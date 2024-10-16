苗栗最強懶人露營！飯店級露營車自帶浴缸　小孩放電一路玩到退房

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者柯珮萱

蘇維拉莊園是苗栗南庄超強大的渡假玩樂勝地！有森林樹屋之稱的童話王國小鎮，夜間點燈超夢幻，可以遊園、用餐、挑戰北台灣最長的磨石子溜滑梯，居然還可以住宿露營，讓旅人入住一路玩到退房，蘇維拉莊園最新的豪華露營車，住一晚就會愛上，天空列車即將啟程，帶你感受不一樣的南庄之夜，飛天小火車豪華露營，一泊三食還能吃到龍蝦，再搭配苗栗南庄景點懶人包，絕對更充實。

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蘇維拉莊園遊園體驗

蘇維拉莊園豪華露營區露營車房型

苗栗蘇維拉莊園景觀

坐擁群山環繞，擁有絕佳的觀景視野，能輕鬆飽覽南庄美景，來這遊園用餐超放鬆，更棒的是，蘇維拉莊園還是最強親子景點，有樹屋、溜滑梯、兒童電動車及森林瀑布等，讓小孩玩樂放電的同時，還能探索大自然，來過蘇維拉莊園已經數不清次數了，但這次終於要來分享體驗超豪華的露營車。

最新的豪華露營區已開放預約

露營的房型選擇超多，有天空列車、綠野仙蹤，雲朵露營車、極光露營車，子彈露營車和驛馬露營車，每種豪華露營車外觀各有特色，能滿足雙人或是家庭，住宿期間看到的風光視野也都是不同，重點是，通通都只要拎包就能輕鬆入宿，每種露營車房型不同，價格也不一樣，有興趣的朋友，可以看官方房型介紹和價格再預訂。

蘇維拉莊園天空列車

房價 9700～11700元 （依官方實際房價為主）

這次滿分要體驗的就是期待已久的飛天小火車，蘇維拉莊園最新的飛天小火車登場就造成話題焦點，這輛開在森林裡的天空列車真的太美太吸睛，滿分起初以為只是造景，沒想到居然可以住在裡面。

最新的豪華露營區

每一種露營住宿都是被群山環繞，綠林包圍，想親近大自然，不用辛苦登山跋涉，來蘇維拉莊園，吃喝玩樂露營一次滿足。

蘇維拉莊園夜間點燈風光

白天美景大多數的朋友一定看過，但晚上點燈的夢幻，真的只有住在莊園才能看到，沒想到樹屋、露營區和空中列車晚上這麼美，彷彿秒置身在療癒的精靈谷之中，太迷人了。

服務人員會指引到蘑菇屋民宿接待中心

開車駛入園區後，服務人員會親切待客，會詳細介紹住宿注意事項，包含下午茶時間、晚餐時間和早餐時間，只要是住宿的客人，也都含遊園的門票，而且退房後，還是可以在莊園裡玩，訂房時就能加管家的Line，住宿期間有任何問題，都能透過管家來諮詢。

可以在火車前拍大合照

大概都了解蘇維拉莊園的露營房型及區域後，直接帶大家來看這次體驗的天空列車，能在飛天小火車上露營，用想像的就好特別，雖說當日天氣不好，午後還下起大雨，但雲霧繚繞的飛天小火車依舊很有美感。

蘇維拉莊園露營車空間

看ZAQ寶的表情，就知道他超喜歡火車露營，蘇維拉莊園的天空列車露營車空間超級大，小小的列車門，打開後是別有洞天，有一張大雙人床，兩側還有矮櫃，轉個頭，旁邊還有沙發、冷氣、電視和冰箱。

露營車房型環境

完全就是飯店房型等級，豪華再加分，天空列車露營車裡生活設備應有盡有，比起飯店的房間，空間的確有點小，還是要讓旅人有住在露營車的感覺，但設施絕對完善，要什麼有什麼，熱水壺、茶杯、咖啡包、茶包和零食。

▲房間裡也有豪華露營車住宿的友善規定說明，若有緊急事情，可以打電話或是Line管家。

露營車放得下嬰兒床

因為滿分此次帶ZAQ寶同行，所以申請了嬰兒床，要是沒有放嬰兒床，天空列車空間會更大，而且入宿蘇維拉莊園，嬰兒三寶通通可以申請。

蘇維拉莊園貼心服務

這次會安排來體驗豪華露營車，主要是慶祝生日，也讓小孩感受氛圍，貼心的蘇維拉莊園還幫我們精心佈置房間，好漂亮的氣球裝飾，真的覺得好驚喜，也可以幫旅人代訂蛋糕，有任何需求或是服務，都能提前與管家溝通，能有多一層的貼心服務，真的是超值加分。

▲房間電視有Netflix可以看也超讚的，看電影還是看兒童專區，晚上不無聊。

衛浴設備齊全有浴缸和免治馬桶

再往露營車裡面走，就是天空列車的衛浴空間，打開門後，再度讓我驚豔到，居然是有帶浴缸的露營車，太震驚滿分了！雖說衛浴空間不大，但可以在森林裡泡澡，還採用免治馬桶，只能說太強大了，洗澡沐浴用品也都有供應，可自行攜帶牙膏牙刷。

▲雖說是住在森林露營區，但莊園的熱水很穩定，沒有忽冷忽熱問題，小孩洗澡泡澡也不擔心會著涼。

蘇維拉莊園一泊三食

第一食是精緻的下午茶，有手作糕點和飲料，再來是晚餐鍋物及莊園餐廳的自助吧早餐，由於當天超過下午茶的時間來訪，但管家很貼心，幫我們改成餐盒放在房間，還特別用野餐籃呈裝，滿分覺得好讚，重點是糕點份量多也很美味，奶茶滿分好愛。

▲晚餐是在布里斯餐廳用餐，蘇維拉莊園的豪華晚餐吃過的朋友都說讚，用餐時間是19：00～21：00，在露營車旁邊的餐廳。

晚餐╴龍蝦海陸鍋

好豐盛的超級大菜盤，份量相當飽滿，有新鮮的時蔬青菜，還有各式火鍋料，可以看到新鮮龍蝦、扇貝、鮮蝦、干貝，還有豆腐、九孔、丸子等，非常澎湃。

▲龍蝦海陸鍋湯頭好吃，龍蝦鮮味十足，就連現切的牛肉片也都非常美味，牛肉肉質不錯，帶點油花，軟嫩可口。

自助吧超豐盛

除了飽滿豐盛的龍蝦海陸鍋套餐外，旁邊還有食材自助吧和沾醬可無限暢飲，有生菜沙拉、米飯、王子麵、冬粉和飲料，滿分一家當天吃得超飽超滿足，好喜歡！



▲晚餐後還有烤棉花糖，冬天大伙在火爐前烤棉花糖格外溫暖，棉花糖軟口好食，小朋友們個都好愛，就連我們家ZAQ寶也吃了好幾顆。

蘇維拉莊園休閒設施

飽餐一頓後，莊園裡也有室內的休閒空間，有兒童積木、搖搖馬、射箭、繪本，桌球、撞球、跑步機可以體驗，不會無聊，當天ZAQ寶在休閒設施也玩得很開心，小小孩個子不高，卻什麼都想要體驗超好笑。

▲晚上擁有夜間版不同的浪漫，因為住在莊園裡，可以自在的到處探索拍照。

▲以不影響住宿客人為主，在這裡取景拍照，彷彿意外闖入精靈世界了。

蘇維拉莊園餐廳精緻的早餐自助吧

餐點品項和選擇也很多樣化，讓人流口水，入館後，服務人員會協助帶位，早餐有稀飯、麵包、蘿蔔糕、各式熱炒和炸物，也有小朋友會喜歡的義大利麵、雞塊和薯條，就連包子饅頭的口味選擇也都很豐富，紅茶、咖啡、果汁和鮮奶通通應有盡有。

▲蘇維拉莊園的早餐也很棒，味道不錯水準之上，滿分特別喜歡雞翅和湯包， 吃了好幾份。

▲假期人潮多，建議早點來吃早餐，用餐品質會更棒。

整體心得

今年再來蘇維拉莊園玩樂住宿，依舊玩得好開心，豪華露營沒有讓我失望，無論是住宿的空間環境，還是餐點的表現，一泊三食含二日遊園門票，整體覺得都好讚！能坐在飛天小火車上，欣賞南庄之夜絕對享受，期待下次再訪，想帶家人體驗樹屋住宿。

蘇維拉莊園

地址：苗栗縣南庄鄉四灣15鄰92號

營業時間：09：00～18：00（周三休息）

電話：0910－209339

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