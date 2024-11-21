房內爽泡牛奶浴、天台酒吧俯瞰蘭陽平原！羅東村却國際溫泉酒店

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者蘇相云

村却國際溫泉酒店是羅東超人氣飯店之一，周邊景點豐富，熱鬧的羅東夜市就在旁邊，不僅地理位置佳，飯店的裝潢也相當華麗氣派，房間內就能泡牛奶浴，還有露天泳池、裸湯溫泉、健身房及親子館等設施，更棒的是，飯店頂樓還擁有視野遼闊的高空酒吧，一次滿足住宿、泡湯、美食和夜景，一直待在飯店裡也是另類享受。

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交通方式 停車資訊

開車來訪的朋友，導航搜尋就能抵達，搭車旅人，也可以搭客運到羅東站，酒店有規劃室內停車場，停好車，搭電梯就能直達櫃台大廳。

接待大廳

華麗又氣派，整體寬敞明亮，大廳兩側還規劃舒適的沙發區，入館會有專人服務帶領，協助旅人辦理入宿，大廳設計超美。

▲酒店的服務人員都很親切，讓人備感尊榮，確認好資料後，拿到房卡便能進入房。

雙面景觀星嶼隅客房

打開房間，就有美麗的蘭陽平原迎接我們，房間畫框角落設計了入玄關，轉個彎就是房間，加大了房間的空間和神秘感，重點是室內的採光超級好，房型大又方正，能從大房看進衛浴空間，不僅有質感，還讓人感到格外放鬆。

▲房裡有兩張大雙人床，還有規劃小沙發座位、小書桌和大電視。

▲這個房型很高級，還有附新鮮水果和飲料。

▲房間有大片落地窗，所以整體採光特別好，坐在房間裡，也能透過窗戶欣賞戶外美景。

▲還有小陽台，可以坐在露台區，飽覽整片蘭陽平原、眺望遠方的山景，享受居高臨下的震撼感。

▲房間露台好好拍，還能看到火車高速通行，當天運氣不錯，還拍到普悠瑪號。

▲白天視野遼闊清晰，晚上就是百萬夜景，坐在這裡賞夜，也是種奢侈的浪漫。

基本配備

房間內基本日常的生活設施應有盡有，包含冷氣空調、電視、冰箱、瓶裝水、熱水壺、插座、咖啡茶包 、杯子盤子等，打開衣櫃裡有保險箱、拖鞋、睡袍、體重機，有需要都可以自行運用。

▲抵達飯店時，就忍不住來個下午茶，在房間看平原城市美景，搭配餐點就是享受。

衛浴空間

採乾濕分離，採光也超級明亮，區分淋浴間、馬桶、流理台和泡湯池，一早起床刷牙，就有整片的蘭陽平原陪伴，房間內就有小型的泡湯區，還有奈米牛奶浴，泡湯池還蠻大的，可以兩人同時一起泡湯，溫泉是碳酸氫鈉泉，雙窗觀景視野很不錯，也能飽覽宜蘭城市風光，夜裡城市點燈後，就是璀璨的夜景。

▲流理臺的部份也佈置的整齊乾淨，毛巾、小方巾、梳妝鏡和面紙都放在旁邊，打開抽屜，就能看到盥洗的配品，有牙膏牙刷、梳子、刮鬍刀和浴帽等。

▲沐浴洗髮用品也是選擇知名的系列品牌，感覺得出來，村却酒店在房務服務上很用心。

▲每個房型都能泡溫泉，還有奈米牛奶湯泉可以泡，牛奶白般的湯浴，泡過後，皮膚變得更滑嫩。

飯店設施

設施集中在五樓尊爵俱樂部，這裡有男女裸湯、大眾池、游泳池和健身房，只要是住客都能依開放時間來免費體驗。

健身房

▲空間不大，但提供蠻多的健身器材，還算完善。

親子館

▲健身房的旁邊有親子遊戲區及溜滑梯，兩大空間，可以滿足不同年齡層的小朋友，對於爸媽來說，也是個放電的好地方。

男女裸湯

▲尊爵俱樂部裡還有規劃男女分開的裸湯，環境也很棒，大又舒適，能在這泡溫泉也有置身日本的感覺。

戶外泳池

▲大小朋友都愛的露天泳池充滿渡假氛圍。

高空酒吧

入宿村却國際溫泉酒店，絕對不能錯過頂樓的高空酒吧，擁有將近360度的觀景視野，白天能看見龜山島，晚上是城市燈海及滿天星空，這麼震撼的景緻，來這裡下午茶喝酒都是一大享受。

餐廳

這裡也有提供餐廳餐飲及下午茶服務，我們當晚直接選擇在飯店裡吃懷石料理，餐廳一樣可以觀景，懷石料理精緻又好吃，整客套餐九道菜含甜點及水果，依季節調整菜單，每道菜都很漂亮，很像小型藝術品，我最愛的是牛排、干貝和甜點，整體餐點表現不錯，就是新鮮烹調時間較長，我們大約吃了兩個小時。

早餐 一早就興奮的迎接飯店裡的自助吧早餐，餐廳的環境相當有質感，餐點品項也相當豐富，有中式稀飯、西式麵包、日式壽司和溫泉蛋，還有台式滷肉飯、生菜沙拉和各式熱炒，飲品的部份，有豆漿、牛奶、果汁和咖啡，還有唐寧茶包可以泡，早餐表現也在水準之上，多樣化的品項選擇，其中壽司和溫泉蛋還不賴。

心得

這次住宿有太多讓我難忘的地方，這裡擁有地理環境優勢，交通便利，能體驗泡湯、游泳、欣賞美景、還能觀景吃美食，其中最讓我震撼的，就是頂樓的高空酒吧，絕美的城市燈海，一點都不輸給外國景色，另外，房間的設計也很棒，重點是房間就能泡湯，還有能讓肌膚滑嫩的牛奶浴，真的是太享受，有機會再訪宜蘭，我們會想再住一次。

村却國際溫泉酒店

地址：宜蘭縣羅東鎮站東路190號

服務電話：03－9057988

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