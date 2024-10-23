精選12家花蓮住宿推薦！各家優點＆設施全攻略　浪漫城堡遠離塵囂

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

▲2024花蓮飯店懶人包，TOP12間花蓮住宿推薦。

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者黃亭詠

2024旅行花蓮住哪？花蓮是東台灣最適合渡假放鬆的縣市之一，好山好水好風光，相信玩花蓮的旅人，都會想一直沉浸在美景之中，本篇整理花蓮住宿懶人包，有渡假村、飯店和民宿，每間都是滿分親自入宿，實際體驗的心得分享，有異國建築、浪漫城堡、豪華渡假村和質感飯店，還有超夢幻的城堡酒店，可以泡美人湯超享受！

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花蓮住宿飯店怎麼選

花蓮飯店該怎麼找，可以住的很便宜也能住的很豪華，甚至還能看海兼泡美人湯，花蓮市區飯店住宿的價格落在2000至8000以上價位都有，若想住的平價輕鬆，可以選擇市區民宿或是飯店，但難得來花蓮玩，找個渡假村放鬆享受會更棒。

2024花蓮住宿推薦

花蓮住宿｜遠雄悅來大飯店

優點：位在花蓮遠雄海洋公園旁，有泳池、健身房、兒童遊戲區，海景餐超美

玩花蓮海線，推薦住宿可安排遠雄悅來大飯店，遠雄悅來大飯店氣派華麗有質感，設施超豐富，房型寬敞優雅讓人好放鬆，親子空間很放電，歐風海景餐廳讓人有秒出國渡假的錯覺，旁邊就是花蓮遠雄海洋公園，樂園玩完後直接住飯店。

地址：花蓮縣壽豐鄉山嶺18號

服務電話：03－8123999

花蓮住宿｜璽賓行旅花蓮海景飯店

優點：位在花蓮市區，腳踏車主題飯店、有無邊際泳池、健身房、還能租借腳踏車

璽賓行旅是一間提倡運動的單車主題飯店，建築美侖美奐，滿滿的交通號誌與標示，充滿旅遊的味道，房間質感舒服，打開窗就能輕鬆欣賞無敵海景，不僅有精緻早餐，還有無邊際泳池，再搭配花蓮市區景點一日遊，絕對充實好玩。

地址：花蓮縣花蓮市民權路2－6號

服務電話：03－8316631

花蓮住宿｜秧悦美地度假酒店

優點：高質感房間、有花園、露天泳池

秧悦美地度假酒店非常漂亮，擁有華美設施，提供舒適質感的房型，酒店裡充滿南洋風情，搭配涼亭和寬闊的大泳池

讓人有秒置身峇里島的感覺，酒店裡還有座夢幻的能量花園，輕鬆感受大自然的芬多精，無論是一花一木，還是庭院大廳，每個空間都讓人非常放鬆，捨不得離開。

地址：花蓮縣吉安鄉干城二街100號

服務電話：03－8129168

花蓮住宿｜美侖大飯店

優點：寬敞房型、豐富遊戲設施、露天泳池

美侖大飯店是在地老字號飯店，經營近30年，雖說經營多年但已全新翻修，房間寬敞舒適有質感，擁有豐富的休閒娛樂設施，以及療癒露天大泳池，不僅適合渡假玩樂，親子同遊也超級適合，滿分此行已經是二訪，這次是開箱豪華家庭套房！

地址：花蓮縣花蓮市林園1之1號

服務電話：03－8222111

花蓮住宿｜瑞穂天合國際觀光酒店

優點：渡假村等級、飯店超美、設施豐富、還能泡溫泉

花蓮泡湯住宿首選－瑞穂天合國際觀光酒店，佔地2萬坪的休閒渡假飯店，有歐風城堡、莊園別墅、彩色屋、戶外大泳池水樂園，園區還提供豐富的遊樂設施，親子同遊絕對適合，刺激的跑跑卡丁車、夢幻旋轉木馬，房間奢華有質感，泡湯也能同時享受山巒美景，再搭配豐盛的自助吧早餐晚餐，真的是超級享受。

地址：花蓮縣瑞穗鄉溫泉路二段368號

服務電話：03－8876000

花蓮住宿｜煙波大飯店花蓮館

優點：房型質感舒服、景觀房很美、有兒童遊戲區、三溫暖等

煙波大飯店是知名連鎖的國際觀光飯店，相信很多人一定都曾聽過或是入宿過，煙波大飯店花蓮館位在熱鬧的花蓮市區，周邊景點豐富，美食林立，交通也很方便，館內佈景氣派有質感，整體服務也很周到，房型選擇多，海景房或山景房皆各有特色，另外還有親子空間、健身房和美饌餐廳等。

地址：花蓮縣花蓮市中美路142號

服務電話：03－8222666

花蓮住宿｜煙波花時間飯店

優點：質感舒服、景觀房很美、露天大泳池

花蓮煙波花時間位在新城鄉，飯店旁邊就是太魯閣外沙灘，周邊景點豐富，有崇德瑩農場、還能體驗刺激好玩的沙灘車，房型種類豐富，設施規畫完善，最棒的就是還有露天泳池，房間可以泡澡，觀景房就能看海賞日出。

地址：花蓮縣新城鄉順安村草林10之6號

服務電話：03－8612000

花蓮住宿｜花蓮理想大地渡假飯店

優點：渡假飯店等級、園區唯美、活動豐富

此生必訪花蓮理想大地渡假飯店，飯店園區佔地大，佈景幽美，每個角落都像異國場景，彷彿出國渡假，房間華麗舒適，好像住在皇宮中的貴族，園區還提供豐富的活動設施與精彩表演，也有親子最愛的游泳池、兒童賽車和DIY玩樂

來理想大地飯店，還可以搭遊艇遊湖、划獨木舟、射箭、釣魚及體驗生態竹筏，帶領旅人輕鬆漫活在花蓮美景之中。

地址：花蓮縣壽豐鄉理想路1號

服務電話：03－8656789

花蓮住宿｜薩爾茲堡莊園

優點：景觀優美，屬私人渡假莊園，有山景

隱身在花東縱谷之間，有一座浪漫的異國城堡，薩爾茲堡莊園華美典雅，走進彷彿來到世外桃源城堡莊園不浮誇，營造著一種溫馨與靜謐之感，住在薩爾茲堡莊園，雖說距離市區有段距離，但一早打開窗，中央山脈就在眼前。

地址：花蓮縣壽豐鄉月眉村月眉三段127號

服務電話：0921－688139

花蓮住宿｜境外漂流

優點：花蓮特色民宿，屬私人渡假莊園、有海景

花蓮壽豐超讚的希臘風觀海民宿境外漂流，店家主人用心打造為旅人設立的專屬渡假會館，從走進境外漂流的那一刻起，每秒都是萬分驚喜，境外漂流不規則的白色建築好吸睛，充滿異國風情，鄉村風的室內設計也很有美感，每個房間都能看到海，夜裡伴隨星空入眠，特色的早餐和下午茶，每次入宿，都有新的驚喜。

地址：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村福德65號

服務電話：0928－671403

花蓮住宿｜康橋商旅-花蓮站前館

優點：平價質感飯店、早餐宵夜無限暢飲

瑰麗氣派的宮殿建築，提供高水準的服務，房間質感舒適，基本生活設施應有盡有，最特別的是，入宿花蓮康橋大飯店，即可享受免費早餐和宵夜，都是吃到飽，餐食選擇多樣化，在地小吃讓人印象深刻，館內還有提供免費洗衣烘衣服務，以及腳踏車的租借，真的超級便民，是花蓮號稱吃好吃飽住好又便利的大飯店。

地址：花蓮縣花蓮市國聯五路101號

服務電話：03－8359333

花蓮住宿｜仲青行旅

優點：平價民宿、近市區

仲青行旅是位在花蓮市區，質感的旅宿之一，地理位置佳，距離車站近，周邊景點也很豐富，玩景點、吃在地美食，仲青行旅是個不錯的選擇，再搭配花蓮市區景點一日遊，更充實。

地址：花蓮縣花蓮市國民十街11號

服務電話：03－8333838

花蓮住宿｜花蓮福容大飯店

優點：質感連鎖飯店、景觀房超美、露天大泳池

花蓮福容大飯店位在熱鬧的花蓮市區，周邊景點豐富，美食林立，交通也很方便。飯店裡也提供多樣化的設施空間，像是游泳池、健身房、遊戲室、酒吧及KTV，房間寬敞舒適，氣派又具有設計感，入宿花蓮福容大飯店，讓人覺得好享受，觀景房還能欣賞花蓮港絕美的海岸景觀。

地址：花蓮市民生路（海岸路）51號

服務電話：03－8239988

結論

花蓮處處是美景，玩樂花蓮當然也要住的舒適，挑選花蓮飯店，最好以個人的喜好和需求來挑選。花蓮的飯店和民宿相當多，可以住在海邊或山邊。

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！

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