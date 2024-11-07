九降風下的黃金柿海！新竹免門票杮餅農園　古厝曬柿棚下光影超美

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撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者黃亭詠

又到了一年一度的柿餅季節！新竹新埔曬柿餅景象是每年秋冬季節限定的金黃色美景，藉由日曬及新竹特有的強勁九降風，自然風乾成為人人喜愛的美味柿餅、柿乾。本篇跟大家分享的「金漢杮餅教育農園」，也是當地非常知名的柿餅觀光農場，能欣賞到依古法傳承的曬柿餅文化，在古厝三合院前的柿餅棚架下，金黃色柿餅在陽光下的光影美景，以及享用免費提供的柿餅柿乾試吃。

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金漢杮餅教育農園交通資訊

1.公車客運：搭乘公車5643，到「北平茶廠」站牌下車，下車後步行800公尺，約10分鐘即可抵達。

2.自行開車：導航至「新竹縣新埔鎮旱坑里旱坑路一段501號」，設有專用停車場可免費停車。

▲金漢杮餅教育農園有提供免費停車場，不過位子並不多。

▲停好車可以直接從停車場這側的入口進入園區。

金漢杮餅教育農園|環境介紹

紅磚古厝入口

園區的停車場不大，如果比較晚來的話建議提早路邊停車再走過來，但如果是從外面走來，就能夠從這個正門的紅磚古厝入口進入，走上階梯之後馬上就能看到一顆大大的金漢柿子的招牌。

果園共生空間

園區環境營造相當用心，園區皆有鋪設地磚及步道，同時也保留了大面積的綠草地；抬頭一看還能看到結實纍纍的柿子樹，園區即果園，在農園中也設置了多處乘涼區，供來訪遊客逛累了就能稍坐休息。

▲走在園區中除了隨時能看到樹上的柿子，也能看到正在風乾製程中的柿餅。

古厝曬柿餅棚架

見到這一片遵循古法，在三合院古厝前搭起的曬柿餅棚架；一籃籃黃澄澄的金黃色柿子，就是這樣一點一滴的漸漸日曬風乾成美味可口的柿餅，一般來說至少需要曬7天才能夠完成柿餅。

▲曬柿子最需要充足的日光，以及新竹特有的強勁九降風。

▲除了仰頭欣賞金黃色的顆顆柿餅實習生，在天公作美下，在地面上也形成了精彩的棚下光影。

2F景觀台

走上2樓的「產業體驗教室」這裡排列著一排排的桌椅，應該作為接待團客進行DIY體驗活動用途，散客的話想體驗DIY手作活動就直接在1樓商品部洽詢櫃台即可，這裡也是能一覽三合院曬柿餅棚架區全景的地方，視野良好。

金漢杮餅教育農園|商品介紹

參觀完園區一輪後，就可以進去商品部來逛逛，因為目前是柿餅季剛開始，所以柿餅的數量及種類都還不多，當天只有兩種柿餅：牛心柿餅和筆柿乾，價格都是一盒200元，買了兩盒牛心柿乾，一盒大概是10顆柿餅左右，秤重分裝，所以數量有多有少，回來之後要記得冰冷凍保存，不用特地退冰解凍，咬下去會有稍微Q彈的口感。

金漢杮餅教育農園

地址：新竹縣新埔鎮旱坑里旱坑路一段501號

電話：03－5892680

營業時間：09：00－17：00

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