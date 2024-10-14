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薄透酥皮下是滿滿韭菜！員林第一市場必吃炸蚵嗲　內餡飽滿超脆口

桃桃's旅人手札

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桃桃&予先生是部落客與攝影師的組合，生活本身就是一場華麗的旅行，每個人都是旅行家，以圖文紀錄我的生活，也成為你與我共同的旅人手札。

▲▼彰化員林美食，第一市場王爺宮後炸粿蚵嗲，內餡滿鮮蚵肥，炸韭菜條也好吃。（圖／桃桃提供）

撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者黃亭詠

彰化員林蚵嗲遠近馳名，其中這間位在員林第一市場的人氣名店更是不能錯過的一家！位在員林第一市場內，店家門口掛著醒目的炸粿、蚵嗲，遠遠的就能看到店門口的人潮，他們家的蚵嗲外皮薄而酥脆，內餡包著滿滿的新鮮韭菜以及肥美鮮蚵，用料大方真的可以吃得很過癮。

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▲▼彰化員林美食，第一市場王爺宮後炸粿蚵嗲，內餡滿鮮蚵肥，炸韭菜條也好吃。（圖／桃桃提供）

彰化員林第一市場王爺宮後炸粿蚵嗲交通方式與停車資訊
第一市場王爺宮後炸粿蚵嗲位於員林市的博愛路上，員林第一市場內，生意是好到不行，不管是內用還是外帶都需要先抽號碼牌再點餐，市場附近人車都很多，不太好停車。推薦可以停惠來停車場。

▲▼彰化員林美食，第一市場王爺宮後炸粿蚵嗲，內餡滿鮮蚵肥，炸韭菜條也好吃。（圖／桃桃提供）

環境介紹
第一市場王爺宮後炸粿蚵嗲的生意真的很好，來訪的客人大部分都是外帶，但也是有內用的位子，只有少少幾張桌椅，環境比較沒有這麼舒適稍嫌悶熱，難怪大家都直接外帶回家或是直接在路邊吃。

▲▼彰化員林美食，第一市場王爺宮後炸粿蚵嗲，內餡滿鮮蚵肥，炸韭菜條也好吃。（圖／桃桃提供）

▲滿滿的韭菜，韭菜都是當天現切的，很新鮮。

▲▼彰化員林美食，第一市場王爺宮後炸粿蚵嗲，內餡滿鮮蚵肥，炸韭菜條也好吃。（圖／桃桃提供）

▲老闆真的是不停的炸，手都沒有停下來。

菜單MENU

▲▼彰化員林美食，第一市場王爺宮後炸粿蚵嗲，內餡滿鮮蚵肥，炸韭菜條也好吃。（圖／桃桃提供）

▲王爺宮後第一炸粿菜單如上，各式各樣的炸物，很適合買回家當小點心或是配菜。

餐點推薦
我們點了蚵嗲45元、韭菜條30元、炸蘿蔔糕30元，餐點都是現點現炸，需要時間耐心等待。

▲▼彰化員林美食，第一市場王爺宮後炸粿蚵嗲，內餡滿鮮蚵肥，炸韭菜條也好吃。（圖／桃桃提供）

▲▼彰化員林美食，第一市場王爺宮後炸粿蚵嗲，內餡滿鮮蚵肥，炸韭菜條也好吃。（圖／桃桃提供）

蚵嗲45元
愛吃蚵嗲必點，外皮炸得很酥脆，炸衣薄透，滿滿的韭菜跟蚵仔，蚵仔給的份量滿多的，很新鮮肥美，韭菜香氣十足，調味適中，沾點醬料味道會更好。

▲▼彰化員林美食，第一市場王爺宮後炸粿蚵嗲，內餡滿鮮蚵肥，炸韭菜條也好吃。（圖／桃桃提供）

韭菜條30元
韭菜條的外皮也炸得很酥脆，外皮很薄，外皮跟韭菜的比例是1比9，愛吃韭菜的一定要點，香氣十足，韭菜沒有切很細，吃起來很有口感。

▲▼彰化員林美食，第一市場王爺宮後炸粿蚵嗲，內餡滿鮮蚵肥，炸韭菜條也好吃。（圖／桃桃提供）

炸蘿蔔糕30元
外皮很薄，吃起來會有卡滋卡滋聲，就像是在吃餅乾一樣，但就是一般蘿蔔糕，吃起來口感還不錯，是偏扎實有口感的。

▲▼彰化員林美食，第一市場王爺宮後炸粿蚵嗲，內餡滿鮮蚵肥，炸韭菜條也好吃。（圖／桃桃提供）

▲▼彰化員林美食，第一市場王爺宮後炸粿蚵嗲，內餡滿鮮蚵肥，炸韭菜條也好吃。（圖／桃桃提供）

▲調味的部分都是偏淡，淋上沾醬味道會更好。

▲▼彰化員林美食，第一市場王爺宮後炸粿蚵嗲，內餡滿鮮蚵肥，炸韭菜條也好吃。（圖／桃桃提供）

餐後心得
第一市場王爺宮後炸粿蚵嗲，餐點的部分整體來說都還不錯，其中我最喜歡的是蚵嗲，一個人吃一份，完全沒有問題，外皮炸得很酥脆，內餡飽滿，味道很不錯，吃起來也不會太油膩，適合當作小點心解解饞，缺點就是內用的環境稍嫌不舒適些。

第一市場王爺宮後炸粿蚵嗲

地址：彰化縣員林市博愛路2號
電話：0926－278947
營業時間：08：00－19：30
公休日：星期二

＊部落客《桃桃's旅人手札》現有經營：粉絲團部落格

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