7000日幣實現海膽自由！還有整隻螃蟹味噌湯解膩　北海道美食推薦

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者黃亭詠

海膽是許多喜歡日本遊客最愛的食物之一，前陣子小虎吃貨團團員許願海膽吃到爽，於是這次的道央米其林團特別安排了北海道最有名的海膽丼名店，五大海膽丼吃到團員心花怒放，從早吃到晚三餐都有海膽，吃到團員說半年不想再吃，結論如果全日本海膽丼只能挑一家，這家第一，我想不出第二，至於價格這一碗五大海膽丼是7000日幣（浮動價格）。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

余市位置科普

▲余市如果不是常到北海道的朋友可能沒去過，大約在國人熟知的小樽再往西，開車約莫是半小時的距離。

▲JR函館本線則約莫是50分鐘。

專門針對海膽料理的餐廳

うに乃世壱屋是北海道專門經營海膽的批發商所開，其專門技術的熟成海膽，不僅延長了海膽的賞味期限，也增加了海膽的濃厚味覺及口感，在北海道算是熱門店，也是預約微困難店，餐廳的旁邊就有專屬的停車場，對於自駕的朋友也相對方便。

▲一樓像是日式餐廳的檯前，算一算約可坐上20人左右。

▲二樓感覺像是半開放式的包廂。

菜單

▲除了海膽丼這裡也有其他北海道海鮮丼飯，但基本上來這都是點海膽丼。價格有4000到7000日幣的時價。

▲大うに食べ比べ丼顧名思義是有五種不同產地的馬糞海膽和紫海膽。

▲5大うに食べ比べ丼（7000日幣）端上來光是看就覺得過癮，另外還附了一碟海苔和一碗整隻螃蟹的味噌湯。

▲除了五種海膽各一排外，還有一小糰的北海道甜蝦，這甜蝦的甜度完全不輸海膽。

實現完全海膽自由

大約有那麼3至5分鐘全場沒半點聲音，大伙都滿足的挖著海膽，並且點頭如搗蒜，前三口真是無敵大滿足，但吃過一半真的開始有一點膩，事實再次證明，再好吃的食物也不要一次吃太多，但無庸置疑的這些海膽都極其美味。

▲萬一有一點膩了，可以加一點醬油，或是用海苔自製海苔軍艦。

▲這碗鮮味十足的螃蟹味噌也是解膩之道的選擇。

うに乃世壱屋

地址：北海道余市郡余市町大川町7－29－4

電話：+81－135－48－5652（預約可）

營業時間：10：00－17：00（最後點餐時間16：30、星期二公休）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

《小虎食夢網》部落格、粉絲團

【你可能也想看】

►富山「燉內臟烏龍麵」鹹香鮮美！還連5年入選Tabelog烏龍麵百名店

►高雄最好吃白糖粿！酥中帶甜一咬微化舌尖上太香 還沒開賣就排隊

►一口入魂拌麵豬油香滿嘴太過癮！鹽埕50年老店少見魚背骨獨有風味