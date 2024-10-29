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枋山無敵海景咖啡廳！超寬敞園區隔壁就是海灘　墾丁下午茶推薦

滿分的旅遊札記

滿分的旅遊札記 滿分

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

▲▼墾丁無敵海景景觀餐廳推薦　遼闊海景盡收眼底， 浪漫鞦韆、天使翅膀、小木馬超好拍！（圖／部落客滿分提供）

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者蘇相云

玩樂屏東，一定不能錯過浪漫的看海秘境！「茉莉灣海洋Cafe」是枋山人氣的景觀餐廳，園區佔地寬敞，是一棟靠海的白色建築，這裡提供餐點、下午茶及住宿服務，來訪能近距離欣賞南國遼闊的藍色海景，還有浪漫鞦韆、天使翅膀、小木馬、泳池能玩拍，是一個能讓旅人停留休息兼賞海景的好去處。

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交通方式　停車資訊
夏天最適合到南國屏東去度假旅行了，開車到屏東枋山時，沿途會發現不少特色餐廳，這次我們來到近期也很夯的茉莉灣海洋Cafe，就在愛情海岸海景咖啡的旁邊，開車來訪的朋友，可以直接導航搜尋即達，搭車的朋友，也能從枋山車站轉車來訪。

▲▼墾丁無敵海景景觀餐廳推薦　遼闊海景盡收眼底， 浪漫鞦韆、天使翅膀、小木馬超好拍！（圖／部落客滿分提供）

▲▼墾丁無敵海景景觀餐廳推薦　遼闊海景盡收眼底， 浪漫鞦韆、天使翅膀、小木馬超好拍！（圖／部落客滿分提供）

▲餐廳有提供戶外大型的停車場，對於開車來訪的朋友相當方便。

餐廳環境
一早來到屏東枋山，看到艷陽天就覺得好開心，這裡是一棟坐落海岸旁的白色建築，開車路過時，也會想要停留欣賞，一放假就會非常熱鬧，且一位難求，來訪當天，滿分並沒有事先預約，還好我們人數不多，還有二人位可以入坐。

▲▼墾丁無敵海景景觀餐廳推薦　遼闊海景盡收眼底， 浪漫鞦韆、天使翅膀、小木馬超好拍！（圖／部落客滿分提供）

▲▼墾丁無敵海景景觀餐廳推薦　遼闊海景盡收眼底， 浪漫鞦韆、天使翅膀、小木馬超好拍！（圖／部落客滿分提供）

▲白色玻璃屋的用餐空間相當寬敞，有二人桌、四人桌、大型長桌和沙發區，可以容納多人聚餐和大型的團客。

▲▼墾丁無敵海景景觀餐廳推薦　遼闊海景盡收眼底， 浪漫鞦韆、天使翅膀、小木馬超好拍！（圖／部落客滿分提供）

▲館內整體的佈景，其實也還蠻有質感的。

▲▼墾丁無敵海景景觀餐廳推薦　遼闊海景盡收眼底， 浪漫鞦韆、天使翅膀、小木馬超好拍！（圖／部落客滿分提供）

菜單
服務人員相當親切，協助旅人帶位入坐，並提供餐廳的菜單，品項還蠻豐富的，有各式咖啡、果汁、氣泡飲、啤酒和特調飲，另外還有牛肉麵、排骨飯和簡餐可以選擇，入館用餐，每人低消為100元，低消價格親民，不算太貴。

▲▼墾丁無敵海景景觀餐廳推薦　遼闊海景盡收眼底， 浪漫鞦韆、天使翅膀、小木馬超好拍！（圖／部落客滿分提供）

▲▼墾丁無敵海景景觀餐廳推薦　遼闊海景盡收眼底， 浪漫鞦韆、天使翅膀、小木馬超好拍！（圖／部落客滿分提供）

▲▼墾丁無敵海景景觀餐廳推薦　遼闊海景盡收眼底， 浪漫鞦韆、天使翅膀、小木馬超好拍！（圖／部落客滿分提供）

▲採半自助的點餐方式，點單後的旅人，仍需先至櫃台結帳，茶水陳列在櫃台區，也都可以自行取用。

▲▼墾丁無敵海景景觀餐廳推薦　遼闊海景盡收眼底， 浪漫鞦韆、天使翅膀、小木馬超好拍！（圖／部落客滿分提供）

▲▼墾丁無敵海景景觀餐廳推薦　遼闊海景盡收眼底， 浪漫鞦韆、天使翅膀、小木馬超好拍！（圖／部落客滿分提供）

▲除了菜單上的餐點和飲品之外，也有提供手工餅乾。

戶外觀景區
等餐時間，滿分便在餐廳裡遊逛走走，這裡還有戶外的觀景用餐區，坐在戶外雖說炎熱，但可以近距離欣賞大海，當天也有不少旅人選擇戶外的座位區，能吹海風、看海景、聽海聲，也是一大享受。

▲▼墾丁無敵海景景觀餐廳推薦　遼闊海景盡收眼底， 浪漫鞦韆、天使翅膀、小木馬超好拍！（圖／部落客滿分提供）

▲▼墾丁無敵海景景觀餐廳推薦　遼闊海景盡收眼底， 浪漫鞦韆、天使翅膀、小木馬超好拍！（圖／部落客滿分提供）

▲▼墾丁無敵海景景觀餐廳推薦　遼闊海景盡收眼底， 浪漫鞦韆、天使翅膀、小木馬超好拍！（圖／部落客滿分提供）

▲▼墾丁無敵海景景觀餐廳推薦　遼闊海景盡收眼底， 浪漫鞦韆、天使翅膀、小木馬超好拍！（圖／部落客滿分提供）

▲▼墾丁無敵海景景觀餐廳推薦　遼闊海景盡收眼底， 浪漫鞦韆、天使翅膀、小木馬超好拍！（圖／部落客滿分提供）

▲茉莉灣海洋Cafe在海岸邊設計了鞦韆架，讓旅人能與大海同框，這畫面真的好美，眼前是一望無際的藍色海域，滿分好想一直停留在這裡望海。

▲▼墾丁無敵海景景觀餐廳推薦　遼闊海景盡收眼底， 浪漫鞦韆、天使翅膀、小木馬超好拍！（圖／部落客滿分提供）

▲犯規的還在後面，鞦韆旁還有一對天使之翼，站在翅膀前取景，彷彿能在海上自由飛翔。

▲▼墾丁無敵海景景觀餐廳推薦　遼闊海景盡收眼底， 浪漫鞦韆、天使翅膀、小木馬超好拍！（圖／部落客滿分提供）

▲有一個瞬間，滿分有種置身在花東的錯覺，這透明盪鞦韆讓滿分想起來山度空間，而天使翅膀，讓我聯想到多良車站，感覺東海岸的造景元素，也都出現在南國了。

▲▼墾丁無敵海景景觀餐廳推薦　遼闊海景盡收眼底， 浪漫鞦韆、天使翅膀、小木馬超好拍！（圖／部落客滿分提供）

▲▼墾丁無敵海景景觀餐廳推薦　遼闊海景盡收眼底， 浪漫鞦韆、天使翅膀、小木馬超好拍！（圖／部落客滿分提供）

▲▼墾丁無敵海景景觀餐廳推薦　遼闊海景盡收眼底， 浪漫鞦韆、天使翅膀、小木馬超好拍！（圖／部落客滿分提供）

▲海就在旁邊，當天也有不少旅人，下去海邊踩踩水，海水蔚藍又沁涼，最適合夏天來這裡消暑，不過，提醒看海的旅人，還是要注意安全。

露天泳池
園區裡還有露天的大泳池，天氣這麼熱，真的會讓人想要跳下去玩水，不過是提供給住客使用的，滿分當天差點也想下水去泡泡腳，因為園區沒有特別區隔或說明不能使用，要是小朋友來訪，可能也會想下水去玩。

▲▼墾丁無敵海景景觀餐廳推薦　遼闊海景盡收眼底， 浪漫鞦韆、天使翅膀、小木馬超好拍！（圖／部落客滿分提供）

▲▼墾丁無敵海景景觀餐廳推薦　遼闊海景盡收眼底， 浪漫鞦韆、天使翅膀、小木馬超好拍！（圖／部落客滿分提供）

▲▼墾丁無敵海景景觀餐廳推薦　遼闊海景盡收眼底， 浪漫鞦韆、天使翅膀、小木馬超好拍！（圖／部落客滿分提供）

▲▼墾丁無敵海景景觀餐廳推薦　遼闊海景盡收眼底， 浪漫鞦韆、天使翅膀、小木馬超好拍！（圖／部落客滿分提供）

▲不能下水沒關係，坐在旁邊也很有度假的感覺，想像住在這的旅人，能游泳看海景，也是一大享受。

▲▼墾丁無敵海景景觀餐廳推薦　遼闊海景盡收眼底， 浪漫鞦韆、天使翅膀、小木馬超好拍！（圖／部落客滿分提供）

美拍場景
這裡還有鞦韆、木馬和茅草涼亭，小小場景，也能成為來訪旅人的玩拍焦點，因為背景就是遼闊的藍色大海，每對情侶閨蜜，都想在南國的海灘上留下最難忘的紀念照。

▲▼墾丁無敵海景景觀餐廳推薦　遼闊海景盡收眼底， 浪漫鞦韆、天使翅膀、小木馬超好拍！（圖／部落客滿分提供）

▲▼墾丁無敵海景景觀餐廳推薦　遼闊海景盡收眼底， 浪漫鞦韆、天使翅膀、小木馬超好拍！（圖／部落客滿分提供）

▲▼墾丁無敵海景景觀餐廳推薦　遼闊海景盡收眼底， 浪漫鞦韆、天使翅膀、小木馬超好拍！（圖／部落客滿分提供）

▲▼墾丁無敵海景景觀餐廳推薦　遼闊海景盡收眼底， 浪漫鞦韆、天使翅膀、小木馬超好拍！（圖／部落客滿分提供）

▲彎曲的椰子樹是這裡的熱門取景點，為了拍到這棵樹，滿分等了近20分鐘，排隊的人潮真的很多。

▲▼墾丁無敵海景景觀餐廳推薦　遼闊海景盡收眼底， 浪漫鞦韆、天使翅膀、小木馬超好拍！（圖／部落客滿分提供）

▲終於排到這棵人氣的網美椰子樹，因為怕別人等太久，凱文按幾下快門就離開，這取景畫面真的很漂亮，也很有在異國度假的感覺。

浪漫黃昏芒果冰沙160元、經典拿鐵130元

▲▼墾丁無敵海景景觀餐廳推薦　遼闊海景盡收眼底， 浪漫鞦韆、天使翅膀、小木馬超好拍！（圖／部落客滿分提供）

乳酪蛋糕100元

▲▼墾丁無敵海景景觀餐廳推薦　遼闊海景盡收眼底， 浪漫鞦韆、天使翅膀、小木馬超好拍！（圖／部落客滿分提供）

▲在戶外取景轉了一圈，餐點也都上齊了，飲料味道還不賴，蛋糕香濃好食，搭配鮮奶油更加分。

▲▼墾丁無敵海景景觀餐廳推薦　遼闊海景盡收眼底， 浪漫鞦韆、天使翅膀、小木馬超好拍！（圖／部落客滿分提供）

感想
茉莉灣海洋Cafe是個很棒的約會好去處，園區寬敞舒適，有室內區和戶外觀景區，滿分特別喜歡站在海岸邊看海的感覺，蔚藍的天空搭配海景真的好美，來訪可以聚會用餐，也能簡單下午茶，特別的是，還有不少唯美的場景，像是玻璃屋、透明鞦韆、天使翅膀和大泳池，這裡充滿陽光與浪漫，要不是當天人潮太多，滿分還想多停留賞景。

▲▼墾丁無敵海景景觀餐廳推薦　遼闊海景盡收眼底， 浪漫鞦韆、天使翅膀、小木馬超好拍！（圖／部落客滿分提供）

茉莉灣海洋Cafe

地址：屏東縣枋山鄉中山路三段61－2號
營業時間：周一至周日 09：00～18：00（周六延長至20：00）
服務電話：08－8761220

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