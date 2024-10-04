聆聽潺潺溪水渡過靜謐時光！宜蘭聽水咖啡廳　還能順遊絕美北后寺

桃桃&予先生是部落客與攝影師的組合，生活本身就是一場華麗的旅行，每個人都是旅行家，以圖文紀錄我的生活，也成為你與我共同的旅人手札。

撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者黃亭詠

藏身於宜蘭員山鄉的北后寺，是一處融合了日式禪風與台灣本土文化的獨特寺廟，而就在北后寺的停車場邊還有一間同樣靜謐悠閒的咖啡廳－北后寺聽水咖啡，咖啡店有著面對潺潺溪流的景觀雅座，在此喝杯咖啡度過悠閒午後，絕對是非常放鬆的療癒時光。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

宜蘭員山北后寺聽水咖啡在哪裡、怎麼去





北后寺聽水咖啡位於宜蘭縣員山鄉尚德村，開車導航直接搜尋「北后寺」即可順利前往，亦可搭乘公車752路線，至「北后寺」站下車即可抵達。

▲北后寺聽水咖啡設有廣大停車場，停車費用100元，非強迫收費，採隨喜樂捐方式。

宜蘭員山北后寺聽水咖啡 環境介紹

來訪當天是先去北后寺走走拍拍照結束之後再來聽水咖啡，很適合安排一起順遊，聽水咖啡是露天咖啡館，用餐環境寬敞明亮，讓人很舒服放鬆。

▲用餐環境有半露天戶外座位跟玻璃小屋座位，玻璃小屋座位有提供電風扇，但夏天來訪可能還是會比較悶熱些。



▲聽水咖啡最受歡迎的座位區，就是面對溪流座位。

▲聽聽流水聲，真的讓心情很放鬆。

宜蘭員山北后寺聽水咖啡 菜單MENU

聽水咖啡菜單如下，內用每人低消一杯飲料，飲品有義式咖啡、手沖咖啡、歐蕾、茶飲等，輕食有厚片吐司、可頌、手工蛋糕、肉桂捲、手工披薩等。

宜蘭員山北后寺聽水咖啡 推薦餐點

冰美式 110元、老普洱茶 110元。

老普洱茶110元

普洱茶喝起來很順口，能聞到很清爽的普洱香氣。

冰美式110元

冰美式喝起來中規中矩，喝起來不苦澀，滿清爽的。

宜蘭員山北后寺聽水咖啡|餐後心得

很喜歡聽水咖啡的用餐環境，尤其是戶外座位區，面對潺潺流水，讓人好放鬆有被治癒到。餐點表現得也很不錯，價格也還算是平價，是有機會願意再回訪的店家，缺點就是畢竟是戶外區，難免有一些蚊蟲。

北后寺聽水咖啡

地址：宜蘭縣員山鄉八甲路

營業時間：09：30－16：30

＊部落客《桃桃's旅人手札》現有經營：粉絲團、部落格

【你可能也想看】

►玩墾丁必訪的披薩店！薄皮口感＋濃郁拉絲起司控最愛 鹹香不膩口

►極軟嫩冰涼提拉米蘇、家常燉飯是老饕最愛！恆春80年老宅改造餐酒館

►收錄彰化「20＋免費景點」懶人包！打卡發電小風車一望無際

