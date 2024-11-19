台東景觀貨櫃餐廳夜間點燈超夢幻　必吃招牌鹽烤魚、桶仔雞

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深夜台東「看夜景＋吃美食」好地方！靜謐景觀貨櫃餐廳越夜越美

滿分的旅遊札記

滿分的旅遊札記 滿分

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

▲▼台東「俩吆久景觀貨櫃餐廳」超夢幻好拍　招牌必吃桶仔雞烤魚、部落風味料理，賞夜吃茶點也很浪漫！（圖／部落客滿分提供）

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者蘇相云

「俩吆久景觀貨櫃」用餐空間廣闊舒服，擁有遼闊的觀景視野，能遠眺望台東市區夜景，也能品嚐美味部落餐！夜間點燈超夢幻好拍照，重點是熱炒美味；招牌是鹽烤魚和桶仔雞，也能單純喝咖啡吃甜點，享受台東城市的夜景，歡迎親子同行，也很適合多人的聚餐饗宴，再搭配台東市區景點一起玩，更能充實旅程。

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交通方式 停車資訊
滿分這次帶ZAQ寶去欣賞台東夜景，「俩吆久景觀貨櫃」是台東熱門的夜景餐廳，開車的朋友導航地標即達，餐廳有免費停車場，這裡假期用餐人潮踴躍，建議先預約較佳；另外，若想吃桶仔雞或是烤魚的朋友，要提前一小時預訂。

▲▼台東「俩吆久景觀貨櫃餐廳」超夢幻好拍　招牌必吃桶仔雞烤魚、部落風味料理，賞夜吃茶點也很浪漫！（圖／部落客滿分提供）

▲▼台東「俩吆久景觀貨櫃餐廳」超夢幻好拍　招牌必吃桶仔雞烤魚、部落風味料理，賞夜吃茶點也很浪漫！（圖／部落客滿分提供）

美拍打卡地標
一抵達，滿分就被夜景給吸引了，遼闊的觀景平台，能遠眺台東城市燈海，還有打卡地標能取景，感覺還不賴，夜幕降臨，餐廳裡的藝術裝置也點燈了，秋天的台東很涼爽，舒服不悶熱。

▲▼台東「俩吆久景觀貨櫃餐廳」超夢幻好拍　招牌必吃桶仔雞烤魚、部落風味料理，賞夜吃茶點也很浪漫！（圖／部落客滿分提供）

▲▼台東「俩吆久景觀貨櫃餐廳」超夢幻好拍　招牌必吃桶仔雞烤魚、部落風味料理，賞夜吃茶點也很浪漫！（圖／部落客滿分提供）

▲▼台東「俩吆久景觀貨櫃餐廳」超夢幻好拍　招牌必吃桶仔雞烤魚、部落風味料理，賞夜吃茶點也很浪漫！（圖／部落客滿分提供）

▲▼台東「俩吆久景觀貨櫃餐廳」超夢幻好拍　招牌必吃桶仔雞烤魚、部落風味料理，賞夜吃茶點也很浪漫！（圖／部落客滿分提供）

▲▼台東「俩吆久景觀貨櫃餐廳」超夢幻好拍　招牌必吃桶仔雞烤魚、部落風味料理，賞夜吃茶點也很浪漫！（圖／部落客滿分提供）

▲點燈的打卡版很好拍，滿分也帶ZAQ寶來取景，背景就是俩吆久景觀貨櫃餐廳。

▲▼台東「俩吆久景觀貨櫃餐廳」超夢幻好拍　招牌必吃桶仔雞烤魚、部落風味料理，賞夜吃茶點也很浪漫！（圖／部落客滿分提供）

▲▼台東「俩吆久景觀貨櫃餐廳」超夢幻好拍　招牌必吃桶仔雞烤魚、部落風味料理，賞夜吃茶點也很浪漫！（圖／部落客滿分提供）

▲▼台東「俩吆久景觀貨櫃餐廳」超夢幻好拍　招牌必吃桶仔雞烤魚、部落風味料理，賞夜吃茶點也很浪漫！（圖／部落客滿分提供）

▲單純站在觀景台上觀景吹風也很舒服，這裡陸續點燈，變得好漂亮。

▲▼台東「俩吆久景觀貨櫃餐廳」超夢幻好拍　招牌必吃桶仔雞烤魚、部落風味料理，賞夜吃茶點也很浪漫！（圖／部落客滿分提供）

▲看得出來ZAQ寶也很喜歡這裡，當天在點燈的階梯上走來走去，玩得很開心。

▲▼台東「俩吆久景觀貨櫃餐廳」超夢幻好拍　招牌必吃桶仔雞烤魚、部落風味料理，賞夜吃茶點也很浪漫！（圖／部落客滿分提供）

用餐空間環境 這裡佔地大座位數也非常多，因為知道餐廳很夯，所以滿分有先訂位，訂位時可以先預訂桶仔雞和烤魚，服務人員很親切，報到後就會幫旅人帶位。

▲▼台東「俩吆久景觀貨櫃餐廳」超夢幻好拍　招牌必吃桶仔雞烤魚、部落風味料理，賞夜吃茶點也很浪漫！（圖／部落客滿分提供）

▲不規則的貨櫃建築，遠遠欣賞也蠻有特色的，尤其是點燈後，其實拍照取景也格外有美感。

▲▼台東「俩吆久景觀貨櫃餐廳」超夢幻好拍　招牌必吃桶仔雞烤魚、部落風味料理，賞夜吃茶點也很浪漫！（圖／部落客滿分提供）

▲▼台東「俩吆久景觀貨櫃餐廳」超夢幻好拍　招牌必吃桶仔雞烤魚、部落風味料理，賞夜吃茶點也很浪漫！（圖／部落客滿分提供）

▲▼台東「俩吆久景觀貨櫃餐廳」超夢幻好拍　招牌必吃桶仔雞烤魚、部落風味料理，賞夜吃茶點也很浪漫！（圖／部落客滿分提供）

▲佔地寬敞，不僅有停車場，還有大片綠地草坪，當天好多小朋友在大草坪上跑來跑去玩樂。

▲▼台東「俩吆久景觀貨櫃餐廳」超夢幻好拍　招牌必吃桶仔雞烤魚、部落風味料理，賞夜吃茶點也很浪漫！（圖／部落客滿分提供）

▲▼台東「俩吆久景觀貨櫃餐廳」超夢幻好拍　招牌必吃桶仔雞烤魚、部落風味料理，賞夜吃茶點也很浪漫！（圖／部落客滿分提供）

▲▼台東「俩吆久景觀貨櫃餐廳」超夢幻好拍　招牌必吃桶仔雞烤魚、部落風味料理，賞夜吃茶點也很浪漫！（圖／部落客滿分提供）

▲▼台東「俩吆久景觀貨櫃餐廳」超夢幻好拍　招牌必吃桶仔雞烤魚、部落風味料理，賞夜吃茶點也很浪漫！（圖／部落客滿分提供）

▲當天滿分被安排在二樓室內的靠窗座位區，滿分覺得不錯，能欣賞夜景，也能遮風擋雨，重點是，餐廳有提供兒童坐椅和兒童餐具。

菜單
 品項豐富多樣化，招牌是桶仔雞，可以選半雞或全隻，還有鹽烤台灣鯛，現烤一小時需要先預訂，另外還有各式熱炒、青菜、酥炸類、湯品和主食，也有多人合菜、個人小火鍋、炸物拼盤和小點心。

▲▼台東「俩吆久景觀貨櫃餐廳」超夢幻好拍　招牌必吃桶仔雞烤魚、部落風味料理，賞夜吃茶點也很浪漫！（圖／部落客滿分提供）

▲若不吃正餐，也有各式特調飲和鬆餅能選擇，每人低消60元，真的太佛心了。

▲▼台東「俩吆久景觀貨櫃餐廳」超夢幻好拍　招牌必吃桶仔雞烤魚、部落風味料理，賞夜吃茶點也很浪漫！（圖／部落客滿分提供）

▲▼台東「俩吆久景觀貨櫃餐廳」超夢幻好拍　招牌必吃桶仔雞烤魚、部落風味料理，賞夜吃茶點也很浪漫！（圖／部落客滿分提供）

▲點餐後，到櫃台結帳，就能到處逛逛拍照。

▲▼台東「俩吆久景觀貨櫃餐廳」超夢幻好拍　招牌必吃桶仔雞烤魚、部落風味料理，賞夜吃茶點也很浪漫！（圖／部落客滿分提供）

▲隨著時間愈晚，來用餐的人潮也愈來愈多，整間店都變得好熱鬧。

▲▼台東「俩吆久景觀貨櫃餐廳」超夢幻好拍　招牌必吃桶仔雞烤魚、部落風味料理，賞夜吃茶點也很浪漫！（圖／部落客滿分提供）

▲▼台東「俩吆久景觀貨櫃餐廳」超夢幻好拍　招牌必吃桶仔雞烤魚、部落風味料理，賞夜吃茶點也很浪漫！（圖／部落客滿分提供）

▲餐點陸續上桌，香氣十足讓人十指大動，在餐廳的旁邊就能看到現烤桶仔雞和烤魚，服務人員還會貼心處理，上桌就能大快朵頤了。

浪漫夜景

▲▼台東「俩吆久景觀貨櫃餐廳」超夢幻好拍　招牌必吃桶仔雞烤魚、部落風味料理，賞夜吃茶點也很浪漫！（圖／部落客滿分提供）

▲▼台東「俩吆久景觀貨櫃餐廳」超夢幻好拍　招牌必吃桶仔雞烤魚、部落風味料理，賞夜吃茶點也很浪漫！（圖／部落客滿分提供）

▲等餐時間，滿分帶著ZAQ寶到處散步拍照，帶寶寶欣賞台東夜景，遠眺城市燈海很迷人。

▲▼台東「俩吆久景觀貨櫃餐廳」超夢幻好拍　招牌必吃桶仔雞烤魚、部落風味料理，賞夜吃茶點也很浪漫！（圖／部落客滿分提供）

▲當天我們還看到火車通行，雖說距離有點遠，但還是可以看得清楚火車的燈軌移動。

美食推薦

▲▼台東「俩吆久景觀貨櫃餐廳」超夢幻好拍　招牌必吃桶仔雞烤魚、部落風味料理，賞夜吃茶點也很浪漫！（圖／部落客滿分提供）

▲餐點上桌，每一道看起來都很好吃，因為我們只有兩大一小，就沒點烤雞烤魚，但我們點很多喜歡的菜色，也吃得很滿足。

炸鮮奶饅頭 150元（5顆）

▲▼台東「俩吆久景觀貨櫃餐廳」超夢幻好拍　招牌必吃桶仔雞烤魚、部落風味料理，賞夜吃茶點也很浪漫！（圖／部落客滿分提供）

▲我個人非常喜歡，香酥脆口，搭配煉乳和巧克力米好好吃，鹹香帶甜，真的咬一口就會愛上，菜單上一份是10顆，若人較少，也能和老闆點五顆就好。

香酥豆腐捲 300元

▲▼台東「俩吆久景觀貨櫃餐廳」超夢幻好拍　招牌必吃桶仔雞烤魚、部落風味料理，賞夜吃茶點也很浪漫！（圖／部落客滿分提供）

▲香酥豆腐捲這道很特別，外皮金色酥脆，內餡口感吃起來很像是肉鬆搭配乳酪條，也是鹹甜在舌尖環繞的滋味，還蠻好吃的。

清炒水蓮 200元

▲▼台東「俩吆久景觀貨櫃餐廳」超夢幻好拍　招牌必吃桶仔雞烤魚、部落風味料理，賞夜吃茶點也很浪漫！（圖／部落客滿分提供）

▲基本款的清炒水蓮，炒得油香，味道也不錯。

金沙蝦球 350元

▲▼台東「俩吆久景觀貨櫃餐廳」超夢幻好拍　招牌必吃桶仔雞烤魚、部落風味料理，賞夜吃茶點也很浪漫！（圖／部落客滿分提供）

▲大小朋友都會喜歡的金沙蝦球，滿分也很推，香氣十足蝦肉肥美，金沙醬濃郁超下飯。

▲▼台東「俩吆久景觀貨櫃餐廳」超夢幻好拍　招牌必吃桶仔雞烤魚、部落風味料理，賞夜吃茶點也很浪漫！（圖／部落客滿分提供）

風味鹹豬肉 300元

▲▼台東「俩吆久景觀貨櫃餐廳」超夢幻好拍　招牌必吃桶仔雞烤魚、部落風味料理，賞夜吃茶點也很浪漫！（圖／部落客滿分提供）

▲很香很好吃，烤得很脆很有味道，就是有點偏鹹，要搭配米飯一起吃較適合。

▲▼台東「俩吆久景觀貨櫃餐廳」超夢幻好拍　招牌必吃桶仔雞烤魚、部落風味料理，賞夜吃茶點也很浪漫！（圖／部落客滿分提供）

炒麵 100元

▲▼台東「俩吆久景觀貨櫃餐廳」超夢幻好拍　招牌必吃桶仔雞烤魚、部落風味料理，賞夜吃茶點也很浪漫！（圖／部落客滿分提供）

▲不起眼的炒麵卻意外好吃，滿分好喜歡，份量中規中矩，但味道口感佳，ZAQ寶也很喜歡。

▲▼台東「俩吆久景觀貨櫃餐廳」超夢幻好拍　招牌必吃桶仔雞烤魚、部落風味料理，賞夜吃茶點也很浪漫！（圖／部落客滿分提供）

▲▼台東「俩吆久景觀貨櫃餐廳」超夢幻好拍　招牌必吃桶仔雞烤魚、部落風味料理，賞夜吃茶點也很浪漫！（圖／部落客滿分提供）

▲飽餐一頓後，滿分帶著ZAQ寶在草坪裡散步拍照，吃飽飽再散步賞夜，我們都覺得很放鬆很舒服。

感想
這裡的餐點豐富多樣，餐點水準之上，用餐環境乾淨舒服，空間寬敞還能欣賞夜景，很推薦玩台東的朋友，也能順遊規畫來賞夜用餐。

▲▼台東「俩吆久景觀貨櫃餐廳」超夢幻好拍　招牌必吃桶仔雞烤魚、部落風味料理，賞夜吃茶點也很浪漫！（圖／部落客滿分提供）

俩吆久景觀貨櫃餐廳

地址：台東縣卑南鄉文化公園路200號
營業時間：17：30～00：00
服務電話：0930－535144

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！
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關鍵字： 俩吆久景觀貨櫃餐廳 台東旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 滿分的旅遊札記

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