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三峽順遊路線安排！坐落山林裡的玻璃屋　探索森林步道泡美人湯泉

滿分的旅遊札記

滿分的旅遊札記 滿分

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

▲▼2024三峽景點一日遊，TOP10三峽景點推薦，老街、大板根森林、逛茶園泡美人湯順遊攻略。（圖／滿分提供）

▲2024三峽景點一日遊，TOP10三峽景點推薦，老街、大板根森林、逛茶園泡美人湯順遊攻略。

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者黃亭詠

新北三峽一日遊可以這樣安排！基本款必逛三峽老街，在歷史建築漫步很不錯，還有超人氣的大板根原始森林，走吊橋、探索森林步道和泡美人湯泉，還能望茶田、賞季節櫻花、體驗在森林裡露營，再搭配適合親子同遊放電的麵包主題樂園，有不一樣的深度新玩法。

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三峽景點一日遊｜順遊路線安排
第一站：大板根森林溫泉酒店
第二站：熊空茶園
第三站：大熊櫻花林（季節限定）
第四站：紫微森林景觀餐廳
第五站：三峽皇后鎮森林
第六站：三峽老街
第七站：聖瑪莉丹麥麵包莊園
第八站：手信坊創意和菓子文化館

大板根森林溫泉酒店

▲▼2024三峽景點一日遊，TOP10三峽景點推薦，老街、大板根森林、逛茶園泡美人湯順遊攻略。（圖／滿分提供）

▲▼2024三峽景點一日遊，TOP10三峽景點推薦，老街、大板根森林、逛茶園泡美人湯順遊攻略。（圖／滿分提供）

▲▼2024三峽景點一日遊，TOP10三峽景點推薦，老街、大板根森林、逛茶園泡美人湯順遊攻略。（圖／滿分提供）

▲▼2024三峽景點一日遊，TOP10三峽景點推薦，老街、大板根森林、逛茶園泡美人湯順遊攻略。（圖／滿分提供）

與自然融為一體的美麗飯店
大板根森林溫泉酒店園區佔地遼闊寬廣，是全臺灣唯一低海拔原生亞熱帶雨林，能探索森林美景，走吊橋、賞櫻花、泡溫泉，酒店也有提供用餐午茶和住宿服務，壯觀森林景緻，讓人沉醉其中，流連忘返，享受溫暖的美人湯，還能欣賞窗外的美景，一日遊二日遊都適合。

地址：新北市三峽區插角里79號
服務電話：02－26749228
停車資訊：有
門票資訊：原始森林250元／人

熊空茶園

▲▼2024三峽景點一日遊，TOP10三峽景點推薦，老街、大板根森林、逛茶園泡美人湯順遊攻略。（圖／滿分提供）

▲▼2024三峽景點一日遊，TOP10三峽景點推薦，老街、大板根森林、逛茶園泡美人湯順遊攻略。（圖／滿分提供）

▲▼2024三峽景點一日遊，TOP10三峽景點推薦，老街、大板根森林、逛茶園泡美人湯順遊攻略。（圖／滿分提供）

散步踏青的忘憂茶園
會讓人忘憂的熊空茶園，海拔700公尺的靜謐，能欣賞一整片的茶田風光，茶園佔地寬敞，四周綠林環繞，漫遊綠油油的茶園，能欣賞流水瀑布和落羽松林，還能坐在咖啡屋觀景台，品嚐濃濃的咖啡香，如此靜謐的山中小仙境，很適合假期來散步踏青。

地址：新北市三峽區竹崙路238號
營業時間：09：00 － 17：00
服務電話：02－26726686

大熊櫻花林（季節限定）

▲▼2024三峽景點一日遊，TOP10三峽景點推薦，老街、大板根森林、逛茶園泡美人湯順遊攻略。（圖／滿分提供）

▲▼2024三峽景點一日遊，TOP10三峽景點推薦，老街、大板根森林、逛茶園泡美人湯順遊攻略。（圖／滿分提供）

▲▼2024三峽景點一日遊，TOP10三峽景點推薦，老街、大板根森林、逛茶園泡美人湯順遊攻略。（圖／滿分提供）

賞櫻約會好去處
春天來臨，又到追櫻花的季節，新北人氣賞櫻景點大熊櫻花林綻放中，一朵朵粉嫩河津櫻百花齊放，夢幻到不行，漫步大熊櫻花林，能感受被整片粉櫻所包圍，來這約會好浪漫，櫻花就是最美的背景版，有櫻景陪襯，怎麼拍都好好看，來訪還能順遊附近的大寮茶文館。

地址：新北市三峽區竹崙路228號
門票資訊：250元／人

紫微森林景觀餐廳

▲▼2024三峽景點一日遊，TOP10三峽景點推薦，老街、大板根森林、逛茶園泡美人湯順遊攻略。（圖／滿分提供）

▲▼2024三峽景點一日遊，TOP10三峽景點推薦，老街、大板根森林、逛茶園泡美人湯順遊攻略。（圖／滿分提供）

▲▼2024三峽景點一日遊，TOP10三峽景點推薦，老街、大板根森林、逛茶園泡美人湯順遊攻略。（圖／滿分提供）

▲▼2024三峽景點一日遊，TOP10三峽景點推薦，老街、大板根森林、逛茶園泡美人湯順遊攻略。（圖／滿分提供）

風景絕美的景觀餐廳
紫微森林是一間坐落山林裡的玻璃屋，唯美的建築搭配綠意盎然的樹林和草地，來這裡用餐午茶，休閒走遊很是放鬆特別的是，紫微森林擁有遼闊的觀景視野，能眺望國際機場、林口台地、觀音山和陽明山，就連台北101都能看得到，不過上山的道路較為顛簸，假期用餐人潮眾多踴躍，建議先預約較佳。

地址：新北市三峽區竹崙里紫微南路97－1號
營業時間：10：00 － 21：00 （周一二公休）
服務電話：02－26681108

三峽皇后鎮森林

▲▼2024三峽景點一日遊，TOP10三峽景點推薦，老街、大板根森林、逛茶園泡美人湯順遊攻略。（圖／滿分提供）

▲▼2024三峽景點一日遊，TOP10三峽景點推薦，老街、大板根森林、逛茶園泡美人湯順遊攻略。（圖／滿分提供）

▲▼2024三峽景點一日遊，TOP10三峽景點推薦，老街、大板根森林、逛茶園泡美人湯順遊攻略。（圖／滿分提供）

森林裡的渡假園區
三峽皇后鎮森林是一處休閒玩樂好去處，園區綠意盎然，四周被綠林包圍很是放鬆，可以烤肉、露營和戲水，森林裡有一座大型的露天泳池，很適合旅人夏天來這裡烤肉玩水消暑一下，也有提供露營車宿，免大包小包就能體驗住在森林的感覺，再搭配周邊景點，一日遊二日遊都好玩。

地址： 新北市三峽區竹崙路95巷1號
營業時間：10：00－18：00（周一至周五、周三公休）、09：00－21：00（周六周日）
電話號碼：02－26682591

三峽老街

▲▼2024三峽景點一日遊，TOP10三峽景點推薦，老街、大板根森林、逛茶園泡美人湯順遊攻略。（圖／滿分提供）

▲▼2024三峽景點一日遊，TOP10三峽景點推薦，老街、大板根森林、逛茶園泡美人湯順遊攻略。（圖／滿分提供）

必去逛吃的美食老街
三峽老街是旅人逛街吃美食的好去處，古色古香的紅磚巷弄，彷彿走進時光隧道，漫遊三峽老街，可以欣賞巴洛克風格的設計，還能品嚐在地人氣美食，以及特色餐廳，老街大約200公尺卻擁有超多店家，必吃美食有金牛角、古早味豆花、米血和滷味，還有許多懷舊文物及文創館值得一訪，還能到三峽染坊體驗藍染DIY，也別忘了到三峽祖師廟去拜拜祈福。

聖瑪莉丹麥麵包莊園

▲▼2024三峽景點一日遊，TOP10三峽景點推薦，老街、大板根森林、逛茶園泡美人湯順遊攻略。（圖／滿分提供）

▲▼2024三峽景點一日遊，TOP10三峽景點推薦，老街、大板根森林、逛茶園泡美人湯順遊攻略。（圖／滿分提供）

充滿麵包香的觀光工廠
聖瑪莉丹麥麵包莊園是一座麵包主題觀光工廠，園區佔地寬敞，裝潢佈景溫馨又充滿趣味，可以認識麵包的製程，換上專業制服，變身烘焙師挑戰糕點DIY，參與園區導覽活動，探索麵包工廠的世界，麵包展區造景繽紛，吸引大小朋友的目光，來訪還能品嚐新鮮出爐的美味麵包。

地址：新北市土城區中山路21號
營業時間：10：00－18：00（周一至周五）09：30－18：00（周末）
服務電話：02－22689600

手信坊創意和菓子文化館

▲▼2024三峽景點一日遊，TOP10三峽景點推薦，老街、大板根森林、逛茶園泡美人湯順遊攻略。（圖／滿分提供）

▲▼2024三峽景點一日遊，TOP10三峽景點推薦，老街、大板根森林、逛茶園泡美人湯順遊攻略。（圖／滿分提供）

▲▼2024三峽景點一日遊，TOP10三峽景點推薦，老街、大板根森林、逛茶園泡美人湯順遊攻略。（圖／滿分提供）

秒飛日本的糕點工廠
手信坊創意和菓子文化館入園參觀免門票，園區佔地雖說不大，但到處都充滿濃濃的日本味，紅大鳥居、巨型麻吉燒公仔，彷彿一秒飛日本度假，品嚐試吃超人氣的日式糕點，採購精美的伴手禮，以及體驗小朋友最愛的DIY，還能用餐下午茶，日系造景超好拍，很適合假期相約朋友們來手信坊休閒下午茶。

地址：新北市土城區國際路55號
營業時間：08：30－17：30
服務電話：02－82620506

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