蛋260元
將水波蛋放在帶有蒜味的希臘優格上，再淋現煸的辣椒奶油佐少量新鮮香草，是土耳其相當有名的開胃料理；搭配貝果或是Pita餅是當地的早餐日常，唯獨不同的是店家改用川式辣油做改良，讓異國料理也帶有中式風味，品嚐時可將囊餅沾食，也能直接享用水波蛋。
迷迭香舒肥雞藜麥沙拉270元
培根蛋哈尼吐司320元
沙拉裡的雞胸肉與溏心蛋配合多樣生菜、栗子南瓜、鷹嘴豆與炒洋蔥等，剛好可以和早午餐做搭配；而這份培根蛋哈尼吐司選用的是皇后厚吐司反覆煎烤，呈現外酥內柔的焦糖甜味香氣，劃開的半熟蛋滲到吐司裡更是相當誘人，配上帶有鹹味的酥脆培根，讓整份餐點更加有滋有味，真的超飽足。
甜品翻轉柳橙蛋糕110元
它以香橙、橄欖油和君度橙酒為主要原料去製作，表面那黃澄澄的水果切片十分吸睛，蛋糕本體較似磅蛋糕的風味，但是氣味相當細緻，很適合炎炎夏日。
Miss V Bakery Cafe 赤峰店
地址：台北市大同區赤峰街49巷22號1樓
電話：（02）2559－7391
時間：11：00－19：30
Wisely
一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。
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