迪士尼「夢幻泉鄉」開箱！魔法奇緣天燈海超浪漫　必玩攻略一次看

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者張宜樺

2024東京迪士尼海洋最夯的夢幻泉鄉盛大開幕啦！爆紅的夢幻泉鄉，重現迪士尼人氣的動畫電影，由冰雪奇緣、魔髮奇緣還有小飛俠組合的璀璨世界，但現在想玩迪士尼海洋的夢幻泉鄉還得先做功課，別以為購買東京迪士尼海洋的門票就能進入夢幻泉鄉，還得搭配東京迪士尼推出的APP搶票或購票才能進入。

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交通方式

鄰近東京迪士尼度假區的車站，JR 京葉線－舞濱車站，由東京車站搭乘電車約15 分鐘；東京迪士尼樂園，由舞濱車站徒步約7分鐘；東京迪士尼海洋，由舞濱車站轉乘單軌電車「迪士尼度假區線」，並於「東京迪士尼海洋站」下車（約9分鐘）。

早鳥抵達園區

為了能早點入園，避免交通時間的奔波，滿分選擇前一晚住在東京迪士尼旁邊的飯店，早點起床，搭單軌電車「迪士尼度假區線」前往啦！

▲玩東京迪士尼帶著行李來玩沒有問題，園區有規劃許多的置物櫃，非常方便。

排隊攻略

滿分當天一早6：40就抵達東京迪士尼海洋的門口，人潮就很踴躍了，大家都很專業的早點來排隊。因為園區9點才營業，大多都會依人潮提前開放，可能提早開園的時間為8：10－8：30，需依官方規定，所以早到的朋友，建議可以帶野餐墊和早餐，補充體力後，入園就可以好好暢玩迪士尼海洋啦！

進入東京迪士尼海洋樂園，會先檢查包包，建議非必要，包包愈小檢查愈快，而滿分有帶2歲ZAQ寶，還是得帶媽媽包，但我的包包有分層，打開一目了然，所以檢查包包環節，大約花6－7秒，檢查包包後，才能掃門票入園，而且園區現在也不提供樂園紙本地圖，所有迪士尼樂園的活動資訊要在APP上看。

下載東京迪士尼APP

請注意：東京迪士尼現在已不開放現場購票囉，所以旅人一定要先在配合的平台上購買，這邊滿分是直接在Klook上直接買好迪士尼門票，購票後就會有QR CODE，現場掃碼後就能入園。購票方便簡單，但遊園前記得先下載迪士尼APP，打開迪士尼官方的APP，掃入園門票條碼綁定後，想了解園區的任何訊息或是搶票購票都沒有問題。

登入APP掃門票綁定

打開東京迪士尼APP，右上角掃碼門票後先綁定，綁定會需要輸入基本資料，手指點點非常簡單，綁定後，在APP可以看到迪士尼園區的地圖和介紹，但想搶票園區內的活動和體驗，需要等現場入園後才能執行。入園前，可在APP上將同行成員一起綁定群組，這樣一來，一個人搶票或是購票成功，等於整個組員，也都有進入設施的資格。

如何進入夢幻泉鄉

至於如何進入夢幻泉鄉，要先認識上面的介面圖示，就是迪士尼APP上DPA（迪士尼尊爵卡），只有在入園後，才能從APP上購買，選定設施活動和時間，採用信用卡購買。

信用卡支付會需要驗證碼

通常驗證碼會發簡訊通知，建議出發前改用Gmail接收，才不會因網卡問題收不到，而另一個是Standby pass（預約等候卡），這個也是在入園後，隨機抽選想要的設施，有點像是用手機在搶整理券的概念，最後一個是一日護照，要住宿夢幻泉鄉才行，本篇要來分享滿分實際操作DPA及SP的過程。

全區遊樂設施區域地圖

滿分此行目標很明確，就是要進入夢幻泉鄉，夢幻泉鄉是由冰雪奇緣、魔髮奇緣，還有小飛俠組合的夢幻世界，是全新開幕的。但從海洋園區入口掃碼入園，步行要15分鐘，請注意，想進入東京迪士尼海洋夢幻泉鄉不用跑！入園後，是要馬上打開APP搶夢幻泉鄉設施的票券，可以使用DPA或是SP來進行點選購票唷！

換個角度，可以說東京迪士尼的夢幻泉鄉採全預約制

一定要有夢幻泉鄉內設施或是餐廳入園條碼才能進入，所以切記，進入迪士尼海洋樂園先打開APP，想去夢幻泉鄉，就是先搶冰雪奇緣、樂珮公主、以及彼得潘，又或是先預約餐點點餐都可以，建議一人搶Standby pass（預約等候卡），另一個人搶迪士尼APP上DPA（迪士尼尊爵卡）因為一個人不能同時使用DPA和SP。老實說東京迪士尼夢幻泉鄉最熱門的就是冰雪奇緣，依滿分此行實際走訪，DPA用在冰雪奇緣會比較好，讓玩冰雪奇緣等候的時間短，其他設施搶SP機率也高。

▲上圖為東京迪士尼海洋的園區導覽地圖。

▲上圖為在東京迪士尼夢幻泉鄉成功搶到的設施介面。

▲只要確定手機搶到夢幻泉鄉的活動設施就能悠哉遊園了，接近體驗設施的時間後，再前往夢幻泉鄉就可以囉！

夢幻泉鄉

搶訂好夢幻泉鄉內的設施活動體驗時間，只有在活動開始的前五分鐘才有QR CODE，若沒有QR CODE，就無法掃碼入園，所以也不用太早往夢幻泉鄉，接近時再來即可，等候夢幻泉鄉內的設施活動體驗，可以先玩別的，因為只有夢幻泉鄉是需要有當館的設施體驗才能入園，至於東京迪士尼海洋的其他園區就沒有這個限定，可以依想玩的設施排隊入園，若是怕排太久，也可以使用APP購買DPA，加速入園對是個方法。

有搶到夢幻泉鄉園區裡的設施，滿分就好放心，因為此行帶著才2歲的ZAQ，多少怕他太累，所以我們目標明確，以夢幻泉鄉為此行主軸，若有多餘的時間，再去玩其他的活動設施，夢幻泉鄉入口超美，是以神奇的清泉引領旅人，繽紛的山景，種滿花草，還能看到艾莎、安娜，雪寶、以及彼得潘的精緻石雕，很是壯觀耶！

▲喜歡拍照的朋友，絕對不要錯過這美麗的景緻，夢幻泉鄉場景設計好震撼，猶如走進電影動畫裡。

冰雪奇緣

滿分此行玩夢幻泉鄉，第一個搶到是冰雪奇緣，超期待的冰雪奇緣體驗，但SP搶票還是需要排隊，我們排了近40分鐘，才登上玩樂的小船，但進入冰雪世界後，沿途可以欣賞城堡的布景，還有艾莎與安娜兒時的圖片，以及生活的王宮，真的有被生動場景拉進冰雪奇緣世界的錯覺。

話不多說，直接帶大家感受冰雪奇緣的震撼！

坐上小船後，就進入了冰雪奇緣的冒險旅程，就是在將電影動作用近距離動態的方式呈現，嚴格來說，要看過電影的朋友來玩會更有共鳴，因為音樂動人，加上佈景聲光的浪漫氛圍，滿分覺得相當精彩，時快時漫，船隻晃動很刺激，所以ZAQ寶當天是很害怕，還哭著出來，但滿分和凱文都很喜歡冰雪奇緣這個活動，真心覺得有震撼感動的感覺，推薦給大家，至於是否帶2歲小孩，真的就要好好評估。

魔髮奇緣

因為體驗冰雪奇緣的滿分非常震撼喜歡，所以對於長髮公主也是相當的期待，長髮公主的體驗也是搭乘一艘船遊覽，配合逼真的場景與音樂打造的童話愛情故事，老實說，滿分覺得長髮公主的布景也很強大，公主就在高聳的城堡裡唱歌，而遇見王子。

尤其是在佈滿天燈的遊船場景滿分好喜歡

覺得這是最浪漫的愛情見證，太驚喜了！但長髮公主的活動體驗好短，離開天燈就結束了，有一點來到高潮就結束的小失落感，有許多電影裡重要的人物都沒有全刻畫出來，但天燈場景真的有深深的吸引到滿分，也因為長髮公主是在昏暗的場域體驗，對於2歲的ZAQ寶還是有恐懼感，所以寶寶在玩樂珮公主時，也是大哭啦！

小飛俠彼得潘

▲請注意，彼得潘只服務身高102公分的旅人。

▲彼得潘園區是要戴3D眼鏡，一樣是搭小船遊園。

夢幻泉鄉餐廳

夢幻泉鄉裡有三間餐廳，一個是艾倫戴爾宴會廳、一個是醜小鴨小館，還有一間是瞭望野餐屋。夢幻泉鄉整個園區可以說都是採全預約制，包含四大遊樂設施，以及室內餐廳都要預約。

本來想說會很麻煩，所以有點不想在園區吃，但其實也不難，打開APP選艾倫戴爾餐廳，點餐結帳後，再依預約的時間進入餐廳就好了，而且因為是採預約制，所以人潮沒想像的多，可能不少人覺得先預約麻煩，空間就讓出來了。請注意：離開夢幻泉鄉後，若已經沒有當區的設施體驗條碼，就無法再次進入夢幻泉鄉唷，這點要留意唷！

▲夢幻泉鄉的艾倫戴爾餐廳超級好拍照，讓人有走進冰雪奇緣動畫電影的感覺。

▲餐點也不錯吃，牛肉烤派有夠香，牛肉也很嫩，搭配麵包一起吃還不賴。

更多好玩設施推薦

帶著2歲寶寶，還可以玩迪士尼海洋渡輪航線，迪士尼海洋電氣化鐵路，以及水上逗趣船等等。東京迪士尼海洋樂園設施部份也有身高限制，出遊前，也可以先瀏覽親子同遊可玩的設施，建議可以先看好攻略，才不會花時間排隊不能玩啦！

明星人物相見歡

東京迪士尼海洋樂園真的是有夠大的，滿分此行除了目標攻略夢幻泉鄉之外，還在樂園裡收錄滿滿的美圖，我超喜歡的。東京迪士尼海洋樂園也超美，雖說沒有迪士尼城堡，但有歐風城堡建築，還有療癒的海域風光，可以體驗搭船，也能搭乘小火車觀景，太放鬆。

老實說，一天就想玩完整個東京迪士尼不太可能

初訪東京迪士尼海洋樂園的滿分，也還有好多沒玩到，期待下次，ZAQ寶再大一點，可以一起玩更多設施。

購物攻略

首先就是入園後，可以先安排第一輪的採購，第一次的採購，是當下要使用要拍照的，滿分總覺得玩迪士尼，就該要有迪士尼的裝飾，所以滿分一家先買好迪士尼明星人物的髮箍，感覺擁有迪士尼光環加身後，玩樂時也更有活力。

第二次的商品購物，滿分會選擇玩完大部份設施再買

主要是避免先買時，遊園手上大包小包很難玩設施，再來的攻略就是，當你要離開這個區域時再逛紀念品店，滿分這次收錄喜歡的雪莉玫包包和玩偶，太興奮啦！雖說全新開放的夢幻泉鄉是以冰雪奇緣和魔髮奇緣為主題，但滿分覺得，他們的周邊商品不多，選擇性有點少，也沒有覺得特別驚艷，看最多的，大概就是雪寶啦。

東京迪士尼海洋樂園

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